Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đưa vào vận hành ứng dụng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường với cơ sở dữ liệu công chứng (do Sở Tư pháp quản lý) và Hệ thống thông tin đất đai của tỉnh. Đồng thời, việc đánh giá an toàn thông tin của hệ thống đã được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến nền hành chính vì dân phục vụ, các thủ tục đất đai đã thuận tiện hơn rất nhiều cho người dân.

Với ứng dụng vừa triển khai thành công, các cơ quan Nhà nước được cấp quyền có thể dễ dàng truy cập, lấy cơ sở dữ liệu công chứng từ các tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai khi người dân có yêu cầu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi số mạnh mẽ trong thủ tục đất đai

Liên quan đến việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, theo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở NN-MT Bà Rịa - Vũng Tàu), sau khi người dân công chứng mua bán đất đai sẽ liên hệ cơ quan Nhà nước để làm thủ tục sang tên, đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi nộp hồ sơ, người dân cần có các loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; bản sao hợp đồng mua bán đã được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng... Người dân muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì cần scan hợp đồng mua bán đất đính kèm lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, do nhiều người dân không có máy scan, và chụp hình có thể chưa chính xác, không ngay ngắn nên bị ứng dụng từ chối nên buộc phải mang bản giấy đi nộp. Đây là điểm nghẽn dẫn tới việc người dân không thể thực hiện trực tuyến thủ tục hành chính này.

Khi cơ sở dữ liệu công chứng và hệ thống thông tin đất đai được liên thông kết nối, người dân sẽ không phải nộp lại bản sao hợp đồng công chứng, bỏ loại giấy tờ này trong hồ sơ nộp đính kèm. Việc thu thập dữ liệu về hợp đồng công chứng sẽ do cơ quan Nhà nước tự thực hiện.

Điều này cũng giúp hạn chế được tình trạng cạo sửa hợp đồng công chứng mua bán đất đai, đóng dấu giả, và giúp giúp hạn chế tối đa rủi ro cho cán bộ xử lý hồ sơ.

Thứ hạng chuyển đổi số của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cải thiện qua từng năm: năm 2020 xếp 39/63 toàn quốc; năm 2021 xếp 29/63; năm 2022 xếp 28/63 và năm 2023 xếp 10/263. Chỉ số ICT Index 2023 của tỉnh xếp thứ 14/63, tăng 5 bậc so với năm 2022. Năm 2024, chỉ số cải cách của Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ 2 toàn quốc sau TP. Hải Phòng và tăng 3 bậc so với năm 2023, dẫn đầu các tỉnh Đông Nam bộ.