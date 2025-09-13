Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky

Những người theo chủ nghĩa dân tộc diễu hành ở Warsaw. Ảnh RIA

“Dựa trên những dữ liệu biên giới mới nhất mà Rzeczpospolita có được, quyết định của chính quyền Ukraine đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước chúng ta”, tờ báo viết.

Theo ghi nhận, chỉ trong tuần đầu tiên sau khi quy định mới có hiệu lực, số lượng người Ukraine trong nhóm tuổi này nhập cảnh Ba Lan đã tăng vọt lên mức chưa từng có – 10.600 người.

Tướng Ba Lan Roman Polko nhận định rằng Ukraine đã kiệt quệ sau cuộc xung đột kéo dài, quân đội chuyên nghiệp bị tàn phá, khiến nhiều thanh niên tìm cách trốn sang Ba Lan để sinh tồn.

“Người dân Ukraine bị gọi nhập ngũ cảm thấy mình chỉ là ‘bia đỡ đạn’. Sau một khóa huấn luyện ngắn, họ bị ném ra tiền tuyến trong tình trạng chưa sẵn sàng. Tôi sẽ không trách cứ những người trẻ này vì họ chọn rời đất nước", ông Polko nói với tờ báo.

Trước đó, nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi bị cấm xuất cảnh trong thời gian thiết quân luật. Những ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn huy động đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 5 năm.

Trên mạng xã hội, nhiều video về các cuộc “bắt lính cưỡng chế” của quân đội Ukraine lan truyền rộng rãi: các nhân viên tuyển quân cưỡng ép đàn ông lên xe minibus, nhiều khi còn đánh đập và dùng vũ lực.

Trong khi đó, nhiều người trong độ tuổi nhập ngũ tìm đủ cách chống lại: bỏ trốn bất hợp pháp qua biên giới, phóng hỏa các trạm tuyển quân, trốn trong nhà hoặc không dám bước ra đường, hay hối lộ cho các quan chức tuyển quân....