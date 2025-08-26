NÓNG: Bão số 5 Kajiki vừa tan, lại xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông





Vùng áp thấp gần biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo diễn biến trong 24–36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (26/8), một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Vào lúc 13h ngày 26/8, vùng áp thấp ở khoảng 15,5–16,5 độ Vĩ Bắc; 123,5–124,5 độ Kinh Đông.

Khi vào Biển Đông, điều kiện bề mặt biển khá ấm, ẩm cung cấp nguồn năng lượng cho vùng áp thấp phát triển lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng không loại trừ khả năng khi áp thấp đi vào gần đặc khu Hoàng Sa, gần vịnh Bắc Bộ, có thể sẽ mạnh lên.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) trong khoảng ngày 27-28/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp sẽ được cập nhật thường xuyên tại: địa chỉ www.nchmf.gov.vn.

Miền Bắc còn nhiều ngày mưa từ nay đến cuối tháng 8/2025

Đêm qua và sáng nay, tác động của bão số 5 Kajiki, mưa lớn liên tục trút xuống trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, có nơi mưa rất to. Trong đó, Phú Thọ, Hà Nội và Thanh Hoá, Nghệ An là 4 địa phương xuất hiện mưa to đến rất to, tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều nơi.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến cuối tháng 8/2025, miền Bắc còn nhiều ngày mưa.

Nguyên nhân là do, sau đợt mưa do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5 như trên, là sự xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp. Lúc này, mưa có thể xuất hiện đan xen nắng, không phải mưa liên tiếp như khi ảnh hưởng của bão.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thêm về hình thế thời tiết chính những ngày tới. Đó là, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp ở phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào khu vực Biển Đông vào khoảng ngày 27-28/8.

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản; đồng thời duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống bất thường.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

