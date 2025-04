ASEAN All-Stars đấu M.U: Cầu thủ đắt nhất không phải tuyển thủ Việt Nam

Media

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối có mưa to đến rất to. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hơn 36 độ C.