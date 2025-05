Ngày 27/5, UBND và Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững và biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020-2025.

Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững và biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Duy Hoài

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết với chương trình tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022 – 2025, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm đã được các cấp Hội đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Cùng với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn của hội viên, Hội Nông dân tỉnh cũng tích cực hỗ trợ nông dân kết nối với thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm OCOP… Qua đó, giúp tăng giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Song song với việc tuyên truyền, vận động, công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng. Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, quản lý vật tư nông nghiệp… để đảm bảo người dân được tiếp cận với những sản phẩm an toàn nhất.

Ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Kết thúc chương trình phối hợp công tác tuyên truyền,vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022-2025 đã có 8 hộ gia đình được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen; 4 tập thể và 2 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng Khen.

Cùng với việc phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, các hoạt động phong trào khác cũng được Hội Nông dân nỗ lực thực hiện và có nhiều kết quả tích cực.

Trước hết phải kể đến phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên làm giàu, tiên phong trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế mới, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Các tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 được nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Chiến Hoàng

Với phong trào thi đua “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của Hội về phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, hội viên; vận động hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Kết đã hỗ trợ thành lập được 97 hợp tác xã/977 thành viên, 614 tổ hợp tác/8.579 thành viên.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tuyên truyền, vận được trên 60.000 hộ gia đình nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Hằng năm vận động được 49.971 hộ hội viên đăng ký gia đình văn hóa, 50.390 lượt hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ghi nhận nỗ lực và những kết quả mà Hội Nông dân các cấp cùng các hội viên nông dân đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025.

Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh, các cấp hội cùng các hội viên nông dân cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Kạn.

Cũng tại Hội nghị, ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp, ngành và Hội nông dân tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về an toàn thực phẩm; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Song song với đó, đẩy mạnh thu hút nguồn lực xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình sản xuất hữu cơ; hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, mở rộng tiêu thụ sản phẩm.

“Cần tập trung nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo cán bộ hội viên nông dân tham gia các phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ông Nhất đề nghị.

Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân; cùng với đó đã có 33 tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.