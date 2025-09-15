Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Gia cảnh của tân Miss Grand Vietnam 2025

Tối 14/9, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 đã diễn ra tại TPHCM, quy tụ 35 thí sinh tham dự. Người đẹp giành vương miện tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Yến Nhi, đến từ Đắk Lắk. Sau hai tuần, Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 ở Thái Lan.

Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Văn Hiến. Cô xuất thân trong một gia đình lao động khi ba làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số.

Hình ảnh Nguyễn Thị Yến Nhi trong khoảnh khắc đăng quang Miss Grand Vietnam 2025. (Ảnh: BTC)

Tại các vòng thi của Miss Grand Vietnam 2025, cô ghi dấu ấn với Top 10 Grand Voice, Top 5 Grand Heat by Judges và Top 5 Miss Fashion cùng năm. Trước đó, người đẹp từng vào Top 15 Miss Grand Vietnam 2024, đồng thời đạt Top 5 Miss Fashion và Top 5 Grand Voice tại mùa giải này.

Song song với hoạt động nhan sắc, Nguyễn Thị Yến Nhi cũng tham gia nghiên cứu khoa học đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”. Cô cũng từng là khách mời đặc biệt tại Hội thi Hướng dẫn du lịch triển vọng toàn thành 2025, giành Giải Đồng Hội thi Thuyết trình hướng dẫn du lịch Trường Đại học Văn Hiến lần XVIII năm 2023 và giải “Xử lý tình huống hay nhất” tại sân chơi này. Năm 2022, người đẹp trở thành Á quân 1 cuộc thi “Người mẫu ảnh MITC” năm 2022.

Hình ảnh mặt mộc của tân Hoa hậu. (Ảnh: FBNV)

Tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, trả lời câu hỏi ứng xử do Hoa hậu Hà Kiều Anh đặt ra: “Là một người trẻ, bạn làm gì để đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?”, Nguyễn Thị Yến Nhi trả lời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung như sau: “Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những gì tôi có thể đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của quốc gia sẽ được thể hiện ở 3 hành động sau: Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, thông qua những tour du lịch bền vững và nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn tới du khách nước ngoài, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có của Việt Nam.

Cuối cùng, tôi hi vọng trong tương lai, bản thân mình có thể có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái và bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam”.

Người đẹp từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: FBNV)

Phần ứng xử của Yến Nhi được phần đông khán giả đánh giá là xuất sắc nhất trong Top 5, giúp cô nổi trội hơn các thí sinh khác.

Nguyễn Thị Yến Nhi được đánh giá là nổi trội so với mặt bằng thí sinh năm nay. (Ảnh: FBNV)

Sau đêm chung kết, Yến Nhi chia sẻ: “Đến bây giờ, tôi vẫn còn run lên vì hạnh phúc khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc đó, tất cả nỗ lực, sự cố gắng và niềm tin đã vỡ oà thành trái ngọt.

Danh hiệu Miss Grand Vietnam 2025 không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao để tôi tiếp tục lan toả tình yêu thương, tiếng nói vì hoà bình, và cùng nhau xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Tôi tin rằng hành trình phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng bằng trái tim và sự kiên định, tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với vương miện và tình cảm mọi người đã trao gửi”.