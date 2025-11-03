Agribank hỗ trợ kịp thời các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt do mưa lũ lịch sử

Đợt mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, nhiều khu vực vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Lượng mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng ra các tỉnh Gia Lai, Quảng Trị. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban lãnh đạo Agribank đã chỉ đạo toàn hệ thống khu vực miền Trung chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn con người, tài sản, máy móc, hồ sơ chứng từ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ trong điều kiện mưa lũ kéo dài.

Phát huy tinh thần “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank đã trích 7 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, cụ thể: Agribank Chi nhánh Huế 2 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Quảng Nam 2 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Đà Nẵng 1 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng 1 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi 1 tỷ đồng. Các chi nhánh sẽ phối hợp cùng Văn phòng đại diện khu vực miền Trung tổ chức các đoàn công tác đến trực tiếp các xã, phường bị ngập sâu, ảnh hưởng nặng nề, tập trung hỗ trợ chủ yếu lĩnh vực y tế, giáo dục, cứu trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị phòng chống lũ lụt phù hợp, giúp địa phương, nhân dân vùng thiên tai lũ lụt nhanh chóng ổn định đời sống.

Bên cạnh hoạt động cứu trợ, Ban lãnh đạo và Công đoàn Agribank cũng yêu cầu các chi nhánh tại khu vực bị thiệt hại khẩn trương thống kê mức độ ảnh hưởng của khách hàng, hộ sản xuất và gia đình cán bộ, người lao động để ngân hàng có chính sách hỗ trợ tín dụng, giảm lãi suất, gia hạn nợ phù hợp, giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Nguồn hỗ trợ được triển khai ngay trong những ngày cuối tháng 10, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của Agribank đối với cộng đồng, góp phần giữ vững niềm tin của khách hàng và cộng đồng đối với Agribank.

Với thông điệp “Không ai bị bỏ lại phía sau”, sự hỗ trợ kịp thời của Agribank là nguồn động viên to lớn, giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, Agribank đã ủng hộ tỉnh Nghệ An 5 tỷ đồng sau bão số 10; Thái Nguyên 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; Bắc Giang 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân vùng ngập nặng; Lạng Sơn 300 triệu đồng, đồng thời quyên góp nội bộ, chuyển trực tiếp nhu yếu phẩm đến người dân…

Là Ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “tam nông”, Agribank luôn xác định việc đồng hành cùng người dân vùng lũ không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm và tình cảm sâu sắc với đồng bào cả nước.