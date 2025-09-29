Bão số 10 quét qua, "rừng" cột điện gãy đổ la liệt ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị

BTV Sơn Lâm: “Tại sao tôi phải cố vượt qua 'cái bóng' của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc?”
BTV Sơn Lâm cho rằng, anh không cố gắng phải vượt qua "cái bóng" mà Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã tạo nên khi dẫn "Vua tiếng Việt" 4 mùa trước.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.