6 cây cảnh trường thọ, cát tường, dù nghèo đến đâu cũng nên trồng, chuẩn bị đón Tết, dư dả cả năm

Trồng hoa, cây cảnh trong nhà không chỉ làm đẹp, thanh lọc không khí mà còn khiến vui vẻ, khỏe mạnh về tinh thần. Dù thích trồng hoa nhưng nhiều bông hoa "sớm nở tối tàn" khiến mọi người rất thất vọng vì không được thưởng thức lâu.

Có 6 loại hoa, cây cảnh có thể được ví như "hoa trường thọ", không chỉ đẹp mà còn có thời gian nở lâu, ý nghĩa phong thủy tốt lành, dễ chăm sóc.

Nếu bạn yêu hoa và cây cảnh, bạn có thể trồng 6 loài hoa này trong nhà nhé!

Cây cảnh này không chỉ có tuổi thọ cao mà còn có nghĩa là trường thọ và sức khỏe, giàu có và may mắn. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Mộc hương

Mộc hương là cây cảnh có tuổi thọ rất cao. Tuổi thọ của cây cảnh này dù trồng trong chậu cũng có thể sống vài chục tuổi, thậm chí cả trăm năm.

Còn ngoài tự nhiên, có cây mộc hương đã sống cả nghìn năm, trải qua rất nhiều cuộc đời. Cây cảnh này không chỉ có tuổi thọ cao mà còn có nghĩa là trường thọ và sức khỏe, giàu có và may mắn, chào đón quý nhân và thu hút quý nhân đến nhà.

Khi hoa nở rất nhỏ nhắn và mong manh nhưng số lượng hoa nhiều, vàng rực cả cành, có mùi thơm nồng nàn. Để một chậu trong nhà có thể khiến cả nhà thơm tho. Hơn nữa, hoa mộc hương có thể được sử dụng để làm rượu, pha trà, làm bánh...

Nhiệt độ vào mùa đông cần phải trên 5 độ. Ảnh minh họa Toutiao

Muốn trồng mộc hương lâu năm, bạn cần sử dụng đất có nhiều mùn lá hoặc đất than bùn, thêm cát sông hoặc vermiculite để đất tơi xốp, thoáng khí và màu mỡ.

Nhiệt độ vào mùa đông cần phải trên 5 độ. Nếu nhiệt độ quá thấp, tình trạng tê cóng rất dễ xảy ra vào mùa đông. Khi trồng nên bón phân hữu cơ để lá cây cảnh luôn xanh tươi, màu hoa thơm và tươi sáng.

Cây cảnh của một số người có thể sống hơn 100 năm và đã trở thành vật gia truyền. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Lan càng cua

Nhiều người cho rằng tuổi thọ của cây lan càng cua ngắn vì nó là loại cây mọng nước, nếu tưới quá nhiều nước sẽ dễ bị thối rễ.

Trên thực tế, lan càng cua có tuổi thọ rất cao. Cây cảnh của một số người có thể sống hơn 100 năm và đã trở thành vật gia truyền.

Khi cây càng cua chưa nở hoa trông giống như cây xương rồng. Khi nở hoa càng rực rỡ. Hoa thường có màu hồng và đỏ với ngôn ngữ hoa "may mắn".

Trong phong thủy, màu đỏ là màu may mắn, cát tường nên loài hoa này được cho rằng sẽ mang lại may mắn cho gia đình.

Lan càng cua còn có ngôn ngữ hoa là "chuyển vận". Ảnh minh họa Toutiao

Lan càng cua rất lễ hội, hoa rực rỡ và trông rất đẹp. Cây thường được dùng làm hoa trang trí ở một số cửa hàng, nhà cửa vào ngày đầu năm mới hoặc lễ Giáng sinh. Vì vậy, loại hoa này có thể khiến người ta cảm nhận được không khí của lễ hội, sự vui vẻ và náo nhiệt.

Sự hiện diện của chúng trong gia đình như báo hiệu những ngày vui vẻ, lễ tết sắp đến, khiến mọi người mang tâm trạng phấn chấn, rạo rực hơn.

Lan càng cua còn có ngôn ngữ hoa là "chuyển vận". Bởi vì nó trông rất lễ hội và trông đẹp mắt nên nó mang ý nghĩa may mắn. Trồng cây cảnh này trong nhà giúp gia chủ chuyển nguy thành an, biến xui xẻo thanh may mắn, biến nghèo thành giàu, thất bại biến thành công...

Vào mùa đông, nhiệt độ cần đạt từ 15 đến 25 độ. Ảnh minh họa Toutiao

Muốn trồng lan càng cua sống lâu thì đất cần phải tơi xốp, thấm nước tốt để rễ phát triển mạnh. Và thay chậu, thay đất mỗi năm một lần để đất phát triển tốt.

Vào mùa đông, nhiệt độ cần đạt từ 15 đến 25 độ, cộng thêm hơn 4 giờ nắng mỗi ngày, thì 40 ngày mới nở hoa.

Tránh để cây cảnh tiếp xúc với ánh nắng mạnh vào mùa hè để tránh bị cháy nắng và chết, đồng thời phải kiểm soát việc tưới nước để tránh tích tụ nước có thể dẫn đến rễ đen và thối.

Cây cảnh này có tuổi thọ lên đến cả trăm năm. Ảnh minh họa mountaincrestgardens

3. Cây cảnh: Ngọc bích

Cây cảnh ngọc bích hay còn gọi là ngọc ngân (tên tiếng Anh Jade plant) là một loại cây bụi. Lá của nó trông giống như ngọc xanh, mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy năng lượng.

Vỏ cây màu nâu, cành và lá tươi tốt, phát triển tốt. Cây cảnh này có tuổi thọ lên đến cả trăm năm, thể hiện phong thái của một cây cổ thụ có sức sống mãnh liệt, khỏe mạnh và thịnh vượng.

Người ta nói cây ngọc có tuổi thọ ngắn, bởi vì thứ nhất là cây nhiều thịt, thứ hai là cây có rễ nông, nếu tưới quá nhiều nước thì rễ sẽ dễ bị thối. Sau khi cây ngọc được chăm sóc tốt, tuổi thọ của nó có thể đạt tới 30 đến 50 năm.

Muốn cây cảnh này sống lâu hơn thì trước tiên bạn cần phải chăm sóc nó. Ảnh minh họa goodtitevs

Ngoài ra, ý nghĩa của cây cảnh này còn rất tốt, ngụ ý nhà đầy vàng ngọc, phú quý cát tường, may mắn, trường thọ và sức khỏe... Ngoài ra, nó còn có tác dụng bảo vệ ngôi nhà khỏi tai họa và xua đuổi những điều xui xẻo.

Muốn cây cảnh này sống lâu hơn thì trước tiên bạn cần phải chăm sóc nó, vì lá, cành và thịt của cây ngọc chứa rất nhiều nước và thịt.

Vì vậy hãy cố gắng lười biếng nhất có thể khi nuôi chúng. Ngoài ra, không nên bón quá nhiều phân, vì cây cảnh không thích bón phân. Nếu bón quá nhiều sẽ dễ làm cháy rễ.

Nhiệt độ vào mùa đông phải trên 10 độ, vì nếu nhiệt độ dưới 5 độ, sự sinh trưởng sẽ dừng lại. Nếu nhiệt độ dưới 0 độ, khả năng xảy ra hiện tượng tê cóng và tê cóng.

Cây cảnh này là cây thân leo với cành lá xum xuê nên theo phong thủy, loài cây này tượng trưng có sự che chở, đủ đầy và hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa min.news

4. Cây cảnh: Hoa giấy

Trồng hoa giấy, bạn có thể thưởng thức hoa từ mùa xuân cho đến mùa đông. Chúng đặc biệt rực rỡ vào mùa hè. Cây cảnh có những bông hoa tuyệt đẹp, dáng cây xum xuê và màu hoa tươi sáng khiến nó trở thành loài hoa "vạn người mê".

Tuổi thọ của hoa giấy có thể lên tới hàng chục đến hàng trăm năm. Có thể nói là loài hoa có tuổi thọ cao, thời gian ra hoa kéo dài đến 300 ngày trong năm. Khi hoa giấy nở, màu sắc rực rỡ và cành đầy hoa, rất rực rỡ, tràn đầy năng lượng.

Cây cảnh này là cây thân leo với cành lá xum xuê nên theo phong thủy, loài cây này tượng trưng có sự che chở, đủ đầy và hạnh phúc trọn vẹn, ngăn chặn tà khí, giúp gia đình bình an, hạnh phúc. Màu sắc hoa tươi sáng tượng trưng cho may mắn, phát tài, phát lộc.

Ngoài ra, đừng cắt tỉa quá mức. Ảnh minh họa Toutiao

Muốn hoa giấy sống lâu thì nhiệt độ mùa đông cần phải trên 10 độ, vì nhiệt độ dưới 5 độ sẽ dễ ngừng phát triển. Nhiệt độ dưới 0 độ cũng sẽ gây tê cóng.

Ngoài ra, đừng cắt tỉa quá mức. Ví dụ, nhiều người trồng hoa giấy để nở hoa nhiều hơn, họ luôn cắt tỉa quá mức để hoa giấy có thể mọc thêm cành, lá và nở hoa. Tuy nhiên, cắt tỉa quá mức theo cách này sẽ rút ngắn tuổi thọ của cây cảnh.

Ngoài ra, không bón phân và tưới nước nhiều để tránh tình trạng thối rễ do tưới quá nhiều nước và phân bón.

Cây cảnh này còn được gọi là "cẩm thạch vàng". Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Hồng đá

Hồng đá là cây cảnh được yêu thích. Chỉ cần được cắt tỉa và tạo hình, nó sẽ trở thành một cây cảnh đẹp đẽ, quý phái và trang nhã khi được giữ ở nhà. Vì những cành khỏe và những quả hồng đỏ nên nó trông có vẻ lễ hội và yên bình.

Cây cảnh hồng đá (tên tiếng Anh là Diospyros cathayensis hoặc Cathay persimmon) có giá trị làm cảnh rất cao kể cả khi chúng chỉ có lá, ra hoa hoặc ra quả.

Cây cảnh này còn được gọi là "cẩm thạch vàng" vì hình dáng quả hồng như những viên cẩm thạch vàng, tượng trưng cho vàng bạc, tài lộc.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc. Ảnh minh họa Toutiao

Hình dáng lá tươi tốt, hoa thơm và những quả vàng lúc lỉu ngụ ý tài lộc, vàng bạc đến nhà mà rất nhiều nhà giàu thích trồng cây cảnh này trong nhà.

Cây cảnh hồng đá có ý nghĩa là nhiều con cái, nhiều phúc lộc, trường thọ và phú quý, có tác dụng phong thủy tụ tài, thu hút tài lộc, làm ăn phát đạt.

Có thể nói cây cảnh hồng đá đặc biệt hơn hầu hết các loại cây bonsai và có tuổi thọ cao hơn. Nếu để cây cảnh hồng đá trong nhà thì hàng năm cây sẽ đơm hoa kết trái, mang lại thịnh vượng cho gia đình.'

Ngoài ra, hãy dành nhiều thời gian để cây cảnh dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh còn có tuổi thọ đặc biệt dài, có thể kéo dài từ hàng trăm đến hàng nghìn năm nếu bạn giữ một chậu ở nhà, nó sẽ trở thành vật gia truyền và được truyền từ đời này sang đời khác.

Nếu bạn muốn cây cảnh hồng đá của mình tồn tại được lâu, chậu hoa phải có khả năng thấm nước và không khí, đất cũng vậy. Ngoài ra, hãy sử dụng chậu sâu hơn vì bộ rễ của nó sâu hơn.

Ngoài ra, hãy dành nhiều thời gian để cây cảnh dưới ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ vào mùa đông cần phải trên 13 độ để tránh quá lạnh. Đừng tưới quá nhiều. Tốt hơn là tưới nước khi đất khô để tránh tích tụ nước và thối rễ.

Cây cảnh phong thủy này còn tượng trưng cho vàng ngọc đầy nhà. Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Tây phủ hải đường

Tây phủ hải đường có rất nhiều giống hoa đa dạng. Tuổi thọ của chúng rất dài, có thể lên tới hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm.

Nhiều người ưa thích trồng trước nhà một vài cây tây phủ hải đường. Khi loài hoa này nở rộ tượng trưng cho tin vui và sự trường thọ. Hoa có năm cánh tượng trưng cho năm thế hệ cũng sống dưới 1 mái nhà, sum vầy, thịnh vượng.

Cây cảnh phong thủy này còn tượng trưng cho vàng ngọc đầy nhà. Hoa tây phủ hải đường tượng trưng cho địa vị và sự giàu có, và việc bảo dưỡng chúng tại nhà mang ý nghĩa chào đón sự giàu có và may mắn.

Cây cảnh này ưa nắng. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa hải đường trượng trưng cho phú quý, thịnh vượng đón mùa xuân. Cây cảnh này trước sảnh mang ý nghĩa tốt đẹp về phú quý và mùa xuân vào nhà.

Nếu muốn cây cảnh này sống lâu hơn thì nên sử dụng chậu hoa sâu hơn, vì hệ thống rễ của tây phủ hải đường tương đối sâu. Và khi trồng phải bón thêm phân cừu lên men để đất tơi xốp, màu mỡ.

Cây cảnh này ưa nắng. Nếu muốn đẹp, bạn cũng có thể cắt tỉa để mang lại điềm lành hơn khi cất giữ ở nhà.