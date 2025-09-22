Bà giám đốc tỷ phú trồng "cây tỷ đô": Gương điển hình tiên tiến làm giàu từ trồng sầu riêng Đắk Lắk

Ở thôn Tân Bắc, xã Ea Knuếc (xã trồng sầu riêng ví như trồng "cây tỷ đô" với diện tích lớn nhất tỉnh Đắk Lắk), phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đang phát triển sâu rộng, đặc biệt gắn với cây sầu riêng Đắk Lắk.

Một trong những gương điển hình được Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk biểu dương nhiều năm là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc.

Sinh ra ở vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk”, chị Thảo (SN 1987) chứng kiến quê hương từng bước khởi sắc nhờ loại cây đặc sản này. Năm 2004, gia đình chị bắt đầu trồng sầu riêng và đến năm 2009 mới có vụ thu hoạch đầu tiên, song hiệu quả kinh tế chưa cao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo – Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc, xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk) gương nông dân điển hình tiên tiến năm 2025 – giới thiệu trái sầu riêng đạt loại A chuẩn bị đưa đi xuất khẩu ra nước ngoài.



“Nhìn thấy nhiều gia đình ở Đắk Lắk nhờ sầu riêng mà thoát nghèo vươn lên, tôi càng quyết tâm học hỏi kinh nghiệm, mở rộng diện tích để phát triển bền vững”, chị Thảo chia sẻ.



Từ xuất phát điểm là hội viên chi hội nông dân với diện tích nhỏ, chị Thảo gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu như thiếu vốn, thiếu lao động và kỹ thuật chăm sóc.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã trong việc kết nối vay vốn ngân hàng, tập huấn kỹ thuật và tư vấn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chị đã mở rộng vườn sầu riêng lên 9ha ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, (5ha đang cho thu hoạch), xen canh cà phê, hồ tiêu. Sản lượng đạt 80-100 tấn/năm, mang về doanh thu khoảng 17 tỷ đồng, trừ chi phí lợi nhuận còn khoảng 4-5 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, trực tiếp thu mua sầu riêng Đắk Lắk tại vườn, bảo đảm đầu ra ổn định cho các thành viên HTX.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Thảo còn liên kết với 10 hộ dân xung quanh để cùng chăm sóc hơn 33ha sầu riêng đạt chuẩn VietGAP, tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm.

Được Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khuyến khích và hỗ trợ, bà Thảo đã thành lập Tổ hợp tác, đến nay là HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc – đầu mối tư vấn kỹ thuật, cung ứng phân bón và bao tiêu sản phẩm sầu riêng cho nhiều nông dân Đắk Lắk.

Tổng sản lượng sầu riêng kinh doanh mỗi năm của HTX khoảng 1.000 tấn, mang lại thu nhập 1-5 tỷ đồng cho mỗi thành viên, góp phần đưa nhiều hộ từ khó khăn vươn trở thành tỷ phú. Ngoài ra, mô hình còn tạo việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên, hàng trăm lao động thời vụ trong mùa thu hoạch, với mức thu nhập 8-15 triệu đồng/tháng.

“HTX đóng vai trò như cầu nối giữa nông dân với thị trường, giúp mọi người yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Trái sầu riêng đạt chuẩn sẽ bán cho thương lái xuất khẩu, còn hàng dạt được sơ chế, cấp đông trước khi xuất sang Trung Quốc. Nhờ vậy, nhiều nông dân Đắk Lắk không còn lo cảnh được mùa mất giá”, chị Thảo cho biết.

Những người thợ gõ sầu riêng đang tỉ mỉ kiểm tra từng trái sầu riêng để phân loại tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo gõ kiểm tra độ chín sầu riêng tại kho (ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk).

Theo chị Thảo, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tuy vất vả hơn nhưng “giúp bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội xuất khẩu”.

Sau mỗi đợt được tập huấn khoa học, kỹ thuật, chị Thảo truyền đạt lại kiến thức cho các hộ dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và từng bước xây dựng thương hiệu cho HTX và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Phong trào sản xuất giỏi lan tỏa từ vườn sầu riêng Đắk Lắk

Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Chị Thảo là hội viên năng động, nhiệt tình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, chị Thảo cũng tích cực tham gia phong trào văn hóa, thể thao, từ thiện, là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều hội viên.”



Bà Nguyễn Thị Cẩm Loan – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, chị luôn gương mẫu tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động như: Ngày chủ nhật xanh, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chị còn đóng góp cho các quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Khuyến học – khuyến tài” với tổng số tiền trên 268 triệu đồng.

Với những đóng góp của mình, chị Thảo vinh dự nhận nhiều phần thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2021, danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhiều giấy khen của huyện Krông Pắc (cũ)...

Toàn cảnh những vườn sầu riêng xanh tốt ở xã Ea Knuếc, Đắk Lắk – vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh.

Ông Trương Văn Hiệu – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Những gương điển hình như chị Thảo đã thổi luồng sinh khí mới vào phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhờ sự lan tỏa từ phong trào này, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm nhanh, từ 256 hộ năm 2020 xuống còn 45 hộ năm 2024, chỉ chiếm khoảng 1%.”

Kết quả trên khẳng định vai trò dẫn dắt của Hội Nông dân các cấp trong việc hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất bền vững.

Qua đó, giá trị sầu riêng xã Ea Knuếc nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung được nâng tầm, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Xã Ea Knuếc (một xã mới hình thành sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã), tỉnh Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Ea Knuếc, Ea Kênh và Hòa Đông (thuộc huyện Krông Pắc cũ), có diện tích tự nhiên 12.420 ha, dân số hơn 41.000 người.



Đây cũng là xã trồng sầu riêng với diện tích lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, với 5.153 ha. Hiện xã Ea Knuếc có 29 mã vùng trồng xuất khẩu cùng hơn 60 doanh nghiệp, kho thu mua và sơ chế sầu riêng.