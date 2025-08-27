Thời tiết Hà Nội ngày 27/8 và dịp Quốc khánh 2/9

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sau 14h chiều nay (27/8) đến đêm, thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời tiết Hà Nội không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa.

Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực Hà Nội sẽ có mưa rải rác.

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Từ sau 14h chiều nay (27/8) đến đêm, thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời tiết Hà Nội không mưa. Ảnh: Lê Hiếu.

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.

Đến 10 giờ ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15- 20km/h, và có khả năng mạnh thêm. Lúc này, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 9.

Đến 10 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h, trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.