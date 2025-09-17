Chủ đề nóng

Ấn tượng Agribank tại Triển lãm thành tựu 80 năm - Hành trình khát vọng vươn cao cùng đất nước

Sau gần 20 ngày diễn ra sôi động và tạo tiếng vang rộng rãi, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - sự kiện văn hóa, chính trị nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, góp phần tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam” đúng như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ bế mạc Triển lãm diễn ra tối ngày 15/9/2025.
Dấu ấn thành tựu - Vươn cao khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Khai mạc từ ngày 28/8 và kéo dài đến ngày 15/9, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thực sự trở thành điểm hẹn tự hào, khơi gợi nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu đậm với đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước thông qua nhiều hoạt động, sự kiện sống động, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Triển lãm đã xác lập những con số kỷ lục, vượt qua kỳ vọng và sự mong đợi ban đầu. 

Đây là lần đầu tiên, một triển lãm mang quy mô quốc gia có số lượng gian hàng khổng lồ với sự tham gia đầy đủ của 28 Bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương, hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. 

Triển lãm đã thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế đến tham quan triển lãm, hàng chục triệu người xem qua truyền hình, phát thanh cùng hàng trăm nghìn người dự các chương trình âm nhạc, nghệ thuật sôi động, lắng đọng lòng người với những ấn tượng không bao giờ quên.

Đại biểu quan khách tham dự lễ khai trương không gian triển lãm của ngành Ngân hàng với chủ đề "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai"

Triển lãm mang ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ “Kiến tạo phát triển”, “Sáng tạo để kiến thiết”, “Khát vọng bầu trời” đến “Vì tương lai xanh”, “Đầu tàu kinh tế”, “Khởi nghiệp kiến quốc”, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thông minh, sáng tạo, khát vọng, giàu nghị lực nhưng chân thành, cởi mở, mến khách; với sự kết hợp hài hòa, tài tình giữa nội lực và ngoại lực, giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị. Đó cũng chính là cội nguồn tạo nên những kỳ tích trí tuệ, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới.

Tái hiện lịch sử sống động và thăng hoa nhờ trải nghiệm công nghệ số vượt trội 

Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, Triển lãm chính là một bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta qua các thời kỳ. Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi tư liệu, tài liệu tại Triển lãm đều thể hiện, khắc hoạ trí tuệ tuyệt vời Việt Nam, về con người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, về những công trình, dự án khoa học, công nghệ - Hạnh phúc” đã thể hiện rõ sự hấp dẫn, vẻ đẹp tinh tế, hài hoà của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại kiên cường và tương lai tươi sáng; được xây dựng trên nền tảng số hoá, ứng dụng công nghệ mới với sức sáng tạo phi thường của trí tuệ Việt Nam.

Agribank giới thiệu đến Thống đốc và đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quầy giao dịch thông minh - thể hiện bước tiến vượt trội của Agribank trong công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng và chuyển đổi số quốc gia.

Với những thành quả tự hào trong hành trình đồng hành phát triển cùng “Tam nông” và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, sự hiện diện của Agribank tại Triển lãm là một minh chứng sống động cho một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, giữ vị thế, vai trò chủ lực trong triển khai chính sách tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong một không gian thu nhỏ đầy sống động, gian trưng bày của Agribank tái hiện đậm nét hành trình Agribank sinh ra từ công cuộc Đổi mới, kiên đinh mục tiêu đồng hành phát triển cùng nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ những ngày đầu gian khó, thiếu thốn với hình ảnh những chiếc sổ tiết kiệm đầu tiên, những hợp đồng tín dụng hỗ trợ bà con nông dân; đến các dấu mốc hội nhập, chuyển mình mạnh mẽ với công nghệ số và tài chính toàn diện thông qua hình ảnh sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số hiện đại. Agribank cũng khéo léo lồng ghép thông điệp "Ngân hàng vì cộng đồng" thông qua các hình ảnh, số liệu về hoạt động an sinh xã hội, tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, đồng bào vùng sâu vùng xa, hỗ trợ khắc phục thiên tai và phát triển kinh tế bền vững… Tất cả được phô diễn một cách khoa học, hấp dẫn, thu hút và để lại dấu ấn khó quên đối với đông đảo các cấp lãnh đạo, quý khách hàng, đối tác, khách tham quan và quần chúng nhân dân không chỉ ở Thủ đô Hà Nội và đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

Khu vực gian hàng trưng bày của Agribank thu hút hàng nghìn khách tham quan, trải nghiệm và nhận về vô số phần quà hấp dẫn từ Agribank trong gần 20 ngày Triển lãm mở cửa đón khách.

Dấu ấn Agribank tại triển lãm 80 năm không dừng lại là một gian hàng đẹp, hay những con số biết nói, mà còn là lời khẳng định cho sự hiện diện vững vàng, ý chí và sức mạnh vươn lên, đổi mới không ngừng của Agribank đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm tựa cho “Tam nông” phát triển, là cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn, giữa ngân hàng và người dân.

Điểm đặc biệt tại khu vực trưng bày triển lãm của Agribank không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách thức truyền tải với sự kết hợp hài hòa giữa tư liệu truyền thống và công nghệ hiện đại như màn hình tương tác, clip phóng sự, mô hình 3D, quầy giao dịch thông minh và công nghệ check-in AI độc đáo, Agribank đã mang lại một trải nghiệm truyền cảm hứng, khơi gợi niềm tự hào về ngân hàng chủ lực quốc gia với sứ mệnh thiêng liêng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, ngày càng hiện đại, hội nhập, đang nỗ lực góp phần kiến tạo và kết nối các giá trị số đến khách hàng và cộng đồng.

Với điểm nhấn từ không gian trải nghiệm hiện đại, thân thiện, sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Agribank trực tiếp tư vấn trải nghiệm cho khách hàng, sức hút từ gian hàng triển lãm của Agribank không hề hạ nhiệt trong suốt gần 20 ngày diễn ra Triển lãm và được ghi nhận bằng những con số hết sức ấn tượng:

Hơn 10.000 lượt khách tham quan gian hàng trong thời gian diễn ra Triển lãm.Hơn 3000 lượt Check-in AI , tạo nên những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ.Gần 3000 lượt check-in Facebook lan tỏa hình ảnh đẹp đến cộng đồng.Hàng trăm tài khoản Agribank được kích hoạt ngay tại gian hàng, khẳng định sự tiện ích và gần gũi của ngân hàng số.Hàng nghìn lượt khách tham gia minigame trong khung giờ vàng.Hàng nghìn phần quà được tặng tới khách hàng trải nghiệm trực tiếp tại gian hàng bao gồm: 3000 túi vải, bình thể thao, quạt Agribank; 600 vé tham dự Concert Trái tim Việt Nam tại Hoàng thành Thăng Long; 3800 voucher giảm giá đa năng áp dụng xem phim, đặt vé tàu, vé xe,... và phiếu mua hàng VnShop ưu đãi hấp dẫn.

Sự hiện diện ấn tượng của Agribank tại Triển lãm được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật, đại diện tiêu biểu cho khối ngân hàng thương mại nhà nước với vị thế và tầm vóc của ngân hàng thương mại hàng đầu - tiên phong, chủ lực trên thị trường tài chính quốc gia, đồng thời là minh chứng cho nỗ lực chuyển đổi số, thích ứng với xu thế mới và quyết tâm giữ vững vai trò chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu mạnh.

Triển lãm thành tựu “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã khép lại trong sự ghi nhận nồng nhiệt của đông đảo quần chúng nhân dân và sẽ còn để lại những dư âm tốt đẹp về một hành trình đặc biệt ghi dấu thành tựu 80 năm vẻ vang của đất nước, minh chứng cho sự đổi mới và sức sáng tạo không giới hạn, củng cố lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong tương lai. Tham gia Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là dịp để được trưng bày, phô diễn những thành tựu trong hành trình 80 năm phát triển rực rỡ của đất nước, mà còn là cơ hội để các định chế tài chính thể hiện vai trò kiến tạo sự thịnh vượng quốc gia. Trong đó, Agribank với dấu ấn nổi bật cho những đóng góp và cống hiến quan trọng vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước đã mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, niềm tin, sự đồng hành và cam kết phát triển bền vững cùng đất nước. Đây là động lực thôi thúc, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để Agribank vững tin viết tiếp “Sứ mệnh tự hào” trên hành trình phụng sự, cống hiến cho khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngàn đời của nhân dân và vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Sự hiện diện của Agribank tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một trong những điểm nhấn nổi bật, khẳng định vị thế và tầm vóc ngân hàng thương mại chủ lực quốc gia.

