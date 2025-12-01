Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ hai, ngày 01/12/2025 14:38 GMT+7

Chương trình xóa nghèo ở miền núi Bắc Ninh: Từ nhà vách đất đến nhà kiên cố

+ aA -
Nhật Minh Thứ hai, ngày 01/12/2025 14:38 GMT+7
Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và ổn định đời sống người dân nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm gần đây, nhiều căn nhà kiên cố đã được xây dựng, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số an cư, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu bền vững.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người phụ nữ sống đơn thân chưa một lần nghĩ tới ngôi nhà mới

Những năm qua, Xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) còn tồn tại nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Trước thực trạng này, chính quyền huyện đã triển khai đồng bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nhằm giúp các hộ dân có nhà kiên cố, an toàn, ổn định cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt được xét duyệt kỹ lưỡng để nhận hỗ trợ xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà cũ. Không chỉ cung cấp vật liệu và nhân công, chương trình còn hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, tư vấn thiết kế phù hợp với điều kiện địa phương, khí hậu và tập quán sinh hoạt của từng hộ dân. Việc triển khai đồng bộ này giúp đảm bảo các căn nhà được xây dựng kiên cố, bền vững, đồng thời giảm thiểu chi phí và tránh thất thoát ngân sách.

Bà Nông Thị Hằng bên căn nhà cũ nát, căn nhà mới được xây dựng mới ở bên cạnh.

Bà Nông Thị Hằng, sinh năm 1963 tại thôn Dần xã Vân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) là người phụ nữ sống đơn thân từ năm 32 tuổi. Bà Hằng có thân hình gầy gò, ốm yếu, bệnh tật đầy mình. Cách đây vài tháng, chính quyền địa phương đã đưa bà Hằng vào danh sách được hỗ trợ xây nhà mới.

Bà Hằng cho biết, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát và 10 triệu từ Mặt trận Tổ quốc, tổng kinh phí được hỗ trợ là 70 triệu đồng. Với số tiền được hỗ trợ của Nhà nước và tiền bà tích cóp được suốt những năm qua, bà Hằng quyết định xây nhà căn nhà mới. Tuy vậy, bà Hằng vẫn phải đi vay thêm.

“Tôi thấy rất vui khi được Nhà nước hỗ trợ tiền để xây nhà mới. Căn nhà tuy nhỏ thôi nhưng tôi chưa từng dám mơ tới. Đợt này được hỗ trợ nhưng vẫn phải vay mượn thêm, tuy là xây căn nhà nhỏ nhưng số tiền vẫn đội lên nhiều”, bà Hằng băn khoăn.

"Căn nhà được khởi công xây dựng cách đây khoảng 3 tháng, nằm ngay cạnh căn nhà vách đất cũ nát. Nếu không có gì thay đổi, Tết này bà sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới" bà Hằng cho hay.

Căn nhà mới của bà Nông Thị Hằng đang được hoàn thiện, dự kiến Tết này bà Hằng sẽ được về nhà mới.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Vân Sơn được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Nguồn lực triển khai chương trình bao gồm ngân sách nhà nước, quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Ninh, đóng góp xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Các hộ dân khi nhận hỗ trợ được hướng dẫn thủ tục pháp lý đầy đủ, đảm bảo có đất thổ cư hợp pháp và đáp ứng các điều kiện xây dựng. Hình thức hỗ trợ đa dạng, bao gồm xây mới, sửa chữa, cấp vật liệu, hỗ trợ nhân công và giám sát quá trình thi công. Các cán bộ phụ trách chương trình thường xuyên kiểm tra tiến độ, giám sát chất lượng công trình, đảm bảo các căn nhà được xây đúng kế hoạch, đúng tiêu chuẩn và kịp bàn giao cho hộ dân.

Không chỉ xây dựng nhà, chương trình còn chú trọng tập huấn kỹ thuật xây dựng, tư vấn về phong thủy, hướng nhà, sử dụng vật liệu bền vững, nhằm giúp người dân sở hữu căn nhà kiên cố, tiết kiệm chi phí và phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Các hộ dân tham gia chương trình còn được tư vấn về quản lý, bảo dưỡng nhà ở, giúp duy trì tuổi thọ công trình lâu dài.

Theo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của xã Vân Sơn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 là 15,33 %. Dự kiến năm 2025 giảm 5,11 %, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,22 %. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 38,8 triệu đồng/người/năm. Hỗ trợ 26 hộ gia đình thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, gồm: 22 hộ ngoài Đề án và 04 hộ trong Đề án xây mới; Tổng kinh phí đã hỗ trợ xong 1,45 tỷ đồng.

Hàng trăm căn nhà kiên cố được dưng lên, đời sống người dân thay đổi ở nhiều xã miền núi

Từ 2021 đến 2024, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang cũ) đã khởi công, hoàn thiện và bàn giao hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Một số căn nhà được xây mới hoàn toàn, nhiều căn khác được sửa chữa nâng cấp từ nhà tạm, nhà dột nát, với tiêu chuẩn kiên cố, chống mưa gió, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhờ chương trình, nhiều hộ dân đã ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất và tham gia các hoạt động kinh tế. Trước đây, nhiều hộ sống trong nhà tạm, nhà dột nát, đối mặt với mưa gió, lũ lụt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất. Nay, với nhà ở kiên cố, người dân được bảo vệ tốt hơn trước thiên tai, đồng thời có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình.

Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đã giúp cho nhiều hộ nghèo được sống trong một căn nhà mới mà trước đó họ không bao giờ nghĩ tới.

Bên cạnh đó, chương trình còn tác động tích cực đến đời sống tinh thần của người dân. Khi có nhà kiên cố, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng vườn cây ăn quả và tham gia các mô hình sinh kế khác. Điều này góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo động lực cho các thế hệ trẻ trong gia đình học hành và lao động sản xuất.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp từng hộ dân, mà còn tạo ra tác động tích cực cho toàn cộng đồng. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và cộng đồng dân cư đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh chú trọng rà soát, giám sát chặt chẽ, tránh trục lợi và đảm bảo minh bạch. Việc hỗ trợ ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt đã giúp chương trình đạt hiệu quả cao, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ.

Ngoài ra, bài học rút ra là cần triển khai đồng bộ các giải pháp: hỗ trợ vật liệu, nhân công, kỹ thuật xây dựng, giám sát chất lượng, tư vấn pháp lý, hướng dẫn bảo dưỡng và phát triển kinh tế đi kèm. Khi các yếu tố này được thực hiện đồng bộ, chương trình mới thực sự mang lại hiệu quả bền vững, giúp người dân an cư và vươn lên thoát nghèo.

Với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh đang từng bước hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

Tham khảo thêm

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Nhà nông
Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông
Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông
Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông
Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Đọc thêm

Nhiều tòa cao ốc 'biến mất', không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời
Ảnh

Nhiều tòa cao ốc "biến mất", không khí Hà Nội ở mức tím, bụi mịn kín bầu trời

Ảnh

Bầu không khí Hà Nội mấy hôm nay chìm trong lớp mù dày đặc khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm ngưỡng tím, mức cảnh báo rất xấu cho sức khỏe con người.

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)
Nhà nông

“Mục sở thị” những vườn quýt đẹp như tranh trước Ngày hội cam quýt ở Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên)

Nhà nông

Những vườn quýt của người dân ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang vào vụ. Bạt ngàn đồi quýt quả trĩu mọng, vàng ruộm, bừng lên trong nắng khiến du khách không cưỡng nổi bước chân mình.

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm
Tin tức

Hà Nội ưu tiên giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng đô thị, an toàn thực phẩm

Tin tức

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cháy nhà nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Lộc khiến bé gái 8 tuổi tử vong: Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình

Chuyển động Sài Gòn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng tại căn nhà ở đường Liên ấp 2-6 xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị bỏng nặng, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Địa phương đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga
Thế giới

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Thế giới

Tờ Financial Times ngày 1/12 trích dẫn lời của một số quan chức cho biết, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã từ chối bảo lãnh cho khoản vay bồi thường 140 tỷ euro cho Ukraine.

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay 'bón' sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam
Thể thao

Clip: HLV Kim Sang-sik tự tay "bón" sâm cho cầu thủ U22 Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik khiến bầu không khí ở U22 Việt Nam trở nên giống như một gia đình khi ông tự tay bóc rồi bón sâm cho từng học trò...

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai
Kinh tế

Trái tim nhân tạo mềm: Giấc mơ thay tim người khi robot mềm bước vào trung tâm y học tương lai

Kinh tế

Tại VinFuture 2025, một “trái tim nhân tạo mềm” biết đập gần như tim thật đã mở ra viễn cảnh hoàn toàn mới cho y học hiện đại. Được thiết kế theo từng bệnh nhân bằng robot mềm và mô phỏng huyết động học, công trình của PGS. Đỗ Thanh Nhỏ, hà khoa học Việt Nam hiện công tác tại Đại học New South Wales (UNSW), không chỉ giúp bác sĩ dự đoán rủi ro phẫu thuật chính xác hơn, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân suy tim đang chờ một cơ hội sống còn.

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nhắn trong chai bia hơn 100 năm: Trò đùa của Smith và Hogan hay thông điệp gửi tới tương lai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn một thế kỷ nằm sau lớp thạch cao của ga Michigan, chai bia Stroh’s 1913 cùng mảnh giấy bí ẩn bên trong bất ngờ lộ diện. Hai cái tên “Smith” và “Hogan” xuất hiện như dấu vết mờ ảo từ quá khứ, là trò đùa của những công nhân năm xưa, hay một thông điệp họ cố ý gửi lại cho hậu thế? Câu hỏi chưa lời giải khiến phát hiện hơn 100 năm này càng nhuốm màu huyền thoại.

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử
Media

Đà Nẵng: Hình ảnh hư hại của chùa Cầu và nhà cổ ở Hội An sau lũ lịch sử

Media

Sau trận lũ lịch sử và cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An (Đà Nẵng) bị hư hỏng khá nghiêm trọng. Đặc biệt, tường, vách gỗ chùa Cầu phai màu, bong tróc.

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Media

Tàu sở hữu công nghệ tàng hình tối tân của hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Media

Sáng 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando được trang bị công nghệ tàng hình tối tân đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao 4 ngày tại Đà Nẵng.

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”
Du lịch

Cẩm nang du lịch Mỹ gọi Phú Quốc là “kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Du lịch

Mới đây, cẩm nang du lịch lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới - Lonely Planet - vừa công bố Phú Quốc là điểm đến biển số một tại Việt Nam. Đảo Ngọc được vinh danh đồng thời trong ba danh sách: “10 bãi biển tuyệt nhất Việt Nam”, “10 điểm đến tuyệt nhất Việt Nam” và “9 kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam”

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ
Y tế

Vinmec Đà Nẵng cứu sống bệnh nhân có túi phình mạch não khổng lồ mà không cần mổ mở hộp sọ

Y tế

Một ca phình mạch não khổng lồ, nguy cơ tử vong cao nếu vỡ , đã được các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng xử trí thành công nhờ kỹ thuật can thiệp nội mạch stent chuyển dòng kết hợp đặt coil - phương pháp hiện đại hàng đầu giúp “hàn gắn” mạch máu từ bên trong mà không cần phẫu thuật mở hộp sọ.

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào
Tin tức

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Tin tức

Khoảnh khắc dàn xe điện “make in Vietnam” xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh Lào ở quảng trường Thatluang đã mang lại niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Vientiane.

Truy xét từ clip trên mạng xã hội, khởi tố 17 đối tượng truy đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng
Pháp luật

Truy xét từ clip trên mạng xã hội, khởi tố 17 đối tượng truy đuổi, đánh nhau trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng khởi tố 17 đối tượng liên quan vụ truy đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm sau khi rà soát, truy xét từ các hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố
Nhà nông

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa có nhà kiên cố

Nhà nông

Trong thời gian qua, Sở Dân Tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã tập trung phối hợp triển khai về những nhu cầu cơ bản và cấp thiết nhất của đồng bào thiểu số nhất là xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
Nhà nông

Xã Chợ Rã, Thái Nguyên bứt phá trong thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

Nhà nông

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của xã Chợ Rã (tỉnh Thái Nguyên) khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn mở ra cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, kỹ thuật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Trung vệ Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?
Thể thao

Trung vệ Lê Ngọc Bảo rời Ninh Bình FC, xuống Hạng Nhất thi đấu?

Thể thao

Lê Ngọc Bảo được đồn đoán là đã rời Ninh Bình FC để trở lại khoác áo Quy Nhơn United và sẽ thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Vậy thực hư ra sao?

Ngăn chặn hành vi chở cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Ngăn chặn hành vi chở cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

Hành vi điều khiển xe máy chở hàng hóa cồng kềnh không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/12) 'quay đầu' giảm: Người Hà Nội xếp hàng từ tờ mờ sáng, cơn khát trú ẩn chưa hề nguội
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/12) "quay đầu" giảm: Người Hà Nội xếp hàng từ tờ mờ sáng, cơn khát trú ẩn chưa hề nguội

Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất 2/12 bất ngờ giảm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng lại thổi bùng làn sóng gom vàng mới. Tại Bảo Tín Minh Châu, khách xếp hàng trước cả giờ mở cửa để “mua lúc giá mềm”, đặt cược đợt điều chỉnh chỉ là tạm thời.

Anh cảnh sát giao thông ngăn 2 đối tượng xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên
Media

Anh cảnh sát giao thông ngăn 2 đối tượng xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên

Media

Sáng 2/12 trên đường 70 (phường Hà Đông, Hà Nội), hai đối tượng xăm trổ liên tiếp hành hung một nam thanh niên giữa phố. Một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã kịp thời lao tới ngăn chặn, giúp nạn nhân thoát nguy.

Xã Mèo Vạc (Tuyên Quang): Khu phố du lịch 'khổ sở' vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế
Bạn đọc

Xã Mèo Vạc (Tuyên Quang): Khu phố du lịch "khổ sở" vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế

Bạn đọc

Giữa trung tâm xã Mèo Vạc – điểm đến nổi tiếng của Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), một điểm buôn bán, tập kết và trung chuyển gia cầm sống quy mô lớn hoạt động, bốc mùi xú uế khiến du khách phải "nín thở" mỗi khi đi qua.

TP.HCM nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, hỗ trợ HTX mở rộng đầu ra
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM nỗ lực đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, hỗ trợ HTX mở rộng đầu ra

Chuyển động Sài Gòn

Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền do TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 12 này. TP.HCM đang nỗ lực hỗ trợ HTX, doanh nghiệp nông nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm OCOP để đưa đến tay người tiêu dùng.

Về ra mắt mẹ bạn trai cho 2 triệu đồng, tôi quyết hủy hôn dù đang mang bầu
Gia đình

Về ra mắt mẹ bạn trai cho 2 triệu đồng, tôi quyết hủy hôn dù đang mang bầu

Gia đình

Tôi chết lặng. Hai triệu. Một phong bì. Như thể tôi là người xin bà bố thí. Anh đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng không nói một câu nào bênh tôi. Không một lời.

Đồng minh thân cận Yermak bất ngờ chỉ trích ông Zelensky trong bài diễn văn dài nửa giờ trước khi từ chức
Thế giới

Đồng minh thân cận Yermak bất ngờ chỉ trích ông Zelensky trong bài diễn văn dài nửa giờ trước khi từ chức

Thế giới

Andrii Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, đến tận phút cuối vẫn không tin rằng mình sẽ bị buộc phải từ chức. Vì vậy, khi được yêu cầu viết đơn từ chức, ông đã công kích Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng một cơn bùng nổ cảm xúc đầy chỉ trích và buộc tội.

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 25 di tích di dời có giá trị và được người dân gửi gắm những gì? (Bài 2)
Văn hóa - Giải trí

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: 25 di tích di dời có giá trị và được người dân gửi gắm những gì? (Bài 2)
13

Văn hóa - Giải trí

Trong phạm vi xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có 25 địa danh chứa đựng giá trị kiến trúc, cổ vật và tư liệu quý, phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của người dân Kinh Bắc.

Một người Đà Nẵng tình cờ phát hiện động vật biển có tên trong sách Đỏ
Nhà nông

Một người Đà Nẵng tình cờ phát hiện động vật biển có tên trong sách Đỏ

Nhà nông

Trong lúc đánh bắt ngoài khơi biển Đà Nẵng, khu vực khối phố Tỉnh Thủy, ngư dân Nguyễn Cao Giới phát hiện một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới và lập tức báo lực lượng chức năng để phối hợp thả về biển an toàn.

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai
Đại đoàn kết dân tộc

Ông Lê Trí Thanh: Thi đua yêu nước giúp Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh và thiên tai

Đại đoàn kết dân tộc

Tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tại Đà Nẵng lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh cho rằng, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp thành phố vượt qua dịch bệnh, thiên tai và tăng tốc phát triển trong 5 năm qua.

'Độc lạ' Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng 'săn vàng'
Thể thao

"Độc lạ" Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: 3 chị em ruột cùng "săn vàng"

Thể thao

Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 chị em ruột cùng góp mặt trong một đội tuyển thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc
Nhà nông

Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Nhà nông

Người dân tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ phát hiện hàng loạt giun đất bò lên mặt đất sau mưa, khiến người dân lo lắng về dấu hiệu bất thường của môi trường. Theo ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã xác nhận, đây là lần đầu tiên xã ghi nhận hiện tượng giun bò lên mặt đất với số lượng lớn như vậy

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực
Nhà nông

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực

Nhà nông

Theo đại diện nhóm tác giả của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 là một sân chơi ý nghĩa, giúp các nhà báo góp sức, cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, xanh và thịnh vượng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

3

Chuyện phía sau "siêu" Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)
44

Chuyện phía sau 'siêu' Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhiều di tích chuyển đi và những tiền lệ chưa từng có (Bài 1)

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

5

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'