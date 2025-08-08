Bảo hiểm Agribank bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Hồng Thái.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm được tổ chức ngày 08/08/2025 tại Hội nghị giao ban toàn quốc Công ty và cũng là ngày kỷ niệm 18 năm thành lập Bảo hiểm Agribank.

Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank Nguyễn Hồng Thái là một trong những thành viên đầu tiên gắn bó từ những ngày đầu thành lập công ty. Suốt 18 năm xây dựng và phát triển Bảo hiểm Agribank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, tích lũy kinh nghiệm sâu rộng ở các lĩnh vực trọng yếu của ngành bảo hiểm như quản lý nghiệp vụ, tổ chức nhân sự, tái bảo hiểm và tài chính – kế toán.



Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Agribank, đánh giá cao bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu hệ thống và năng lực quản lý điều hành của tân Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái.

“HĐQT luôn tin tưởng và kỳ vọng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Hồng Thái sẽ phát huy vai trò, dẫn dắt Bảo hiểm Agribank đạt nhiều thành công hơn, đặc biệt trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và thích ứng nhanh trong công tác chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới đáp ứng với với xu hướng của thị trường đặc biệt là khu vực tam nông, đưa Bảo hiểm Agribank hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025, làm tiền đề đưa Bảo hiểm Agribank hướng tới giai đoạn 2026-2030 phát triển vững mạnh”, ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Bảo hiểm Agribank kiện toàn nhân sự cấp cao.

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái đã gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên Agribank và Đảng uỷ, HĐQT Bảo hiểm Agribank cùng bao thế hệ lãnh đạo đã chỉ bảo, dìu dắt, giúp đỡ và tín nhiệm ông suốt những năm qua.

Ông Nguyễn Hồng Thái khẳng định, dù phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, tinh thần đoàn kết trong Ban điều hành cùng sự đồng lòng, ủng hộ của toàn hệ thống, Bảo hiểm Agribank sẽ nỗ lực đạt thêm nhiều thành tích mới, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu thị trường.



Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Mậu Việt - Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Hà Nội.

Cũng tại Hội nghi Giao ban Toàn quốc lần này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Mậu Việt. Trước khi được bổ nhiệm, ông Việt là Giám đốc Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Hà Nội.

Việc bổ sung đội ngũ lãnh đạo trẻ, có năng lực, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng cống hiến và gắn bó với Công ty được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho Bảo hiểm Agribank trong thời gian tới, nhất là khi doanh nghiệp đang trên đà phát triển với nhiều mục tiêu thách thức nhằm gia tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường.