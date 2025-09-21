Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh

Sáng 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Tân Thành phát hiện bắt giữ 3 nghi phạm gây ra án mạng nghiêm trọng tại khu phố 15, phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đang lẩn trốn ở khu vực nông thôn của xã. Hiện 3 đối tượng được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền.

Ba nghi phạm Phong, Nhã, Khang (từ trái sang) bị bắt ở xã Tân Thành (Tây Ninh). Ảnh: CACC

Sáng 18/9, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo có 3 nghi phạm giết người bỏ trốn vào địa bàn giáp ranh, có khả năng sang Tây Ninh.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã rà soát tuyến, địa bàn vùng sâu, vùng nông thôn để phối hợp truy bắt.

Đến 16 giờ cùng ngày, qua tin báo của người dân, Công an xã cùng Cảnh sát hình sự tỉnh kiểm tra, bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi); Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh).

Tiến hành lấy lời khai, 3 đối tượng thừa nhận chính là thủ phạm gây ra án mạng ở phường Tam Hiệp (Đồng Nai) và trốn thoát khỏi hiện trường ngay sau khi công an có mặt.