TP.HCM “điểm mặt” loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng

Thời gian qua, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp tại TP.HCM đã có dấu hiệu chuyển biến. Tính đến cuối tháng 5/2025, số doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM là 13.894 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 79.625 tỷ đồng, giảm 31,4% về số lượng, giảm 54% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung là 234.131 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 5 tháng đầu năm 2025 là 313.756 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, dù kinh tế có dấu hiệu phục hồi, số liệu doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM vẫn tồn đọng khá nhiều với số tiền khá lớn. Điều này ảnh hưởng đến ngân sách và tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể, liên quan đến tình hình nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn, Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 340 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến tháng 6/2025. Tổng số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày của các doanh nghiệp này tổng cộng hơn 1.721 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế TP.HCM cho biết các doanh nghiệp đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đặc biệt, chiếm đa số trong danh sách 340 doanh nghiệp nợ thuế trên là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản với số tiền nợ thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, một số doanh nghiệp bị "điểm mặt" lần này thuộc top đầu, là những "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản.

Một số doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, trong số các doanh nghiệp đang nợ thuế có một số doanh nghiệp bất động sản nợ thuế khủng, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đơn cử, dẫn đầu về số nợ là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với hơn 264 tỷ đồng. Vị trí thứ 2 là Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát, nợ gần 134 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo như CTCP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim, nợ thuế gần 120 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB, nợ thuế gần 72 tỷ đồng..

Các công ty có số nợ thuế vài chục tỷ khác như Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam, nợ thuế hơn 59 tỷ đồng; CTCP Bất động sản Thuận An, nợ thuế gần 44 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi nợ thuế gần 28 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân nợ thuế 31 tỷ đồng…

Trước đó, cơ quan Thuế TP.HCM đã từng áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng cách ngưng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp trên địa bàn vì nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

TP.HCM có nhiều doanh nghiệp đang nợ thuế. Ảnh: Gia Linh

Được biết, việc ngưng sử dụng hóa đơn là một trong những biện pháp cưỡng chế doanh nghiệp vi phạm về thuế. Sau khi doanh nghiệp nộp đủ số tiền nợ thuế, cơ quan thuế sẽ có thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Trước thực trạng nợ thuế tăng cao, cơ quan Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế cũng như công khai danh sách các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng.