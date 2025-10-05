Chủ đề nóng

Nông dân Đắk Lắk đổi mới tư duy, làm giàu từ mô hình xanh, nhà nào cũng khá giả hẳn lên, có hộ là tỷ phú

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã giúp hàng nghìn hội viên ở Đắk Lắk vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững, xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Có được điều này nhờ một phần Hội Nông dân đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển sang thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, làm giàu từ mô hình xanh...
Những nông dân Đắk Lắk dám nghĩ dám làm, tiên phong đổi mới sản xuất

Trong những năm qua, những phong trào do Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động đã trở thành động lực giúp nhiều hộ mạnh dạn thay đổi cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai sâu rộng với 716.090 hộ đăng ký, qua bình xét có 131.282 hộ đạt danh hiệu các cấp (tỷ lệ 55%).

Ông Nguyễn An Sơn (ở xã Cư Mgar) - “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025” - từng trồng cà phê theo lối truyền thống, năng suất thấp, chi phí cao. Từ năm 2020, ông cải tạo vườn, áp dụng cà phê đa thân, thả ngọn, tưới nhỏ giọt Israel và canh tác hữu cơ. Nhờ đó, năng suất đạt 5,5 tấn/ha, lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn An Sơn (ở xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) - “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025” trồng cà phê đa thân, thả ngọn, tưới nhỏ giọt Israel và canh tác hữu cơ, đạt năng xuất 5,5 tấn/ha/năm.

“Nếu cứ làm theo lối mòn, khó có lãi trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sản xuất cà phê bền vững phải an toàn với môi trường, người sản xuất và người tiêu dùng”, ông Sơn khẳng định.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo ở thôn Tân Bắc, xã Ea Knuếc được biết đến là “nữ tỷ phú sầu riêng” với 9ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Mỗi năm, gia đình bà thu trên 17 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động.

“Thời gian đầu tôi gặp nhiều khó khăn về vốn và lao động. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân về kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ và vốn vay, nên tôi mới đủ sức mở rộng diện tích, liên kết tiêu thụ”, bà Thảo kể.

Nhiều nông dân tiêu biểu trở thành hạt nhân dẫn dắt phong trào, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu nông sản, hỗ trợ hơn 3.500 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo bên vườn sầu riêng 9ha trồng theo hướng hữu cơ.

Ở xã Ea Drăng, bà Lê Thị Yến phát triển mô hình kết hợp: 3ha cà phê, 25 ha cao su và 400 m² nhà nuôi chim yến. Nhờ áp dụng công nghệ điều chỉnh nhiệt - ẩm tự động, kết hợp thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm, gia đình bà thu về 2,5 tỷ đồng/năm.

“Khi tự tổ chức sơ chế, đóng gói, gia đình tôi chủ động được chất lượng, tăng giá trị sản phẩm 20-30% so với trước”, bà Yến chia sẻ.

Gương tiêu biểu không thể không nhắc đến ông Nguyễn Hoàng Chương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đồng Din. Ông Chương đã liên kết 91 hộ trồng khóm (dứa) với tổng diện tích hơn 400 ha, đầu tư nhà xưởng chế biến hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao.

Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động, giúp mỗi hộ liên kết có thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/năm.

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ khóm cho bà con mà còn chú trọng nâng cao giá trị nhờ chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm”, ông Chương chia sẻ.

Cửa hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thành lập.
Tại cửa hàng trưng bày có hơn 150 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, ông Y Dhơn Mlô - già làng buôn KõMliâo (phường Tân Lập), còn là tấm gương sáng phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông tự nguyện hiến 150 m² đất mở đường, vận động 23 hộ tham gia tổ hội nghề nghiệp với 29ha sầu riêng đạt chuẩn VietGap.

Những tấm gương trên cho thấy, khi nông dân dám thay đổi tư duy và ứng dụng khoa học kỹ thuật, họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, lan tỏa ý thức sản xuất sạch, gắn kết cộng đồng.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tạo nền tảng phát triển bền vững

Để có được thành công ấy, vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp là không thể thiếu. Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) – cho biết, giai đoạn 2023-2025, Hội đã vận động thành lập 8 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác và 5 tổ hội nghề nghiệp với hơn 350 thành viên.

“Các mô hình này giúp nông dân chủ động đầu ra, ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị nông sản và giảm rủi ro thị trường. Nhờ đó, đã có rất nhiều nông dân trở thành tỷ phú,” bà Loan nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, (Đắk Lắk) cùng trái sầu riêng đạt loại A.

Ông Ya Toan Ênuôl - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk - khẳng định: “Các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu. Hội sẽ tiếp tục đồng hành bằng việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, trang bị kỹ năng số cho hội viên.”

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức thiết thực.
Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk biểu dương gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã trở thành động lực quan trọng đưa nông nghiệp Đắk Lắk phát triển hiện đại, bền vững, gắn với nông thôn mới nâng cao. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng vững mạnh và nâng tầm vị thế của Đắk Lắk.

