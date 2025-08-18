Bamboo Airways chính thức chuyển khai thác, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 30.000 khách

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón thêm hãng hàng không mới

Ngày 18/8, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất có thêm hãng hàng không mới chính thức chuyển hoạt động khai thác là Bamboo Airways.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vì có thêm đơn vị mới khai thác nên lượng khách tại nhà ga T3 trong hôm nay tăng lên. Cụ thể, ngày 18/8, nhà ga T3 khai thác 177 chuyến bay, trong đó 88 chuyến bay đi và 89 chuyến bay đến. Tổng số khách trong hôm nay là 29.629 lượt, trong đó 14.025 hành khách đi và 15.604 hành khách đến.

Bamboo Airways đã chính thức chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất sang nhà ga T3. Ảnh: TIA

Tính tổng lượng khai thác 3 nhà ga T1, T2, T3 với số chuyến bay dự kiến hôm nay là 625 chuyến, trong đó 325 chuyến bay đi và 327 chuyến bay đến. Tổng số khách dự kiến hôm nay là 108.562 lượt, trong đó 53.989 hành khách đi và 54.573 hành khách đến.

Hành khách của Bamboo Airways làm thủ tục tại nhà ga T3. Ảnh: TIA

Ghi nhận của PV Dân Việt, khu vực quầy thủ tục của Bamboo Airways tại nhà ga T3, khá đông hành khách xếp hàng làm thủ tục. Một số người cho biết họ đã nắm được kế hoạch thay đổi địa điểm khai thác qua thông báo của hãng và đại lý. Nhiều hành khách cho hay, việc đổi sang nhà ga T3 khiến họ cảm thấy thích thú vì nhà ga T3 khang trang và hiện đại hơn so với nhà ga T1. Tuy nhiên, một số ít khách cho biết họ cũng gặp khó khăn vì chưa quen lộ trình di chuyển và khu vực bố trí làm thủ tục chuyến bay tại nhà ga mới.

Bamboo Airways cho biết hãng sẽ hỗ trợ hành khách có các chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong 7 ngày đầu tiên (từ 18/8-25/8) tại nhà ga T3. Cụ thể, trường hợp hành khách bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do chưa nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, hãng sẽ hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí cho hành khách sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Bamboo Airways sẽ hỗ trợ hành khách có các chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong 7 ngày đầu tiên (từ 18/8-25/8/2025) tại nhà ga T3. Ảnh: TIA

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ hành khách đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình vào ngày hôm sau.

Theo Bamboo Airways, những vị khách đầu tiên làm thủ tục tại T3 cũng sẽ là những "người thổi nến" mừng sinh nhật 7 năm của Bamboo Airways ngay tại điểm hẹn mới. Đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình tròn 7 năm ra mắt của hãng.

Hành khách Bamboo Airways làm thủ tục lên tàu bay. Ảnh: TIA

Trước đó, để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển đổi, Bamboo Airways cho biết đã bố trí lực lượng nhân viên mặt đất cùng hệ thống bảng biển chỉ dẫn trong nhà ga T3 để hỗ trợ hành khách trong giai đoạn chuyển đổi. Hãng khuyến cáo hành khách nên nắm thông tin chi tiết và hướng dẫn được cập nhật thường xuyên trên các kênh chính thức của hãng như website và fanpage. Như vậy, hiện tại nhà ga T3 đang có 2 hãng hàng không khai thác là Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 30.000 khách trong ngày 18/8. Ảnh: TIA

Trước đó, từ ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chính thức chuyển đổi toàn bộ khai thác các đường bay nội địa của hãng sang nhà ga T3. Đối với các chuyến bay của Pacific Airlines, Vasco và các chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72 mang số hiệu Vietnam Airlines đối với các đường bay Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 cho đến hết ngày 18/8. Trong khi đó, VietJet Air và Vietravel Airlines vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.