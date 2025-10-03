2 ngoại binh châu Phi của V.League được đá vòng loại World Cup 2026 gồm những ai?

2 ngoại binh đang thi đấu tại V.League là Joseph Mpande (PVF-CAND) và David Henen (SHB Đà Nẵng) đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, diễn ra trong loạt trận FIFA Days tháng 10/2025.

Cụ thể, Mpande sẽ khoác áo ĐT Uganda. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Mpande được gọi lên ĐT Uganda. Tháng trước, tiền đạo này đã ra sân trong cả 2 trận thắng trước ĐT Mozambique và ĐT Somalia. Mpande sẽ hồi hương sau khi PVF-CAND đá xong vòng 6 V.League 2025/26 vào ngày 3/10.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trong khi đó, Henen được SHB Đà Nẵng chúc mừng khi được gọi lên ĐT Togo. Trước đó, dù có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Togo ở đợt tập trung gần nhất, nhưng ngoại binh của SHB Đà Nẵng buộc phải rút lui vào phút chót vì chấn thương. Lần này, Henen đã hoàn tất vòng 6 và đã trở về hội quân cùng ĐT Togo trong hôm qua (2/10).

Hiện tại, cả ĐT Uganda lẫn ĐT Togo đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất tham dự World Cup 2026, khiến sự góp mặt của những ngoại binh V.League càng thêm quan trọng trong hành trình của họ.

Việc các ngoại binh đang chơi tại V.League được gọi lên các ĐTQG đá vòng loại World Cup không chỉ khẳng định chất lượng của giải đấu mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của các đội tại Việt Nam trong việc phát triển cầu thủ ngoại.

Ngoài Mpande và Henen, một số cái tên khác cũng nhiều khả năng được triệu tập đợt này như Odiljon Abdurakhmanov (Thanh Hóa), Endrick (CLB Công an TP.HCM) và bộ đôi Reon Moore và Justin Garcia của SLNA.