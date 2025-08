Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Con gái nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Cha tôi đã thắp lên ngọn lửa tự do”

Lời mở đầu: Khi đọc thông báo cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" do Báo điện tử Dân Việt tổ chức, trong tôi dâng trào một niềm tự hào khó tả, tựa tiếng trống thuở mùa gặt, tiếng hô vang "Độc lập!" giữa quảng trường Ba Đình năm xưa. Việt Nam không chỉ là dải đất hình chữ S trên bản đồ, mà còn là hơi thở, là giọt mồ hôi trên vai mẹ, là ánh mắt cháy rực khát vọng tự do của những người cha từng xông pha trận mạc. Chùm bài viết "Việt Nam trong tôi: Từ ngọn lửa cách mạng đến mùa lúa chín vàng" chính là lời tri ân sâu thẳm. Một bài kể lại ký ức thiêng liêng của người con gái nhà cách mạng Nguyễn Khang - ngọn lửa tự do mà cha để lại. Một bài trở về cánh đồng quê, nơi mùi rơm mới, giọt mồ hôi và tiếng cười trẻ thơ dệt nên hồn cốt Việt Nam. Dẫu khác nhau về góc nhìn, cả hai bài đều gặp nhau ở điểm cuối cùng là khắc ghi, gìn giữ và lan tỏa giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do - điều mà bao thế hệ đã đổ máu, đổ mồ hôi gìn giữ. Với tôi, Việt Nam chính là ngọn lửa cháy mãi giữa trời thu, là câu nói bất hủ của Bác Hồ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".