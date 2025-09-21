Chủ đề nóng

Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:18 GMT+7

Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh

Thiên Long Chủ nhật, ngày 21/09/2025 08:18 GMT+7
Sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, 3 nghi phạm bỏ trốn về khu vực vùng nông thôn xã Tân Thành (Tây Ninh) lẩn trốn, bị công an xã phát hiện và bắt giữ.
Sáng 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Tân Thành phát hiện bắt giữ 3 nghi phạm gây ra án mạng nghiêm trọng tại khu phố 15, phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đang lẩn trốn ở khu vực nông thôn của xã. Hiện 3 đối tượng được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Ba nghi phạm Phong, Nhã, Khang (từ trái sang) bị bắt ở xã Tân Thành (Tây Ninh). Ảnh: CACC

Sáng 18/9, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo có 3 nghi phạm giết người bỏ trốn vào địa bàn giáp ranh, có khả năng sang Tây Ninh.

Nóng: Bắt 1 đối tượng trong vụ dùng máy xúc cào, múc mộ ở Hưng Yên

Ngay sau đó, lực lượng công an xã rà soát tuyến, địa bàn vùng sâu, vùng nông thôn để phối hợp truy bắt.

Đến 16 giờ cùng ngày, qua tin báo của người dân, Công an xã cùng Cảnh sát hình sự tỉnh kiểm tra, bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi); Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh).

Tiến hành lấy lời khai, 3 đối tượng thừa nhận chính là thủ phạm gây ra án mạng ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai) và trốn thoát khỏi hiện trường ngay sau khi công an có mặt.

