Bắc Ninh mở rộng gần 300 ha đất cho Viglacera phát triển hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong

Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của Viglacera

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định điều chỉnh các quyết định cho thuê đất liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư.

Theo quyết định mới, tổng diện tích đất được giao cho Viglacera nâng lên trên 297 ha, thuộc địa bàn xã Yên Trung và xã Tam Đa. Trong đó, khoảng 296,1 ha được sử dụng để triển khai hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm: 1,76 ha trung tâm điều hành; 216,3 ha xây dựng nhà máy, kho xưởng; 33,6 ha cây xanh, mặt nước; 5,05 ha hạ tầng kỹ thuật đầu mối; 1,18 ha bãi đỗ xe; 30,5 ha giao thông nội bộ và 7,8 ha đường vào khu công nghiệp.

Dự án còn dành 1,03 ha đất nghĩa trang, sẽ được Viglacera bàn giao lại cho địa phương sau khi hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy định. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 15/11/2066.

Một góc khu công nghiệp Yên Phong. Ảnh: Viglacera

UBND tỉnh giao cơ quan Thuế Bắc Ninh xác định và hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ tài chính, bao gồm tiền thuê đất và các khoản giảm, miễn hoặc trừ theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính để đảm bảo dữ liệu đất đai đồng bộ.

Về phía doanh nghiệp, Viglacera có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuê đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn, đồng thời tuân thủ tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng đã được phê duyệt.

Trên địa bàn Bắc Ninh, Viglacera đang quản lý và phát triển bốn khu công nghiệp lớn với tổng diện tích hơn 1.500 ha, gồm Tiên Sơn, Yên Phong, Yên Phong II-C và Thuận Thành. Các khu công nghiệp này đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ và sản xuất toàn cầu, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp trọng điểm vùng Thủ đô.

Sau sáp nhập, Bắc Ninh có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.100 ha. Ảnh: VGP

Ở diễn biến liên quan khác, mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu khu công nghiệp Hoà Yên, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2.000.

Quyết định nêu rõ, dự án khu công nghiệp Hoà Yên với tổng diện tích 256,68 ha được chia làm hai giai đoạn thực hiện, trong đó: Giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 60 ha.

Trước đó, cuối tháng 11/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký 1uyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Fecon Hòa Yên.

Dự án có quy mô 256,68 ha được đầu tư 3.745,1 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 561,7 tỷ đồng).

Sau sáp nhập, Bắc Ninh có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.100 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 56%.



Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút trên 15 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới 162 dự án đầu tư trong nước và 262 dự án FDI. Chỉ tính riêng thu hút FDI, Bắc Ninh hiện dẫn đầu cả nước.