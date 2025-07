Ngay bên dưới, ánh mắt thanh thản mà kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như xuyên thấu màn đêm, kể một câu chuyện không lời. Câu chuyện về những năm tháng đấu tranh sục sôi, về những chiến thắng vang dội, và giờ đây, là khúc ca dịu êm của hòa bình đang vang vọng khắp non sông.

Dưới chân dung Bác và màu đỏ Quốc kỳ

Tôi đứng lặng trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, trái tim khẽ rung lên một nốt nhạc trầm lắng. Đất nước vừa trải qua không khí kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất non sông đầy tự hào. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi, cả dân tộc sẽ cùng nhau kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) – một dấu mốc vàng son trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy, một sự giao thoa kỳ diệu giữa quá khứ hào hùng và hiện tại thanh bình, đã níu chân tôi ở lại, đưa tôi về với cội nguồn của sự độc lập – ngày 2/9/1945, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bức chân dung Bác Hồ hiền từ, mái tóc điểm sương, đôi mắt sáng ngời, được trang trọng đặt ở vị trí trang nghiêm nhất. Người lặng lẽ dõi theo dòng người xuôi ngược, ngắm nhìn Hồ Gươm đang lung linh huyền ảo khi phố phường lên đèn. Bên cạnh, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh kiêu hãnh vẫy mình trong gió, hòa cùng nhịp đập với lá cờ búa liềm của Đảng. Hai sắc màu ấy, đỏ thắm như máu xương của bao thế hệ cha ông đã đổ xuống, cùng nhau phấp phới như một bản hùng ca bất tận về độc lập và tự do. Phía trên, Quốc huy trang trọng tỏa sáng, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết và ý chí thống nhất của một dân tộc kiên cường, đã vượt qua bao sóng gió để vững bước đi lên. Một bức tranh tĩnh lặng mà lay động, giản dị nhưng ẩn chứa bao tầng ý nghĩa sâu xa về hành trình 80 năm vươn mình của dân tộc.

Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng bị khoảnh khắc ấy níu lại. Họ dừng chân, lặng lẽ chiêm ngưỡng, giơ điện thoại và ống kính máy ảnh để lưu giữ.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trụ sở UBND TP Hà Nội. Đôi mắt hiền từ, kiên định của Người như kể câu chuyện không lời về quá khứ đã qua, về hòa bình hiện tại - Ảnh: Lương Đình Khoa

Cặp vợ chồng người nước ngoài bị thu hút bởi khoảnh khắc ánh mắt Bác Hồ và hai lá cờ đỏ tung bay trong gió - Ảnh: Lương Đình Khoa

Bà Akiko Tanaka, một nhà nghiên cứu lịch sử đến từ Nhật Bản, chậm rãi cất lời: "Thật là một hình ảnh lay động. Trong ánh mắt của Hồ Chí Minh, tôi cảm nhận được một sự dịu dàng lạ kỳ, một lời mời gọi hòa bình chân thành. Và lá cờ kia như đang khiêu vũ với gió, một điệu múa của tự do vĩnh cửu. Tôi đã đọc rất nhiều về vị lãnh tụ kính yêu của các bạn, về cuộc đấu tranh giành độc lập đầy gian khổ. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này, như một bài học lịch sử sống động mà tôi sẽ mang về kể cho các học sinh của mình. Nó hùng hồn hơn bất kỳ trang sách nào".

Cặp vợ chồng người Anh với mái tóc bạc trắng như sương, cẩn thận nâng máy ảnh ghi lại hình ảnh Bác Hồ, trong ánh mắt họ ánh lên sự ngưỡng mộ và kính trọng. Ông David Miller xúc động nói: "Có một phẩm giá và sức mạnh thầm lặng tỏa ra từ bức ảnh này, nó thực sự chạm đến trái tim tôi. Nhìn hình ảnh Hồ Chí Minh ở đây, dõi mắt ra khung cảnh hòa bình này, với lá cờ tung bay đầy kiêu hãnh, đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những hy sinh đã làm nên tự do. Nó kể một câu chuyện về hành trình đã hoàn tất, về một nền hòa bình khó khăn lắm mới giành được và luôn được người dân nơi đây trân trọng, gìn giữ. Bạn có thể thấy điều đó trên khuôn mặt của họ – một niềm tự hào lặng lẽ, một cảm giác sâu sắc về sự thuộc về. Đó chính là chân dung tâm hồn của một dân tộc”.

Khoảnh khắc hòa bình luôn thường trực bên Hồ Gươm, trên khắp đất nước và trong trái tim mỗi người dân Việt - Ảnh: Lương Đình Khoa

Tác giả bài viết và nhóm bạn trẻ thể hiện tinh thần yêu nước qua thông điệp trên trang phục - Ảnh: Lương Đình Khoa

Hòa bình trong mắt Bác Hồ

Khung cảnh thanh bình và cảm giác thuộc về mà ông David Miller cảm nhận được đang diễn ra thật dung dị và đẹp đẽ ngay xung quanh tôi.

Trời Hà Nội đêm trong vắt như một tấm gương khổng lồ. Trăng mười sáu tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt hồ tĩnh lặng, như chứng nhân của bao sự kiện lịch sử. Cầu Thê Húc cong cong, sơn son thếp vàng, rực rỡ soi bóng xuống mặt hồ, ánh lên màu hồng ấm áp như dòng phù sa, kết nối quá khứ với hiện tại, thì thầm huyền tích nghìn năm Thăng Long – Hà Nội.

Dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, không tiếng còi xe inh ỏi, những em bé thỏa thích thả diều. Cánh diều nhỏ bé hình chú chim chao liệng trên bầu trời đêm đang xuống, như những ước mơ hồn nhiên bay cao, bay xa, tiếp nối khát vọng độc lập, tự do mà thế hệ cha ông đã gieo mầm từ 80 năm trước.

Hai em bé sinh đôi, trong bộ quân phục màu xanh lá cây, đầu đội mũ ca-nô xinh xắn, trông như những chiến sĩ tí hon đang nghiêm trang chào Tổ quốc. Trên tay các em là lá cờ đỏ tươi thắm, vẫy vẫy trong gió nhẹ. Cặp vợ chồng trẻ khẽ khàng chỉ cho con thơ hình ảnh Bác Hồ, gieo vào tâm hồn non nớt những hạt giống kính yêu và biết ơn về những người đã làm nên non sông này.

Dưới mái đình rêu phong của đền Ngọc Sơn, tiếng ca cải lương dìu dặt, khi trầm bổng như sóng hồ, khi vút cao như pháo hoa đêm hội, gợi nhớ những khúc tráng ca hào hùng của dân tộc. Gương mặt người nghệ sĩ phiêu lãng theo từng cung bậc cảm xúc, chân thật và đầy đam mê, thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Âm nhạc, như sợi dây vô hình, kết nối những tâm hồn xa lạ, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được sự bình yên và vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam.

Bác Hồ với thông điệp về hòa bình tại ngã 4 Tràng Tiền – đầu phố Đinh Tiên Hoàng - Ảnh: Lương Đình Khoa

Tất cả khung cảnh thanh bình ấy khiến tâm trí tôi chợt hiện lên dòng suy nghĩ: Hòa bình trong mắt Bác Hồ. Hòa bình, không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà còn là sự bình yên trong mỗi tâm hồn, là cuộc sống hạnh phúc, đoàn kết và yêu thương giữa con người với con người. Và hơn thế, đó là thành quả vĩ đại của 80 năm đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nền độc lập, tự do.

Một nhóm bạn trẻ đến từ phương Nam, trên chiếc áo phông trắng giản dị in dòng chữ “Độc lập – Tự do” cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc đang rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm. Khi tôi hỏi chuyện, bạn Chu Tuấn Thành hào hứng cho biết ngày cuối tuần, cả nhóm đi dạo Hồ Gươm, mặc chiếc áo này như một lời khẳng định về tinh thần độc lập, tự chủ của tuổi trẻ Việt Nam.

“Nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ hiền từ dõi theo Hà Nội thanh bình, em mới thực sự cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của sự hy sinh. Hòa bình không phải là một thứ gì đó tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ trong suốt 80 năm qua. Hòa bình là nền tảng cho chúng em phát triển, tự do sáng tạo, tự do thể hiện bản thân, được kết nối với bạn bè trên khắp thế giới. Chúng em yêu hòa bình, trân trọng tự do, và biết ơn những người đã hy sinh để chúng em có được ngày hôm nay” – Tuấn Thành bày tỏ, ánh mắt rạng ngời niềm tự hào.

Hòa bình trong mắt Bác Hồ chính là hòa bình trong trái tim mỗi người Việt Nam. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng một đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Người hằng mong ước, một Việt Nam đang kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên mới, kế thừa hào khí 80 năm Quốc khánh để vươn tầm thế giới.



