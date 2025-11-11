Ai được tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026?

Kể từ ngày 1/1/2026 Chính phủ quy định tăng lương tối thiểu vùng, áp dụng cho khu vực tư. Những lao động làm trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Theo Bộ Luật lao động, lương tối thiểu vùng là mức lương áp dụng cho khu vực tư (không hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Khu vực này được xác định bao gồm: Các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước...

Như vậy, tất cả lao động làm công hưởng lương được xác định là công nhân, lao động làm việc theo hợp đồng (không thuộc dạng cán bộ, công chức, viên chức) sẽ được nhận lương hưởng lương dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Điều này có nghĩa là nhóm này sẽ chịu tác động trực tiếp từ việc tăng, giảm mức lương tối thiểu vùng.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Đình Quảng - Nguyên Phó trưởng Ban quan hệ lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 đã định nghĩa về mức lương tối thiểu. Theo đó, mức lương này được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Cụ thể tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Như vậy, có nghĩa là mức lương tối thiểu vùng sẽ được xem xét tăng định kỳ hàng năm. Khác với mức lương cơ sở được áp dụng cho khu vực công, áp dụng cho công chức, viên chức, hưởng lương nhà nước, mức lương tối thiểu vùng sử dụng ngân sách của doanh nghiệp vì thế phải phụ thuộc vào khả năng chi trả của doanh ngiệp. Vì thế, mỗi năm Hội đồng tiền lương gồm 3 bên: Đại diện người lao động; đại diện người sử dụng lao động; Bộ Nội vụ - Chủ tịch hội đồng tiền lương sẽ cũng họp thảo luận đề xuất Chính phủ ban hành mức tăng lương tối thiểu vùng dựa trên các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội...

Mức lương tối thiểu vùng năm 2026 tăng bao nhiêu?

Ngày 10/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng, tùy theo các vùng cụ thể.

Tăng lương: Mức lương tối thiểu tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng;

Vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng;

Vùng III: tăng 280.000 đồng từ 3.860 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng;

Vùng IV: tăng 250.000 đồng từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Về việc tăng lương theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 10/11, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng, tùy theo các vùng cụ thể.

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.