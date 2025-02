5 tháng Âm lịch may mắn, ai sinh vào thời điểm này trẻ vất vả, già gặt hái mùa vàng, bình an, như ý 5 tháng Âm lịch may mắn, ai sinh vào thời điểm này trẻ vất vả, già gặt hái mùa vàng, bình an, như ý

Người sinh tháng Âm lịch này tài năng, chăm chỉ, tuổi trẻ vất vả nhưng về già gặt hái thành công, tiền tình viên mãn.