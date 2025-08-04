20 doanh nghiệp bất động sản nộp ngân sách trên 63.200 tỷ đồng

CafeF vừa công bố danh sách top 20 doanh nghiệp bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Tổng nộp ngân sách trong năm 2024 của top 20 công ty chuyên về bất động sản là hơn 63.200 tỷ đồng, trong đó có 13 doanh nghiệp bất động sản có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng. So với năm trước đó, số nộp của các doanh nghiệp này đã tăng trưởng tới 60%, tương ứng tăng thêm 23.600 tỷ đồng.

Phần lớn các doanh nghiệp trong danh sách là những chủ đầu tư tên tuổi như Vinhomes, BIM Group, Nam Long, Khang Điền, DOJILAND…

Bảng thống kê nộp ngân sách top 20 doanh nghiệp bất động sản qua 2 năm.

Vinhomes tiếp tục đứng đầu danh sách với số thuế đã nộp trong năm 2024 đạt 40.142 tỷ đồng (bao gồm cả số liệu từ dự án dự án bất động sản Vinhomes Global Gate). Tính riêng Công ty CP Vinhomes thì số nộp ngân sách của doanh nghiệp này trong năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023 và vượt trội so với các doanh nghiệp bất động sản khác.

Với Nam Long (NLG), trong năm 2024, công ty đã nộp ngân sách 1.153 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu kỷ lục 7.200 tỷ đồng, tăng 126% đến từ việc bàn giao các dự án Akari City, Mizuki Park và Nam Long II Central Lake.

BIM Group, với thành viên chủ lực là Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land), là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu theo đuổi triết lý phát triển bất động sản xanh – bền vững với những dự án phức hợp quy mô lớn tại Hạ Long, Phú Quốc, Vĩnh Phúc… BIM Land hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như IHG Hotels & Resorts, Hyatt, The Ascott Limited, Sailing Club Leisure Group…

Sau khi nộp ngân sách đột biến gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2023, DOJILAND tiếp tục duy trì mức nộp ngân sách lớn trong năm 2024. Công ty hiện là đơn vị tiên phong phát triển dòng sản phẩm Kim địa ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn, thay đổi tư duy phát triển bất động sản bằng kỹ nghệ chế tác kim hoàn.

Bộ sưu tập Kim địa ốc của DOJILAND gây ấn tượng với các "tác phẩm" nổi bật như: "Viên kim cương khổng lồ" DOJI Tower tại thủ đô Hà Nội, tòa tháp vương miện kim cương Diamond Crown Hai Phong và tòa tháp vương miện vàng Golden Crown Hai Phong lộng lẫy giữa phố Cảng Hải Phòng…

Trong danh sách này, ngoài những gương mặt quen thì xuất hiện nhiều cái tên vừa lạ, vừa quen là những doanh nghiệp lập ra để triển khai một dự án

Bên cạnh các doanh nghiệp phát triển bất động sản đô thị thì trong danh sách cũng có 1 đại diện của lĩnh vực bất động sản thương mại là Vincom Retail và 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp là IDICO và Viglacera.

Trong 10 năm trở lại đây, thị trường bất động sản đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua các khoản thu như tiền thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng các loại khoản thu về nhà đất (thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…), vốn là nguồn thu đáng kể của ngân sách nhà nước và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nội địa (chỉ đứng thứ hai sau thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh).

Năm 2025, dự toán nguồn thu này chiếm hơn 17,5% tổng thu nội địa, và 14,9% tổng thu ngân sách, góp phần tạo nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Thu ngân sách từ nhà đất cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng thu ngân sách địa phương. Sang năm 2025, số nộp ngân sách của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu chắc chắn sẽ còn tăng cao khi mà một loạt dự án khủng đã được các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất trong nửa đầu năm cùng với nhiều dự án lớn đã được phê duyệt giá đất.