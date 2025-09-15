2 bị cáo phạm tội giết người khi mâu thuẫn tại quầy tính tiền hát karaoke, lãnh án

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại xã Cần Giuộc. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Chí Công (33 tuổi) 12 năm tù; bị cáo Phạm Quang Vinh (36 tuổi, cùng ngụ xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) mức án 18 năm tù cùng về tội danh "giết người".

Theo cáo trạng, tối 30/4/2024, nhóm của Ngô Tấn Thoát và nhóm của Trần Minh Thu cùng đến hát karaoke tại điểm Kết Nối tọa lạc xã Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ).

Hai bị cáo trong vụ giết người tại quán karaoke ở xã Cần Giuộc ra tòa lãnh án. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Thu và nhóm của Thoát bước ra quầy để tính tiền.

Thời điểm này, Phạm Quang Vinh đi chung nhóm của Thoát và Phạm Văn Khởi trong nhóm của Thu mâu thuẫn việc người tính trước tiền trước, người đứng chờ quá lâu ở phía sau.

Bực tức, Vinh và Nguyễn Chí Công đi vào khu vực nhà bếp phía sau quán tìm hung khí đánh lại nhóm của Thu. Lúc này mỗi người cầm một con dao nhọn chạy ra phía trước quán để tìm “xử đẹp” nhóm Thu vì đã dám gây sự.

Sau đó, Công cầm dao chém Nguyễn Hữu Thiện gây thương tích nhẹ. Còn Vinh dùng dao đâm vào vùng ngực trái của anh Trần Minh Thu gây thủng tim. Thu được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, hai ngày sau nạn nhân đã tử vong.

Biết gây ra án mạng nghiêm trọng, nghi phạm Công đã đến công an tỉnh đầu thú.