Ai cung cấp súng cho Tuấn "Khỉ" bắn chết 5 người?

Sáng 15/12, TAND TP.HCM xét xử 19 bị cáo trong vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người hồi cuối tháng 1.

Phạm Thanh Tâm (tức Tý "Bà Dòm") bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lê Quốc Minh cùng 17 người khác bị cáo buộc Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 18/12.

Tàng trữ vũ khí của Tuấn "Khỉ"

Chiều 29/1, sau khi xả súng làm chết 4 người và cướp đi số tiền 802 triệu đồng, Tuấn "Khỉ" đã gặp Phạm Thanh Tâm (Tý "Bà Dòm") và nhờ Tâm cất giữ số tiền này để giao lại cho vợ Tuấn.

Tâm và 18 người khác bị cáo buộc giúp đỡ, che giấu trong quá trình Tuấn "Khỉ" trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Khu vực Tuấn "Khỉ" lẩn trốn và bị cảnh sát tiêu diệt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với Tâm, cơ quan tố tụng xác định bị cáo là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu K54, 1 khẩu K59 cùng một túi đạn (không rõ số lượng) và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu.

Số vũ khí này lần lượt được Tâm đưa cho Tuấn "Khỉ", Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Trong đó, Tâm đã đưa cho Tuấn khẩu súng AK mà anh ta dùng để gây ra vụ xả súng ở Củ Chi. Ngoài ra, Tâm bị cáo buộc là người đã được Tuấn giao giữ số tiền 802 triệu đồng cướp ở sới bạc.

Đối với Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi, mặc dù biết rõ số tiền 802 triệu do Tuấn dùng súng AK bắn chết người để cướp, vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an để cất giữ số tiền trên.

VKS cáo buộc các bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di và Nguyễn Chánh Pháp biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và sau đó phi tang.

Riêng Trần Quốc Đạt, bị cáo biết rõ khẩu súng K59, 12 viên đạn và khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn đồng ý cất giữ. Sau đó, Đạt bỏ trốn và bán khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn cho Nguyễn Văn Vui với giá 26 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi trên, Nguyễn Văn Vui đã mang súng và đạn đến công an giao nộp, tự thú ngày 3/6.

Giúp Tuấn "Khỉ" lẩn trốn

Rạng sáng 30/1, sau khi bắn chết một người ở kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tuấn bỏ xe máy xuống kênh rồi bơi qua nhà của Võ Hồng Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để lẩn trốn.

Tại đây, Tuấn gặp Tâm và người em họ là Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi). Thanh đưa cho Tuấn chiếc điện thoại để liên lạc.

Ngày 1/2, Tâm giao nhà cho Tuấn “Khỉ” rồi chạy xe đi Đồng Nai, còn Thanh ghé cửa hàng điện thoại di động mua SIM và gọi điện thoại cho Lý Văn Mè (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) thông báo đã gặp Tuấn “Khỉ”.

Nguyễn Duy Thanh sau đó liên lạc với chị ruột là Nguyễn Kim Ngân để bàn kế hoạch giúp Tuấn “Khỉ” bỏ trốn ở Vũng Tàu nhưng không thành.

Toàn cảnh vụ Tuấn 'Khỉ' bắn 6 người, lẩn trốn và bị tiêu diệt Sau khi Tuấn "Khỉ" xả súng vào sới bạc ở Củ Chi và bắn một người trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc bố ráp khuya 13/2.

Các bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân bị VKS cáo buộc biết rõ Tuấn "Khỉ" bắn chết người và cướp tài sản vào ngày 29-30/1, bị cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, 4 bị cáo vẫn che giấu, tìm cách giúp đỡ Tuấn.

Bị cáo Đặng Trung Ngọc là tài xế taxi được Thanh liên hệ nhờ chở Tuấn "Khỉ" đi Vũng Tàu, biết rõ hành vi của Tuấn nhưng không trình báo cho công an.

Do đó, Phạm Thanh Tâm bị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Năm bị cáo phạm tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; một bị cáo bị buộc tội Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 7 bị cáo phạm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 4 bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm và một bị cáo Không tố giác tội phạm.

Trong vụ án này, tổng cộng 5 người bị Tuấn "Khỉ" bắn chết. Trong đó, đại diện 4 bị hại có yêu cầu bồi thường phần dân sự.

Vợ nạn nhân Võ Chí Tâm yêu cầu được bồi thường 1,6 tỷ đồng , vợ nạn nhân Lê Văn Long yêu cầu bồi thường 180 triệu. Cha ruột nạn nhân Lê Thành Trung yêu cầu bồi thường 600 triệu đồng.

Còn người thân của nạn nhân Vương Ngọc Hưng yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật và phụ giúp nuôi hai đứa con nhỏ (1 tuổi và 3 tuổi).