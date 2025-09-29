Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 29/09/2025 15:35 GMT+7

Bão số 10 quét qua, "rừng" cột điện gãy đổ la liệt ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị

Tập Thỏa Anh Thứ hai, ngày 29/09/2025 15:35 GMT+7
Bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề tại Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc Quảng Trị, đặc biệt là đối với hệ thống lưới điện. Tại Hà Tĩnh, hàng loạt cột điện cao thế đã gãy đổ la liệt trên Quốc lộ 1, gây mất điện toàn tỉnh và tê liệt giao thông nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn và sớm ổn định lại đời sống người dân.
Clip: Hệ thống cột điện hư hại, ngành chuyên môn tập trung khắc phục.
Bão số 10 quét qua khiến nhiều cột điện tại các địa phương ở Hà Tĩnh gãy đổ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: PV
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), nhiều cột điện cao thế bị gãy đổ, chắn ngang đường. Ảnh: PV
Nhiều phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải đổi hướng, quay đầu. Ảnh: PV
Ngành điện Hà Tĩnh đang khẩn trương khắc phục để các phương tiện lưu thông an toàn và sớm cấp điện trở lại cho người dân. Ảnh: PV
Theo báo cáo nhanh của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10, sáng sớm hôm nay (29/9), toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh bị mất điện hoàn toàn. Ảnh: PV
Sáng 29/9, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã kiểm tra hệ thống lưới điện tại các khu vực trọng yếu, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai phương án khắc phục, sẵn sàng cấp điện trở lại khi đảm bảo an toàn. Ảnh: PV
Ông Đỗ Tiến Hùng-Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh (bên trái), trực tiếp kiểm tra hệ thống lưới điện tại các khu vực trọng yếu. Ảnh: PV
Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) tiếp tục huy động lực lượng khẩn trương di dời cột điện đổ gãy, khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: PV
Cột điện gãy chắn ngang đường giao thông. Ảnh: PV
Nhiều cột điện tại đường ven biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) gãy chắn ngang đường, ảnh hưởng giao thông. Ảnh: PV
Chính quyền và lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát số lượng cột điện bị gãy đổ để sớm có phương án khắc phục. Ảnh: PV
Lãnh đạo Đội CSGT Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, bão số 10 khi đổ bộ Hà Tĩnh đã khiến lượng lớn cây xanh, cột điện gãy đổ. Hiện tuyến đường quốc lộ 1A và một đoạn quốc lộ 8 đang được căng biển cảnh báo, cấm người dân và phương tiện di chuyển qua nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: PV
Clip thiệt hại bão số 10 tại phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Clip: Trần Anh

Từ khóa:
