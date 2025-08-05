Agribank được vinh danh Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025

Giải thưởng này một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của Agribank trên thị trường tài chính, đồng thời là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngân hàng trong suốt hơn 37 năm hình thành và phát triển.

Trong lời giới thiệu tại Lễ vinh danh, Ban tổ chức nhấn mạnh: xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển, Agribank luôn khẳng định vị thế vai trò Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đi đầu thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đặc biệt, Agribank có nhiều đóng góp tích cực trên hành trình phát triển sự nghiệp nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Agribank được vinh danh trong Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025

Bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí); Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Với những tiêu chí đó, thành tích của Agribank trong bảng xếp hạng đã khẳng định bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, tăng trưởng bền vững, và khả năng chủ động vươn lên đón nhận cơ hội mới, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng.

Là ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank sở hữu mạng lưới trên 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch phủ khắp cả nước. Tổng tài sản của Agribank hiện đã vượt mốc 2,3 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, dư nợ tín dụng cho khu vực “Tam nông” chiếm khoảng 65% tổng dư nợ của Agribank– một con số ấn tượng cho thấy Agribank không chỉ lớn về quy mô mà còn mạnh về chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Những năm qua, Agribank đã tiên phong thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển loạt sản phẩm ngân hàng số như Agribank Plus, Agribank Digital… Song song với đó, Agribank không ngừng thúc đẩy thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), thông qua các chương trình tín dụng xanh, cho vay nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại vùng sâu, vùng xa. Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai các chính sách tài chính bền vững, hưởng ứng cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Vị thế vững mạnh về tài chính, chiến lược số hóa và sự đồng hành bền vững cùng nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã tạo nên dấu ấn riêng biệt của Agribank. Đây là những yếu tố giúp ngân hàng không chỉ đạt thành tựu trong nước mà còn được vinh danh trong khu vực, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế Đông Nam Á.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank cũng đã được các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu. Mới đây, Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) – một trong những tạp chí tài chính uy tín hàng đầu khu vực đã vinh danh Agribank là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại tệ tốt nhất Việt Nam năm 2025”. Trước đó, vào tháng 6/2025, Agribank cũng được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo công bố của Tạp chí danh tiếng Fortune.

Đối với các danh hiệu trong nước, Agribank là ngân hàng duy nhất được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2025, khẳng định vị thế trụ cột trong sự nghiệp phát triển “Tam nông”. Tại Lễ biểu dương “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - Industrie 4.0 Awards” lần thứ tư, Agribank cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh đồng thời ở hai hạng mục: Top doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu (Hạng mục 2) và Top doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp công nghệ xuất sắc (Hạng mục 3) với giải pháp đột phá: Giải pháp số hóa và quản lý quy trình phê duyệt tín dụng vượt thẩm quyền - CASS+. Bên cạnh đó, Agribank cũng có 06 Hệ thống công nghệ/Sản phẩm dịch vụ Agribank xuất sắc được công nhận “Giải thưởng Sao Khuê 2025”.

Việc được vinh danh trong Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2025 tiếp tục là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và vị thế của Agribank. Đây cũng là nguồn động lực để Agribank tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng và cộng đồng.