Bánh Trung thu truyền thống hút khách, người dân xếp hàng dài chờ mua, nhân viên phục vụ hết công suất

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (rừng Tà Cú quanh núi Tà Cú), tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập, khu bảo tồn này thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận) có diện tích tự nhiên là 10.447,62 ha, trong đó diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng là 10.411,99 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu là khu vực ưu tiên số một trong chương trình Bảo tồn dãy Trường Sơn và là 1 trong 221 vùng sinh thái quan trọng trên thế giới, có các loài động vật hoang dã, thực vật quý hiếm, được ghi tên trong Danh lục đỏ thế giới...