Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 05:38 GMT+7

Clip người dân tìm về bánh Trung thu truyền thống qua làng nghề Xuân Đỉnh

Ngọc Hải Chủ nhật, ngày 21/09/2025 05:38 GMT+7
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, làng Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn tất bật sản xuất bánh, để thu hút người dân nhiều cơ sở còn bổ sung thêm một số hương vị mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Clip người dân tìm về làng nghề Xuân Đỉnh mua bánh Trung thu truyền thống.

Bánh trung thu handmade 2025: Trải nghiệm cá nhân hóa và xu hướng "healthy"

Bánh trung thu handmade 2025: Trải nghiệm cá nhân hóa và xu hướng “healthy”

Mách bạn cách làm bánh Trung thu nhân thập cẩm cực ngon mà không quá khó

Mách bạn cách làm bánh Trung thu nhân thập cẩm cực ngon mà không quá khó

Nữ 9X tái hiện tiệm tạp hoá tuổi thơ bằng bánh trung thu

Nữ 9X tái hiện tiệm tạp hoá tuổi thơ bằng bánh trung thu

Tọa đàm: Vai trò của lực lượng xã hội trong giảm nghèo bền vững

Kết thúc giảm nghèo giai đoạn 2021 -2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,93%, giảm mạnh so với mức 5,2% đầu giai đoạn. Để có được kết quả này nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương các cấp, đặc biệt là cộng đồng và chính người nghèo.

Đọc thêm

Quảng Trị: 40 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa sáng với món bánh tày
Xã hội

Quảng Trị: 40 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa sáng với món bánh tày

Xã hội

40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau bữa ăn sáng bán trú với món bánh tày.

Cách mạng tốc độ XGSPON đang thay đổi cuộc chơi Internet
Doanh nghiệp

Cách mạng tốc độ XGSPON đang thay đổi cuộc chơi Internet

Doanh nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, Internet đã trở thành “hạ tầng của hạ tầng”, đóng vai trò cốt lõi trong mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến giải trí, thương mại điện tử và sản xuất công nghiệp. Điều đó đặt ra một yêu cầu cấp bách: công nghệ truyền dẫn Internet phải tiếp tục bứt phá, vượt qua những giới hạn vốn có của các chuẩn kết nối trước đây.

HĐND tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết chuyển đổi gần 300ha rừng phòng hộ thực hiện các dự án phục vụ APEC
Tin tức

HĐND tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết chuyển đổi gần 300ha rừng phòng hộ thực hiện các dự án phục vụ APEC

Tin tức

Sáng 26/9, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết chuyển đổi gần 300ha đất rừng phòng hộ tại Phú Quốc để thực hiện dự án APEC 2027.

3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC "mất tích", vì sao?
Thể thao

3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Thể thao

Trần Thành Trung, Evan Abran và Phong Chaloongphum từng nhận được nhiều kỳ vọng khi gia nhập Ninh Bình FC để chinh chiến ở mùa giải 2025/2026. Thế nhưng cho tới lúc này, Trần Thành Trung mới chỉ đá 27 phút, còn Evan Abran là 18 và Phong Chaloongphum chưa có cơ hội ra sân.

Dự án Bình Quới – Thanh Đa sẽ dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

Dự án Bình Quới – Thanh Đa sẽ dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (gọi tắt Dự án Bình Quới - Thanh Đa) dự kiến dành khoảng 20% tổng diện tích đất ở (trong phạm vi dự án, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật), để xây dựng nhà ở xã hội.

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga
Điểm nóng

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

Điểm nóng

Ý tưởng tịch thu tài sản của Nga ngày càng không được ủng hộ trong Liên minh Châu Âu. Ngay cả Pháp cũng tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, Brussels quyết tâm thực hiện điều này.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?

Bạn đọc

Người dân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lên tiếng
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lên tiếng

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cử tri TP.HCM kiến nghị về tình trạng chậm cấp sổ hồng tại các dự án chung cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin tiến độ giải quyết và hướng dẫn thủ tục cho cư dân.

Bị khởi tố, nhóm thanh-thiếu niên hỗn chiến do chuyện ghen tuông khóc lóc vì sợ
Pháp luật

Bị khởi tố, nhóm thanh-thiếu niên hỗn chiến do chuyện ghen tuông khóc lóc vì sợ

Pháp luật

Khi bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam, nhóm thanh-thiếu niên tham gia hỗn chiến vì chuyện ghen tuông đã khóc lóc, tỏ ra ân hận...

Bắt thanh niên giả danh nhân viên điện lực lừa cài đặt ứng dụng, chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Bắt thanh niên giả danh nhân viên điện lực lừa cài đặt ứng dụng, chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Lê Đinh Thi, 23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai bị Công an TP.HCM bắt giữ sau khi giả danh nhân viên điện lực, lừa cài đặt ứng dụng để chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng của một người đàn ông.

Cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người may mắn thoát nạn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người may mắn thoát nạn

Chuyển động Sài Gòn

Một căn nhà trong hẻm đường C1 (phường Tân Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 26/9. Ba người bên trong kịp thời thoát ra ngoài an toàn, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cả họ nhà chồng đổ lỗi cho tôi, buộc chồng bỏ vợ, đến khi chuẩn bị ly hôn thì phát hiện sự thật
Gia đình

Cả họ nhà chồng đổ lỗi cho tôi, buộc chồng bỏ vợ, đến khi chuẩn bị ly hôn thì phát hiện sự thật

Gia đình

Tôi ngồi chết lặng, tim nhói đau.

Dạy thêm sai quy định bị phạt tới 20 triệu đồng, giáo viên đề xuất thêm: 'Cần đi kèm hình thức kỷ luật'
Xã hội

Dạy thêm sai quy định bị phạt tới 20 triệu đồng, giáo viên đề xuất thêm: "Cần đi kèm hình thức kỷ luật"

Xã hội

Thông tin giáo viên dạy thêm sai quy định có thể bị phạt từ 2- 20 triệu đồng đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc 'yêu sách'
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc "yêu sách"

Văn hóa - Giải trí

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền các thông tin cho rằng Song Hye Kyo từng có yêu sách vô lý và thái độ trịch thượng khi làm việc tại quốc gia này.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Bất động sản Việt Nam vốn hóa gấp 3 lần GDP quốc gia nhưng vẫn khát vốn, nghẽn hạ tầng
Nhà đất

TS. Lê Xuân Nghĩa: Bất động sản Việt Nam vốn hóa gấp 3 lần GDP quốc gia nhưng vẫn khát vốn, nghẽn hạ tầng

Nhà đất

Thị trường bất động sản Việt Nam có vốn hóa ước đạt 1.500 tỷ USD, gấp 3 lần GDP quốc gia, song vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng và trái phiếu. Các chuyên gia nhận định muốn bền vững, thị trường cần đa dạng hóa nguồn vốn, minh bạch tài chính và gắn kết chặt với hạ tầng.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Một quốc gia chỉ thực sự được nhớ đến nếu còn giữ được bản sắc văn hóa hiện hữu trong nông thôn
Nhà nông

Phó Chủ tịch Quốc hội: Một quốc gia chỉ thực sự được nhớ đến nếu còn giữ được bản sắc văn hóa hiện hữu trong nông thôn

Nhà nông

Tại Lễ công bố Quyết định công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nông thôn và ý nghĩa chiến lược của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Xuân Son nhận tin không vui
Thể thao

Nguyễn Xuân Son nhận tin không vui

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Thép xanh Nam Định vừa trải qua gần một năm phải ngồi ngoài vì chấn thương, và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị chuyển nhượng của anh trên thị trường.

Trực thăng vượt bão xuyên đêm, đưa công nhân bị đa chấn thương từ Trường Sa về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng vượt bão xuyên đêm, đưa công nhân bị đa chấn thương từ Trường Sa về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

Bệnh nhân N.N.H, công nhân bị đa chấn thương, nghi vỡ gan, đã được tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 và tổ bay Binh đoàn 18 đưa về đất liền điều trị sau chuyến bay khẩn cấp xuyên đêm giữa điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp.

Nuôi loại chim gì chỉ to hơn nắm tay, ngồi lồng đẻ sòn sòn, anh nông dân Quảng Ninh bán bao nhiêu hết bấy nhiêu
Nhà nông

Nuôi loại chim gì chỉ to hơn nắm tay, ngồi lồng đẻ sòn sòn, anh nông dân Quảng Ninh bán bao nhiêu hết bấy nhiêu

Nhà nông

Mỗi tháng anh Vũ Văn Tuân, khu Sông Khoai 8, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh (xã Sông Khoai, TX Quảng Yên trước đây) xuất bán khoảng 1.000 con chim bồ câu Pháp thương phẩm. Mỗi năm anh Tuân bỏ túi khoảng 300 triệu đồng từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp.

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng
Tin tức

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Tin tức

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - theo thẩm quyền.

Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không, ngụy trang trong bánh kẹo, sữa
Pháp luật

Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không, ngụy trang trong bánh kẹo, sữa

Pháp luật

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo rồi gửi từ Châu Âu về Việt Nam theo đường hàng không. Sau khi thông quan trót lọt, “hàng” sẽ được các đối tượng phân loại, đóng gói và chuyển đi tiêu thụ trong nước.

SJC '₫òi' cựu Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng bồi thường gần 100 lượng vàng
Pháp luật

SJC "₫òi" cựu Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng bồi thường gần 100 lượng vàng

Pháp luật

Tại phiên tòa sáng 26/9, đại diện Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã đề nghị Tòa tuyên buộc bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc, cùng các đồng phạm phải bồi thường thiệt hại bằng 95,8 lượng vàng và hơn 100 tỷ đồng tiền mặt.

Phạm Hồng Thái và 'chuyện động trời' với tiếng bom Sa Diện
Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Hồng Thái và "chuyện động trời" với tiếng bom Sa Diện

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng Chạp năm 1924, bất chấp sự phản đối và gây sức ép của nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương, Chính phủ Tôn Trung Sơn vẫn quyết định đưa di hài một thanh niên cách mạng Việt Nam về mai táng tại một ngọn núi trước Hoàng Hoa Cương (Quảng Châu), nơi yên nghỉ của 72 liệt sĩ cách mạng Trung Quốc (Đinh Xuân Lâm-Chương Thâu: Phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỷ XX-Nhân vật và sự kiện, NXB Lao động, Hà Nội, 2012, tr.480). Người thanh niên đó là liệt sĩ Phạm Hồng Thái-chàng trai đã từng làm chuyện động trời chỉ bởi một tiếng nổ ở Sa Diện.

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao
Nhà nông

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao

Nhà nông

Anh Tạ Văn Vững, ngụ xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh Long An, Tây Ninh) từ 5 ha sản xuất lúa, anh Vững mạnh dạn đầu tư 2 ha nuôi cá chốt thương phẩm. Qua 2 năm nuôi, anh Vững khá thành công với con cá chốt. Giá cá chốt thương lái thu mua từ 80.000 - 100.000 đồng

Giám đốc tự giới thiệu là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội để lừa đảo
Pháp luật

Giám đốc tự giới thiệu là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội để lừa đảo

Pháp luật

Giới thiệu bản thân mang quân hàm Thiếu tướng và là con rể lãnh đạo Công an Hà Nội, nam giám đốc lợi dụng sự “kính nể” của các bị hại để mời họ cùng tham gia kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền góp vốn.

Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Nhà nông

Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhà nông

Ngày 26/9, Thành ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ.

Lên mạng rao bán vũ khí quân dụng trái phép, bị cáo Trương Vô Kỵ lãnh án tù
Pháp luật

Lên mạng rao bán vũ khí quân dụng trái phép, bị cáo Trương Vô Kỵ lãnh án tù

Pháp luật

Bị cáo Trương Vô Kỵ lên mạng rao bán vũ khí quân dụng trái phép bị cơ quan công an phát hiện, sau đó bắt giữ và khởi tố.

Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam
Thể thao

Hậu vệ người Mường đang khoác áo Thể Công Viettel, từng được gọi lên ĐT Việt Nam

Thể thao

Bùi Văn Đức là hậu vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel và từng được gọi lên ĐT Việt Nam hồi tháng 6/2023.

Thanh toán số trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia
Kinh tế

Thanh toán số trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia

Kinh tế

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại như thẻ nội địa và ví điện tử. Đồng thời, tăng cường hợp tác công - tư để đảm bảo một hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn, hiệu quả.

Tổ hợp tác làm giàu của nông dân Lâm Đồng, nơi này có cây sầu riêng thấp mà trái quá trời
Nhà nông

Tổ hợp tác làm giàu của nông dân Lâm Đồng, nơi này có cây sầu riêng thấp mà trái quá trời

Nhà nông

Nhiều tổ hợp tác nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận) đã góp phần nhân rộng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, nâng cao chất lượng nông sản. Những năm qua, Tổ hợp tác Sản xuất sầu riêng VietGap thôn 14, thôn 16 xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông trước đây) đi vào hoạt động hiệu quả.

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm