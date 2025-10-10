95 truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chủ động ứng dụng chuyển đổi số

Chiều 9/10, tại Khách sạn Elephants (phường Buôn Ma Thuột), Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025) và tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đắk Lắk” năm 2025.

Toàn cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025) do Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 320.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Các đại biểu tham gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk Ya Toan Ênuôl khẳng định 95 năm qua giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ, tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk Ya Toan Ênuôl phát biểu khai mạc.

Tại Đắk Lắk, sau hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, tổ chức Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, với gần 2.800 chi hội, hơn 4.000 tổ hội, trong đó có hơn 1.500 chi hội nghề nghiệp, gần 7.400 tổ hội nghề nghiệp.

Chủ tịch HND tỉnh Đắk Lắk đại diện Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho các lãnh đạo.

Các phong trào thi đua do Hội phát động như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Nông dân bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp”… ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nông thôn.

Các đại biểu đọc ấn phẩm của Báo Nông thôn này nay/Dân Việt.

Quỹ Hỗ trợ nông dân được phát huy hiệu quả, góp phần giúp hàng nghìn lao động có việc làm, nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh trong thời gian qua.

“Đảng và Nhà nước luôn coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng vững chắc của nền kinh tế và xã hội. Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động phản biện, đề xuất chính sách sát thực tiễn”, ông Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị Hội đẩy mạnh xây dựng tổ chức vững mạnh, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy phong trào “nông dân thế hệ mới” - năng động, sáng tạo, văn minh, làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Một điểm nhấn xúc động của chương trình là phần tọa đàm giữa các thế hệ cán bộ Hội. Ông Nguyễn Văn Tư - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Văn Cư - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên (cũ) và bà H’Mal Êban - Chủ tịch Hội Nông dân phường Buôn Ma Thuột đã chia sẻ nhiều kỷ niệm gắn bó, kinh nghiệm quý báu và những tâm huyết đối với công tác Hội.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, điều quý giá nhất của người làm công tác Hội là “lòng dân” - phải gần dân, hiểu dân và cùng nông dân hành động.

Ông Nguyễn Văn Tư - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Văn Cư - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên (cũ) và bà H’Mal Êban - Chủ tịch Hội Nông dân phường Buôn Ma Thuột chia sẻ tại chương trình.

Đồng thời, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cũng gửi gắm niềm tin và lời dặn dò thế hệ cán bộ Hội hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nắm bắt thời cơ của kỷ nguyên số để nâng tầm người nông dân Việt Nam.

Dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 11 cá nhân tiêu biểu.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đắk Lắk năm 2025”. Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi thu hút 75 tác giả đến từ 7 tỉnh, thành phố với 760 tác phẩm dự thi.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải phụ; đồng thời chọn 79 tác phẩm tiêu biểu. Cuộc thi đã góp phần tôn vinh người nông dân, quảng bá hình ảnh nông nghiệp, nông thôn Đắk Lắk trong thời kỳ hội nhập, đổi mới.

Các đại biểu, khách mời xem tác phẩm của phóng viên Báo Dân Việt, đạt giải 3 Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đắk Lắk năm 2025.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và khát vọng cống hiến.

Ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh Đắk Lắk trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các tác giả đạt giải 3 của Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đắk Lắk năm 2025.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng nông dân, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh - góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, bền vững.