5 tổ công tác về sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền 2 cấp ở Nghệ An

Nghệ An vừa thành lập 5 tổ công tác nhằm rà soát, nghiên cứu, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp. Trong đó, tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm tổ trưởng.