Ba bộ phim ghi đậm dấu ấn của "huyền thoại điện ảnh Pháp" Alain Delon

Alain Delon (SN 1935) lớn lên tại Sceaux, một xã nhỏ bên dòng sông Seine của Pháp. Trong hơn 60 năm trong ngành điện ảnh, Alain nằm trong số những tên tuổi uy tín nhất làng điện ảnh Pháp. Ông góp mặt trong gần 90 bộ phim điện ảnh, truyền hình và được nhiều tạp chí quốc tế xếp vào nhóm những nhân vật biểu tượng trong làng điện ảnh Pháp, thế giới. Các phim nổi bật của Alain phải kể tới Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), Lost Command (1966)...

Suốt sự nghiệp của mình, Alain Delon được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải César dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Notre histoire (1984), giải Gấu vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) lần thứ 45 (1995), giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2019…

Tờ Reuters đánh giá trong thời kỳ hoàng kim, Alain Delon là diễn viên "làm tan chảy trái tim" của hàng triệu người hâm mộ phim ảnh dù vào vai một kẻ giết người, côn đồ hay sát thủ.

Alain Delon qua đời hôm 18/8 tại Pháp, hưởng thọ 89 tuổi.