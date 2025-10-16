Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Doanh nghiệp
Agribank tiếp sức người nuôi cua ở Năm Căn, Cà Mau

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản. Tôm, cua biển… trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Đồng hành cùng bà con trên hành trình này, Agribank luôn giữ vai trò tiên phong trong cung ứng tín dụng, kịp thời hỗ trợ nguồn vốn để sản xuất.
Cà Mau được mệnh danh là “thủ phủ tôm, cua” của cả nước với nhiều mô hình nuôi đa dạng. Bên cạnh tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đang khẳng định lợi thế bền vững.

Cua Năm Căn – đặc sản dưới tán rừng

Nằm nơi tận cùng Tổ quốc, Năm Căn (Cà Mau) không chỉ được biết đến với rừng đước bạt ngàn, những con sông đan chằng chịt mà còn nổi tiếng với nghề nuôi cua biển – con đặc sản làm nên thương hiệu của vùng đất rừng ngập mặn.

Ở Năm Căn, đi đâu cũng thấy vuông nuôi cua. Toàn huyện có khoảng 25.000 ha nuôi cua, chủ yếu theo hình thức quảng canh sinh thái, tận dụng nguồn nước và thức ăn tự nhiên trong vuông tôm, dưới tán rừng.

Cán bộ Agribank tham quan mô hình nuôi cua của gia đình ông Trần Văn Rụy (thứ 3 bên trái) tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Con cua Năm Căn từ lâu đã nổi tiếng là “vua cua” của miền Tây, bởi thịt chắc, vị ngọt, vỏ mỏng, gạch son béo ngậy. Năm 2021, cua Năm Căn – Cà Mau được vinh danh trong Tốp 100 món ăn đặc sản Việt Nam.

Vào những năm được mùa, sản lượng cua toàn huyện đạt trên 6.000 tấn/năm, giúp hàng nghìn hộ dân có thu nhập khá.

Ngồi trên chiếc đò nhỏ băng qua sông Cửa Lớn, chúng tôi tìm đến vuông cua, tôm của ông Trần Văn Rụy, xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Người đàn ông chân chất này gắn bó với nghề nuôi cua hơn chục năm, giờ đã trở thành một trong những hộ làm kinh tế hiệu quả trong vùng.

Với lợi thế vuông nuôi nằm cạnh theo con sông Cửa Lớn, mỗi ngày 2 lượt triều cường, nguồn nước sạch sẽ, rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, môi trường khí hậu ổn định, cũng là điều kiện tốt để nuôi dưỡng nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, giúp con cua phát triển nhanh và thịt cũng ngon hơn những nơi khác.

Cua Năm Căn – Cà Mau được vinh danh trong Tốp 100 món ăn đặc sản Việt Nam.

Cua có tập tính di cư để sinh sản. Bãi bồi là nơi phù hợp nhất để cua sinh sản, còn rừng ngập mặn là nơi trưởng thành tốt nhất của chúng. Việc chăm sóc cua nuôi quảng canh dưới tán rừng cũng rất đơn giản. Quan trọng nhất là khâu chọn con giống ban đầu, chỉ cần thả vào vuông tôm sau thời gian 3-4 tháng là sẽ có thu hoạch lứa đầu.

Theo ông Rụy, cua được thả nuôi trong vuông tôm, sau khoảng 3–4 tháng là có thể thu hoạch từng đợt. “Mỗi tháng tôi xổ vuông 2 lần, rơi vào con nước rằm và 30 âm lịch. Cua Y bán 300.000 đồng/kg, cua gạch 450.000–500.000 đồng/kg, cua tứ 200.000 đồng/kg. Bình quân tháng nào cũng thu khoảng 40–50 triệu đồng, đời sống ổn định hơn xưa nhiều”, ông phấn khởi nói.

Giờ đây, gia đình ông đã mở rộng diện tích lên gần 18ha, gấp 3 lần so với ngày đầu lập nghiệp. Ngoài cua và tôm, ông còn nuôi gà, trồng rau màu để đa dạng nguồn thu.

Agribank tiếp sức người nuôi cua Năm Căn, Cà Mau

Chia sẻ về hành trình làm ăn, ông Rụy bộc bạch: “Ngân hàng giúp bà con dữ lắm. Không có Agribank, tụi tôi đâu có vốn lớn để đầu tư. Nhờ có ngân hàng cho vay, mới dám mua thêm đất, mở rộng vuông nuôi. Giờ nhà cửa ổn định, con cái học hành tới nơi tới chốn, thiệt là mừng”.

Ông Trần Văn Rụy đang thu hoạch cua.

Theo ông Phạm Hoàng Hân, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Năm Căn - Cà Mau, ngân hàng luôn xác định nông dân là đối tượng phục vụ trọng tâm.

“Thấy bà con ăn nên làm ra, đó là niềm vui của chúng tôi. Agribank luôn đồng hành, hỗ trợ vốn kịp thời để bà con yên tâm sản xuất, góp phần phát triển ngành thủy sản địa phương. Cán bộ tín dụng thường xuyên xuống tận nơi, đến từng hộ nuôi để nắm bắt tình hình, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả. Có sự phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền và bà con thì ai cũng yên tâm làm ăn”, ông Hân cho biết thêm.

Với 450.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, Cà Mau hiện là tỉnh có vùng rừng ngập mặn và bãi bồi ven biển lớn nhất Việt Nam. Chính quyền tỉnh xác định nuôi cua là ngành kinh tế mũi nhọn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8,5% trong năm 2025 và phát triển bền vững trong những năm tới.

Đồng hành cùng định hướng này, Agribank Chi nhánh Cà Mau cùng các chi nhánh trực thuộc đang tập trung nguồn vốn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay khi nông dân bước vào mùa vụ mới.

Cán bộ Agribank tham quan mô hình nuôi cua của gia đình ông Trần Văn Rụy (thứ 2 bên trái) tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Tiếp sức phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nói chung và nghề nuôi cua Năm Căn nói riêng, không chỉ giúp nhiều hộ nông dân có điều kiện phát triển kinh tế vững vàng, mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá của vùng đất cực Nam tổ quốc.

Là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trên địa bàn, những năm qua Agribank Chi nhánh Năm Căn - Cà Mau luôn đáp ứng tốt nguồn vốn và các dịch vụ tài chính, đồng hành cùng bà con nông dân trong triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án phát triển nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao.

Tính đến nay, Tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Năm Căn Cà Mau đạt trên 2.000 tỷ đồng, chi nhánh luôn dành tỷ trọng cao đầu tư cho lĩnh vực “Tam nông”.


