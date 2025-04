Bà Trương Mỹ Lan đề nghị thu hồi 15.712 tỷ đồng tiền vật chứng để trả cho bị hại

Ngày 3/4 tới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ bà Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hoàn tất phần xét hỏi các bị cáo để chuẩn bị bước sang phần tranh luận.

Trước đó tại tòa, trong phần thẩm vấn liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" về việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và 3 doanh nghiệp khác, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX yêu cầu một số tổ chức tín dụng hoàn trả hơn 15.712 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu An Đông để bồi hoàn cho các bị hại.

Theo bà Lan, trong tổng số 25.000 tỷ đồng trái phiếu do An Đông phát hành, cơ quan điều tra đã làm rõ dòng tiền, trong đó hơn 15.712 tỷ đồng đã được chuyển đến 6 tổ chức tín dụng, gồm: Techcombank, LPBank, SHB, MSB và VPBank... nhằm thanh toán các khoản nợ. Do đó, bà kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi số tiền này để trả lại cho các nhà đầu tư.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Xuân Huy.

Nhằm làm rõ đề nghị trên, phóng viên đã trao đổi với luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Ông Thanh viện dẫn Điều 89 Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong đó quy định vật chứng của vụ án có thể bao gồm tài sản bị chiếm đoạt hoặc có giá trị chứng minh tội phạm. Theo quy định này, số tiền hơn 15.712 tỷ đồng có thể được xem là vật chứng của vụ án.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: "Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước". Đồng thời, Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự nêu rõ: "Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp". Đối chiếu với các quy định trên, ông Thanh cho rằng đề nghị của bà Trương Mỹ Lan có cơ sở pháp lý.

Các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Xuân Huy.

Thực tế, nhiều vụ án trước đây cũng đã áp dụng biện pháp thu hồi tiền là vật chứng. Chẳng hạn, trong vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh tại Ngân hàng Xây dựng, xét xử tại TAND TP.HCM vào tháng 8/2018, HĐXX đã buộc BIDV (chi nhánh Sở Giao dịch 2, chi nhánh Hải Vân), Sacombank chi nhánh Sài Gòn, Bản Việt, OceanBank... hoàn trả các khoản tiền đã nhận từ ông Danh cho Ngân hàng Xây dựng.

Tương tự, trong vụ án tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ quan tố tụng cũng thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi vi phạm của ông Đỗ Anh Dũng để hoàn trả cho nhà đầu tư trái phiếu.

Ngay cả trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (giai đoạn 1), xét xử tại TAND TP.HCM và TAND Cấp cao TP.HCM, HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền đã nhận từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn và bà Trương Mỹ Lan.

Trở lại diễn biến phiên tòa hôm 28/3, luật sư Lê Đức Bình, người bảo vệ quyền lợi của bị hại, cũng đề xuất thu hồi số tiền 15.712 tỷ đồng để hoàn trả cho người dân.