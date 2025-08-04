Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà đất
Thứ hai, ngày 04/08/2025 19:52 GMT+7

63.200 tỷ đồng từ địa ốc tư nhân đổ vào ngân sách: Vinhomes áp đảo, nhiều cái tên gây bất ngờ

+ aA -
Phương Thảo Thứ hai, ngày 04/08/2025 19:52 GMT+7
20 doanh nghiệp bất động sản tư nhân đã nộp hơn 63.200 tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, tăng 60% so với năm trước. Vinhomes, BIM Group, Nam Long… tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

20 doanh nghiệp bất động sản nộp ngân sách trên 63.200 tỷ đồng

CafeF vừa công bố danh sách top 20 doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Tổng nộp ngân sách trong năm 2024 của top 20 công ty chuyên về bất động sản là hơn 63.200 tỷ đồng, trong đó có 13 doanh nghiệp bất động sản có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng. So với năm trước đó, số nộp của các doanh nghiệp này đã tăng trưởng tới 60%, tương ứng tăng thêm 23.600 tỷ đồng.

Phần lớn các doanh nghiệp trong danh sách là những chủ đầu tư tên tuổi như Vinhomes, BIM Group, Nam Long, Khang Điền, DOJILAND…

Bảng thống kê nộp ngân sách top 20 doanh nghiệp bất động sản qua 2 năm.

Vinhomes tiếp tục đứng đầu danh sách với số thuế đã nộp trong năm 2024 đạt 40.142 tỷ đồng (bao gồm cả số liệu từ dự án dự án bất động sản Vinhomes Global Gate). Tính riêng Công ty CP Vinhomes thì số nộp ngân sách của doanh nghiệp này trong năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023 và vượt trội so với các doanh nghiệp bất động sản khác.

Với Nam Long (NLG), trong năm 2024, công ty đã nộp ngân sách 1.153 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu kỷ lục 7.200 tỷ đồng, tăng 126% đến từ việc bàn giao các dự án Akari City, Mizuki Park và Nam Long II Central Lake.

BIM Group, với thành viên chủ lực là Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land), là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu theo đuổi triết lý phát triển bất động sản xanh – bền vững với những dự án phức hợp quy mô lớn tại Hạ Long, Phú Quốc, Vĩnh Phúc… BIM Land hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như IHG Hotels & Resorts, Hyatt, The Ascott Limited, Sailing Club Leisure Group…

Sau khi nộp ngân sách đột biến gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2023, DOJILAND tiếp tục duy trì mức nộp ngân sách lớn trong năm 2024. Công ty hiện là đơn vị tiên phong phát triển dòng sản phẩm Kim địa ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn, thay đổi tư duy phát triển bất động sản bằng kỹ nghệ chế tác kim hoàn.

Bộ sưu tập Kim địa ốc của DOJILAND gây ấn tượng với các "tác phẩm" nổi bật như: "Viên kim cương khổng lồ" DOJI Tower tại thủ đô Hà Nội, tòa tháp vương miện kim cương Diamond Crown Hai Phong và tòa tháp vương miện vàng Golden Crown Hai Phong lộng lẫy giữa phố Cảng Hải Phòng…

Trong danh sách này, ngoài những gương mặt quen thì xuất hiện nhiều cái tên vừa lạ, vừa quen là những doanh nghiệp lập ra để triển khai một dự án

Bên cạnh các doanh nghiệp phát triển bất động sản đô thị thì trong danh sách cũng có 1 đại diện của lĩnh vực bất động sản thương mại là Vincom Retail và 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp là IDICO và Viglacera.

Trong 10 năm trở lại đây, thị trường bất động sản đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua các khoản thu như tiền thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng các loại khoản thu về nhà đất (thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…), vốn là nguồn thu đáng kể của ngân sách nhà nước và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nội địa (chỉ đứng thứ hai sau thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh).

Năm 2025, dự toán nguồn thu này chiếm hơn 17,5% tổng thu nội địa, và 14,9% tổng thu ngân sách, góp phần tạo nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Thu ngân sách từ nhà đất cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng thu ngân sách địa phương. Sang năm 2025, số nộp ngân sách của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu chắc chắn sẽ còn tăng cao khi mà một loạt dự án khủng đã được các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất trong nửa đầu năm cùng với nhiều dự án lớn đã được phê duyệt giá đất.

Tham khảo thêm

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế tại TP.HCM bị bêu tên

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế tại TP.HCM bị bêu tên

TP.HCM “điểm mặt” loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng

TP.HCM “điểm mặt” loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng

Gần 2.600 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2025

Gần 2.600 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người dân Huế khó tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội do lãi suất cao, thủ tục phức tạp
7

Theo UBND TP. Huế, việc người dân tiếp cận gói tín dụng nhà ở xã hội 145.000 tỷ đồng còn khó khăn do lãi vay còn cao, thủ tục phức tạp...

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Nhà đất
600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Thị trường căn hộ ven TP. HCM nhộn nhịp

Nhà đất
Thị trường căn hộ ven TP. HCM nhộn nhịp

Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

Nhà đất
Vingroup muốn rót 14 tỷ USD đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics tại Hải Phòng

VIC kịch trần, NVL bứt phá: “tay to” khuấy động cổ phiếu địa ốc

Nhà đất
VIC kịch trần, NVL bứt phá: “tay to” khuấy động cổ phiếu địa ốc

Đọc thêm

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+
Văn hóa - Giải trí

Lee Sung Woo bị chỉ trích dữ dội vì chia sẻ hình ảnh 18+

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Lee Sung Woo, diễn viên “Squid Game”, đã đăng tải một hình ảnh 18+ liên quan trực tiếp đến nhân vật của mình trên mạng xã hội.

Quả gì ăn bở, xưa chê dở, nay hóa quả đặc sản, vùng trồng lớn nhất Hải Phòng đang tổ chức một hoạt động quan trọng
Nhà nông

Quả gì ăn bở, xưa chê dở, nay hóa quả đặc sản, vùng trồng lớn nhất Hải Phòng đang tổ chức một hoạt động quan trọng

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm na bở An Sơn-Liên Khê (vùng trồng na bở lớn nhất của thành phố, trước kia thuộc TP Thủy Nguyên), đồng thời tổ chức bình tuyển sản phẩm này. Na bở xưa nhiều người chê ăn nát, nay hóa ra ăn lại mát mà bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Dịch tả lợn Châu Phi mới nhất ở Đà Nẵng, có đến 52/93 xã, phường xuất hiện ổ dịch, 10.251 con heo đã bị tiêu hủy
Nhà nông

Dịch tả lợn Châu Phi mới nhất ở Đà Nẵng, có đến 52/93 xã, phường xuất hiện ổ dịch, 10.251 con heo đã bị tiêu hủy

Nhà nông

Đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có đến 52/93 xã, phường trên địa bàn xuất hiện dịch bệnh tả lợn Châu Phí, hiện có 8 xã ban hành quyết định công bố dịch.

Công an hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, mẹ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long nói gì?
Tin tức

Công an hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, mẹ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long nói gì?

Tin tức

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can với tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời mẹ của nữ sinh đến cơ quan làm việc và hỏi về mức yêu cầu bồi thường thiệt hại.

“Bộ tứ ngoại binh siêu đẳng” của CLB Công an TP.HCM có “CV' khủng cỡ nào?
Thể thao

“Bộ tứ ngoại binh siêu đẳng” của CLB Công an TP.HCM có “CV" khủng cỡ nào?

Thể thao

Ở mùa giải 2025/2026, CLB Công an TP.HCM được đầu tư rất mạnh mẽ về lực lượng, trong đó họ nhiều khả năng sử dụng 4 cầu thủ ngoại có năng lực chuyên môn rất đáng nể.

Đôi Bờ: Đĩa than đầu tiên của Phạm Sĩ Phú vừa ra mắt
Văn hóa - Giải trí

Đôi Bờ: Đĩa than đầu tiên của Phạm Sĩ Phú vừa ra mắt

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian tạm ngưng ca hát để tập trung cho con đường học vấn, ca sĩ Phạm Sĩ Phú chính thức trở lại với Đôi Bờ – đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp.

Phương Thanh, Tạ Quang Thắng hát hết mình phục vụ các chiến sĩ trên thao trường
Chuyển động Sài Gòn

Phương Thanh, Tạ Quang Thắng hát hết mình phục vụ các chiến sĩ trên thao trường

Chuyển động Sài Gòn

Tham gia chương trình “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” phục vụ cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phương Thanh, Tạ Quang Thắng đều không giấu nổi cả xúc tự hào, xúc động.

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, không có hạng phổ thông
Tin tức

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, không có hạng phổ thông

Tin tức

Theo TS Trần Du Lịch (chuyên gia Kinh tế), sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông.

'Thay áo mới' cho đường phố TP.HCM: Bức bích họa 300m tái hiện lễ diễu binh 30/4
Chuyển động Sài Gòn

"Thay áo mới" cho đường phố TP.HCM: Bức bích họa 300m tái hiện lễ diễu binh 30/4

Chuyển động Sài Gòn

Những mảng tường cũ kỹ, loang lổ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) giờ đây đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ, thu hút sự chú ý của người dân. Bức bích họa dài 300m tái hiện sống động không khí hào hùng, trang nghiêm của lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Bùn nhão bất ngờ phun trào tại ngõ Núi Trúc, phường Giảng Võ (Hà Nội)
Tin tức

Bùn nhão bất ngờ phun trào tại ngõ Núi Trúc, phường Giảng Võ (Hà Nội)

Tin tức

Rạng sáng 6/8, tại ngõ Núi Trúc (phường Giảng Võ) đã xảy ra hiện tượng bất thường khi một lượng lớn bùn nhão và bọt khí bất ngờ phun trào từ lòng đất, lan rộng ra mặt đường khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Tranh cãi bùng nổ tại Quốc hội Ba Lan vì câu khẩu hiệu “Vinh quang thuộc về Ukraine”
Thế giới

Tranh cãi bùng nổ tại Quốc hội Ba Lan vì câu khẩu hiệu “Vinh quang thuộc về Ukraine”

Thế giới

Trong phiên họp Quốc hội Ba Lan (Sejm), khẩu hiệu “vinh quang thuộc về Ukraine” đã bị so sánh với lời chào phát xít.

Hòa Phát đã nộp 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước từ khi niêm yết
Doanh nghiệp

Hòa Phát đã nộp 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước từ khi niêm yết

Doanh nghiệp

Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.1 00 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng.

BHXH TP.HCM thu hơn 70.000 tỷ, giải quyết 'núi' hồ sơ trong 6 tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

BHXH TP.HCM thu hơn 70.000 tỷ, giải quyết "núi" hồ sơ trong 6 tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Sáu tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã xử lý hàng triệu lượt hồ sơ, thu về hơn 70.000 tỷ đồng, đồng thời cải cách thủ tục để người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Hàng tỷ đồng 'đắp chiếu' của hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hàng tỷ đồng "đắp chiếu" của hai khu chợ bỏ hoang giữa lòng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Được đầu tư hàng tỷ đồng với kỳ vọng trở thành những trung tâm thương mại sầm uất, thế nhưng, hai khu chợ Tân Phú và Phú Hữu tại phường Thủ Đức lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi hoang phế gây lãng phí lớn.

Được cha kể về giấy báo trúng tuyển đại học, nữ sinh đang hôn mê bỗng tỉnh lại
Xã hội

Được cha kể về giấy báo trúng tuyển đại học, nữ sinh đang hôn mê bỗng tỉnh lại

Xã hội

Một nữ sinh ở miền trung Trung Quốc đã bất ngờ tỉnh lại sau hôn mê khi được cha cho xem giấy báo trúng tuyển đại học – câu chuyện xúc động đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này.

Hiroshima tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử đúng 80 năm trước
Thế giới

Hiroshima tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử đúng 80 năm trước

Thế giới

Người dân khắp Nhật Bản tưởng niệm một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử quốc gia. Thứ Tư này đánh dấu tròn 80 năm kể từ khi bom nguyên tử tàn phá thành phố Hiroshima.

Thông tin mới nhất về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Thông tin mới nhất về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Liên hoan phim Việt Nam do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra từ 21-25/11 tại TP. HCM.

Du khách Ấn Độ thoát chết sau tai nạn đuối nước tại Đà Nẵng
Xã hội

Du khách Ấn Độ thoát chết sau tai nạn đuối nước tại Đà Nẵng

Xã hội

Nam du khách Ấn Độ đã được xuất viện sau khi trải qua ca điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vì bị đuối nước trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn về điện gió, tuyến tàu cao tốc tới Vũng Tàu, Côn Đảo
Nhà nông

Sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn về điện gió, tuyến tàu cao tốc tới Vũng Tàu, Côn Đảo

Nhà nông

Tỉnh Vĩnh Long (mới), sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đồng bộ, phát huy lợi thế vùng ven biển và vùng trung tâm nội địa. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long có nhiều tiềm năng sản xuất công nghiệp gắn với kinh tế biển và hình thành một trung tâm logictics của vùng.

TP.HCM huy động thêm thầu phụ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường 991B kết nối cảng Cái Mép
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM huy động thêm thầu phụ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường 991B kết nối cảng Cái Mép

Chuyển động Sài Gòn

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.043 tỷ đồng, bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính với tổng giá trị xây lắp hơn 2.459 tỷ đồng.

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trước thách thức thuế quan
Kinh tế

Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trước thách thức thuế quan

Kinh tế

Chưa bao giờ, tình hình chế biến, xuất khẩu của ngành điều Việt Nam lại rơi vào nghịch cảnh tréo ngoe như lúc này. Việc Mỹ áp mức thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ đã đặt ra cho ngành xuất khẩu điều những thách thức cần phải vượt qua.

Người xây dựng nhà hát opera Sydney: Từng là điệp viên
Đông Tây - Kim Cổ

Người xây dựng nhà hát opera Sydney: Từng là điệp viên

Đông Tây - Kim Cổ

Joseph Bertony (14/3/1922 - 7/4/2019) là một kỹ sư người Pháp gốc Australia. Được đào tạo về kiến trúc hải quân, ông đã phục vụ trong Hải quân Pháp trong Thế chiến II, sau sự kiện Nước Pháp thất thủ, Joseph (hay Joe) làm gián điệp cho cục tình báo Pháp. Joe Bertony bị người Đức bắt giữ 2 lần và được chuyển đến các trại tập trung, nhưng cả 2 lần ông đều đào tẩu thành công. Sau chiến tranh, Joe được trao Huân chương vì lòng dũng cảm và di cư sang Australia.

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

Thể thao

Trang fanpage chính thức của CLB Công an TP.HCM đã đăng tải bức ảnh HLV Lê Huỳnh Đức cùng dàn sao của đội bóng này. Điều đó cho thấy, nhà cầm quân 53 tuổi này đã trở lại “ghế nóng” và dẫn dắt đội chủ sân Thống Nhất.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh?
Chuyển động Sài Gòn

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh?

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM vừa cho biết đã trả hồ sơ vụ trùm buôn siêu xe ô tô Phan Công Khanh để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề.

Học sinh lớp 6 cứu em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình: 'Cháu không nghĩ nhiều, nhảy xuống kênh ngay'
Xã hội

Học sinh lớp 6 cứu em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình: "Cháu không nghĩ nhiều, nhảy xuống kênh ngay"

Xã hội

Một cháu bé bị đuối nước tại Ninh Bình đã được cứu sống nhờ sự dũng cảm và kịp thời của học sinh lớp 6 và người dân địa phương. Câu chuyện đẹp về tinh thần cứu người đang lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người.

Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều
Nhà nông

Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều

Nhà nông

Những ngày đầu tháng 8, tại các phường Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, phường Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Trãi thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũ), không khí thu hoạch nhãn diễn ra nhộn nhịp. Nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng nhãn kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu.

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn

Xã hội

Dự kiến lịch công bố điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng 2025 theo lịch chung của Bộ GDĐT.

Tân binh người cao 1m87, trị giá 3,3 tỷ đồng của PVF-CAND có gì đặc biệt?
Thể thao

Tân binh người cao 1m87, trị giá 3,3 tỷ đồng của PVF-CAND có gì đặc biệt?

Thể thao

Ngay sau khi chia tay Thép xanh Nam Định, Walber Mota đã đạt thỏa thuận gia nhập PVF-CAND. Tiền vệ cao 1m87 và có giá 3,3 tỷ đồng này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tân binh V.League.

Giá quặng sắt Trung Quốc lên đỉnh nhờ nhu cầu cao
Nhà đất

Giá quặng sắt Trung Quốc lên đỉnh nhờ nhu cầu cao

Nhà đất

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tiếp đà tăng nhẹ lên mức 218 Nhân dân tệ/tấn.

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà
Xã hội

Một phụ nữ ở Cần Thơ suýt mất mạng vì dùng thuốc phá thai tại nhà

Xã hội

Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cứu sống một trường hợp biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà.

Tin đọc nhiều

1

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

2

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

3

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

4

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

Chuyên gia quân sự Áo: Đội quân then chốt của Ukraine đang làm nên cơn ác mộng với quân đội Nga

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới