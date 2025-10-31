Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý: “Tôi cũng sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền…”

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ về việc thay đổi bản thân

Mới đây, Ngọc Hà – bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kể câu chuyện trong một tuần nhận được hai lời nhận xét về cô. Trong đó, có lời nhận xét: “Giờ em thấy chị sống cho chị nhiều hơn, biết chăm sóc bản thân tốt hơn”.

Bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nói rằng, quan điểm “chăm sóc bản thân” của mỗi người sẽ khác nhau. Riêng với cô, chăm sóc bản thân tốt hơn có lẽ chính là yêu và trân trọng chính mình. “Tôi cũng như nhiều chị em khác, sợ xấu, sợ nghèo, sợ không có tiền… Giữa muôn vàn nỗi sợ đó, tôi bắt đầu dành thời gian suy nghĩ về bản thân nhiều hơn và tôi hiểu rằng mình cần làm gì để tự chữa lành cho mình.

Ngọc Hà - bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trẻ trung ở tuổi 37. Ảnh: FBNV

Tôi cũng không rõ mình đã thay đổi như thế nào, nhưng có lẽ, trải qua những sóng gió, những va vấp, con người sẽ dần trưởng thành hơn.

Tôi né tránh những cuộc tranh luận, cãi vã đúng sai, những điều ồn ào… Tôi mỉm cười với những điều từng khiến mình khó chịu, tập “buông bỏ” những tham lam, sân si trong lòng. Tôi ưu tiên cho những gì khiến mình vui vẻ, tự cho phép bản thân nuông chiều cảm xúc, khi được đến nơi mình thích, gặp người mình yêu.

Đôi khi, chỉ cần xem thông tin về một người mình yêu trên mạng cũng khiến mình vui, hay đơn giản là mua những món đồ “vô tri” từ idol cũng khiến mình thấy hạnh phúc”, Ngọc Hà nhấn mạnh.

Theo bà xã Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, khi đã sống gần 2/3 cuộc đời, cô cảm nhận rõ thời gian trôi thật nhanh và mình cần sống cho bản thân nhiều hơn nữa. Cô thú nhận, từng có giai đoạn cô bỏ bê, ngược đãi chính mình nên cũng chẳng trách được khi có người khác chê bai mình.

Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Công Lý trong ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

“Vậy nên, điều khiến tôi xinh tươi và an yên hơn mỗi ngày, chính là khi tôi biết yêu thương, trân trọng bản thân và dành thời gian quý báu ấy cho những người thật sự xứng đáng”, Ngọc Hà nói thêm.

Trước khi yêu và kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, Ngọc Hà từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp với gương mặt sáng, má lúm đồng tiền duyên dáng. Nhan sắc của cô từng được đánh giá không hề thua kém bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào.

Ngọc Hà kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý hồi tháng 1/2020 sau 5 năm hẹn hò. Sau khi về chung một nhà, cô thường xuyên có những chia sẻ hài hước về bạn đời của mình trên mạng xã hội. Những góc quay đời thường của Ngọc Hà giản dị với hình ảnh mặt mộc nhưng nhan sắc của cô vẫn được đánh giá cao.

Từ khi Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý gặp biến cố sức khỏe, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trong việc chạy chữa.

Nhiều năm qua, Ngọc Hà đồng hành cùng Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trong việc chữa bệnh. Ảnh: FBNV

Ngọc Hà cho biết, cô từng phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn giữa công việc và chuyện cá nhân. Có rất nhiều lời mời cô về công ty này, công ty kia với quyền lợi rất tốt nhưng cô đã phải xin phép từ chối.

Nếu trở lại làm việc, cô vẫn muốn quay trở lại làm báo chí như trước đây. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại không cho phép cô đi làm lại bởi từ ngày chồng đổ bệnh, Ngọc Hà là trụ cột kinh tế. Ngoài ra, cô còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý trong việc chạy chữa.

"Ở mỗi giai đoạn cuộc đời đều cho mình những bước ngoặt cuộc đời. Tôi và anh Lý đang có cuộc sống hạnh phúc, bỗng dưng không may anh Lý bệnh. Sóng gió đến, buộc tôi phải lựa chọn, phải rời xa những công việc mình yêu thích dù trong lòng không muốn chút nào.

Thế nhưng, ở hoàn cảnh nào thì mình vẫn luôn phải sống tốt. Tôi luôn cảm ơn những lời mời của quý đối tác nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với những người đã bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất trong cuộc đời", Ngọc Hà bộc bạch.