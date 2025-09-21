Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:46 GMT+7

Bánh Trung thu truyền thống hút khách, người dân xếp hàng dài chờ mua, nhân viên phục vụ hết công suất

Khổng Chí Chủ nhật, ngày 21/09/2025 14:46 GMT+7
Dù còn nửa tháng nữa mới đến Rằm tháng tám nhưng phố Thuỵ Khuê (Hà Nội) đã tấp nập người dân xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu truyền thống, gần 100 nhân viên làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại phố Thuỵ Khuê (Hà Nội), dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng nườm nượp người dân đã đến từ rất sớm xếp hàng chờ mua bánh Trung thu truyền thống.
Dòng người xếp hàng dài chờ mua bánh.
Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, loại bánh được mọi người chọn mua nhiều nhất ở đây thường là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm.
Cách đó không xa, một cửa hàng khác cũng trong tình trạng chật kín khách.
Các quầy mua bán đã kín du khách đứng chờ mua hàng.
Nhân viên cửa hàng làm việc không ngơi tay.
Hai loại bánh dẻo và bánh nướng thập cẩm truyền thống được nhiều người lựa chọn nhất với giá từ 60.000 đồng/chiếc. Bánh nướng và bánh dẻo có thể bảo quản trong 3-5 ngày.
Mỗi người đến đây xếp hàng mua thường mua với số lượng lớn vì phải xếp hàng chờ dài, không chỉ để gia đình ăn mà còn mua để biếu người thân trong dịp Tết Trung thu.
Nhiều vị khách vui mừng khi mua được bánh sau thời gian dài xếp hàng chờ mua bánh.
Chị Thu Hoài (Phường Cầu Giấy) chia sẻ: "Mỗi dịp Tết Trung thu, gia đình tôi luôn chọn cửa hàng bánh Bảo Phương để mua bánh. Vị bánh ở đây đặc biệt, khác hẳn so với những nơi khác, mang đậm hương vị truyền thống xưa, nên gia đình tôi rất thích. Hôm nay, tranh thủ cuối tuần được nghỉ, tôi ghé qua mua bánh và phải xếp hàng chờ khoảng 20 - 30 phút".
Khách hàng đến mua rất đông nên cửa hàng phải để một lối đi riêng tiện cho việc vận chuyển bánh vào tiệm.
Bánh liên tục được đưa từ xưởng sản xuất ra cửa hàng để phục vụ khách hàng tránh việc phải để khách chờ lâu.
Anh Phạm Hải Đăng (chủ cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương) cho biết: "Thực tế năm nay cơ sở có phần chững hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách quen vẫn ổn định nên sản xuất không bị ảnh hưởng. Khách mua sớm từ đầu tháng, đều đặn hơn thay vì chờ sát ngày. Do đặc thù bánh cổ truyền không dùng chất bảo quản, chỉ để được 3-5 ngày nên cơ sở làm đến đâu bán đến đó, không sản xuất trước".
“Các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, đậu xanh luôn được khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu năm nay tăng nên một số loại bánh phải điều chỉnh nhẹ so với mọi năm. “Hiện bánh nướng thập cẩm tăng từ 55.000 đồng/chiếc lên 60.000 đồng/chiếc, bánh dẻo chay từ 25.000 đồng/chiếc lên 30.000 đồng/chiếc. Các loại nhân khác vẫn giữ nguyên giá, chỉ những loại có nguyên liệu tăng nhiều mới phải điều chỉnh”, anh Đăng chia sẻ.
Bên cạnh bánh Trung thu truyền thống, 1 số cửa hàng bán bánh Trung thu hiện đại cũng rất đông khách đến mua.
Những tiệm bánh Trung thu hiện đại thu hút nhiều người đến mua, phần lớn là giới trẻ.
Nguyễn Việt Hưng (xã Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: “ Biết được bánh trung thu nhân cốm đang hót trên mạng xã hội, em và bạn đã dủ nhau dậy sớm, vượt hàng chục km lên phố để mua bánh về thưởng thức, khi đến mua em phải xếp hàng khoảng 30 phút mới mua được bánh”.

