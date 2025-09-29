Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà nông
Thứ hai, ngày 29/09/2025 09:46 GMT+7

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

Hồ Thỏa-Lê Tập Thứ hai, ngày 29/09/2025 09:46 GMT+7
Bão số 10 gây thiệt hại nặng cho gia đình ông Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) với 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Hàng trăm người đang nỗ lực hỗ trợ đưa bè cá ra vùng nước sâu để khắc phục hậu quả.
Theo thông tin ban đầu, trong đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9, khi bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh đã khiến hồ cá của anh Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa) bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu khoảng 20 tấn cá hồng và cá lăng.

Gia đình ông Phạm Anh Tuấn thiệt hại 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Ảnh: PV
Chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình ông Tuấn khắc phục hậu quả do bão số 10. Ảnh: PV

“Trong đêm 28/9 có mưa lớn, gió giật dữ dội chúng tôi không dám ở lại ao nuôi. Đến sáng nay khi ra thăm ao sớm thì phát hiện lượng lớn cá bị trôi mất và chết hàng loạt. Số cá này đã sắp đến ngày xuất bán, giờ chết hết thế này gia đình tôi mất trắng hàng chục tấn cá. Năm nay không biết kiếm đâu ra tiền để gây dựng lại”, anh Tuấn rưng rưng chia sẻ.

Người dân vớt những con cá còn sống đem bán, giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: PV
Khoảng 20 tấn cá hồng và cá lăng bị chết do bão số 10. Ảnh: PV

Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh cho biết: “Do ảnh hưởng của bão số 10 khiến một gia đình trên địa bàn bị chết khoảng 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân thu gom cá, tiêu thụ giúp bà con. Còn số cá đã chết không thể bán, chúng tôi sẽ có biện pháp thu gom, chôn lấp tránh ảnh hưởng đến môi trường.”

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10

Cảnh bão số 10 bắt đầu tiến vào bờ biển phía Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị

Cảnh bão số 10 bắt đầu tiến vào bờ biển phía Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Nhà nông
Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

'Chiến sĩ quả cảm': Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối
Văn hóa - Giải trí

"Chiến sĩ quả cảm": Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối

Văn hóa - Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh đạt thành tích tuyệt đối với 5/5 lần trúng tâm 10 tại chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, chuyên gia nhấn mạnh bão số 10 (bão BUALOI) dù suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra những tác động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An...

Quảng Trị 'căng mình' tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10
Tin tức

Quảng Trị "căng mình" tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh lên tàu tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 tại ven sông Gianh. Vụ việc xảy ra đêm qua khi hai tàu cá bị đứt neo do khiến các thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích

Gia đình

Tuần mới (từ 29/9 đến 5/10), vận mệnh của 12 con giáp có nhiều thay đổi. Để tránh vận rủi và tìm kiếm may mắn, chìa khóa nằm ở việc vun đắp thiện chí và điều độ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26
Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26

Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất
Nhà đất

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất

Nhà đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành quyết định trao thêm quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai với 3 thủ tục thu hồi đất mới, đồng thời chuyển thẩm quyền quyết định bảng giá đất từ UBND sang HĐND cấp tỉnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9 đồng loạt suy yếu tại thị trường quốc tế và trong nước. Còn thị trường tự do ghi nhận không biện động, hiện giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD (mua - bán).

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường
Chuyển động Sài Gòn

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường

Chuyển động Sài Gòn

Diễn viên Quang Anh thử sức với vai trò biên kịch trong dự án web drama “Chàng trai siu quậy”. Góp mặt trong phim còn có NSƯT Hoài Linh.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga
Điểm nóng

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào đêm 28-29/9.

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói'
Kinh tế

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói"

Kinh tế

Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói". Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương trực tiếp thực hiện.

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?
Bạn đọc

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?

Bạn đọc

Vụ thảm án tại Phú Thọ tối 26/9 khiến 3 người tử vong do Vũ Phương Nhung gây ra đã gây chấn động dư luận. Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và giết từ 2 người trở lên.

'Bàn tay khổng lồ' trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi
Media

"Bàn tay khổng lồ" trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi

Media

Ảnh hưởng từ bão số 10 (Bualoi), 7h30 sáng nay, 29/9 tại bờ biển xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa có gió giật mạnh kèm mưa rất to. 5 cánh tay khổng lồ ở khu vực này chới với trong mưa bão, sóng lớn.

Video 'chứng khoán hóa' bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng
Video

Video "chứng khoán hóa" bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng

Video

Trước thực trạng các chiêu trò thổi giá, thao túng ngày càng tinh vi, việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để làm rõ sự minh bạch, bền vững và bảo đảm quyền an cư chính đáng của đại bộ phận người dân.

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn 'rót tiền' lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn "rót tiền" lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại đã có hàng loạt "ông lớn" nhập cuộc.

Cụ bà 68 tuổi 'gây sốt' với màn trượt ván vô cùng điêu luyện
Xã hội

Cụ bà 68 tuổi "gây sốt" với màn trượt ván vô cùng điêu luyện

Xã hội

Một cụ bà ở Trung Quốc đã phá vỡ định kiến về tuổi tác, trở thành hiện tượng mạng nhờ kỹ năng trượt ván dẻo dai, đầy năng lượng.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) giật cấp 12 đã trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Tin bão mới nhất cảnh báo các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... mưa lớn kéo dài.

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa
Nhà nông

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa

Nhà nông

Trong khuôn khổ Dự án khảo cổ học SUNDASIA, tại hang Thung Bình 1, thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An (Ninh Bình), các nhà khoa học đã phát hiện và công bố các thông tin khoa học quý giá về một bộ xương người đàn ông khỏe mạnh, cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi.

'Điều này thật đáng báo động': Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga
Điểm nóng

"Điều này thật đáng báo động": Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga

Điểm nóng

Các nước châu Âu đang cố tình phóng đại hậu quả của các vụ việc máy bay không người lái, đổ lỗi vô căn cứ cho Nga, tờ báo Đức Berliner Zeitung đưa tin.

'Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký': Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách
Đông Tây - Kim Cổ

"Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký": Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

Đông Tây - Kim Cổ

Từng hóa thân thành hoàng hậu đẹp nhất trong Tây Du Ký nhưng sau ánh hào quang, cuộc đời của nữ diễn viên Chiêm Bình Bình lại là chuỗi dài thăng trầm, bệnh tật và kết thúc trong cô đơn nơi đất khách quê người.

Bão số 10 quét qua, nhiều địa phương tan hoang
Bạn đọc

LIVE
Bão số 10 quét qua, nhiều địa phương tan hoang
21

Bạn đọc

Nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại ban đầu sau bão số 10. Hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận được cho thấy nhiều nhà đổ, tốc mái, cây đổ, cột điện gãy ở nhiều nơi.

Đại Nghĩa gặp sự cố
Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa gặp sự cố

Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải hủy giữa chừng.

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
5

Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà, thông tin được các địa phương thuộc TP Đà Nẵng cho biết sáng nay.

Bão số 10 cuốn bay mái nhà, nhiều người mắc kẹt ở Nghệ An
Tin tức

Bão số 10 cuốn bay mái nhà, nhiều người mắc kẹt ở Nghệ An

Tin tức

Bão số 10 khiến căn nhà ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bị tốc mái, 4 người mắc kẹt phía, trong đó có 1 người bị thương. Giữa mưa bão, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10
Media

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tan hoang sau bão số 10

Media

Bão số 10 tàn phá biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), gây cảnh đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều hộ kinh doanh chưa kịp khắc phục hậu quả bão số 5 nay lại gánh thêm tổn thất nặng nề.

Cô gái miền biển Lâm Đồng (sau sáp nhập Bình Thuận) làm nước mắm truyền thống từ cá cơm đạt 3 OCOP
Nhà nông

Cô gái miền biển Lâm Đồng (sau sáp nhập Bình Thuận) làm nước mắm truyền thống từ cá cơm đạt 3 OCOP

Nhà nông

Nói đến nước mắm truyền thống làm từ cá cơm nguyên chất không thể không nhắc đến miền Phan Thiết, Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng. Cô gái miền biền Bình Thuận-Phan Thị Minh Thi cho biết, khi được thông báo nước mắm Tâm Ý của gia đình đạt 3 OCOP năm 2024, gia đình cô mừng lắm.

“Nữ tướng” người Việt nằm trong thành phần Ban kỷ luật FIFA là ai?
Thể thao

“Nữ tướng” người Việt nằm trong thành phần Ban kỷ luật FIFA là ai?

Thể thao

Sự xuất hiện của luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung trong Ủy ban kỷ luật FIFA khiến dư luận Malaysia dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.

Sự thay đổi bất ngờ của ông Trump về Ukraine liên quan đến Vua Charles
Điểm nóng

Sự thay đổi bất ngờ của ông Trump về Ukraine liên quan đến Vua Charles

Điểm nóng

Tờ The Telegraph dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, lập trường mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Ukraine được hình thành sau chuyến thăm Anh gần đây của ông. Chánh văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, nói với tờ báo rằng chuyến thăm này rất quan trọng.

GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ: Người luôn đau đáu đưa sáng chế khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm phục vụ đất nước, xã hội
Dân Việt trò chuyện

GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ: Người luôn đau đáu đưa sáng chế khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm phục vụ đất nước, xã hội

Dân Việt trò chuyện

Sau hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu tại Nga, Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quốc Sỹ đã trở về Việt Nam, mang theo khát vọng cống hiến cho quê hương. Câu chuyện của ông là minh chứng sống động rằng Tổ quốc luôn rộng mở vòng tay chào đón những trí thức Việt kiều trở lại.

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên
Nhà nông

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Nhà nông

Từng là một vùng quê thuần nông bên dòng Cổ Chiên hiền hòa, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long (địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trước sáp nhập) hôm nay đang chuyển mình vươn lên. Nhờ sự chung sức của chính quyền và nhân dân, xã Hòa Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch.

Đừng trồng tử đằng, cây cảnh này lớn nhanh như thổi, nở biển hoa tím biếc trong nửa năm, dễ chăm, ít sâu bệnh
Gia đình

Đừng trồng tử đằng, cây cảnh này lớn nhanh như thổi, nở biển hoa tím biếc trong nửa năm, dễ chăm, ít sâu bệnh

Gia đình

Cây cảnh có những tràng hoa tím biếc xinh đẹp, những bông hoa như phiên bản tử đằng mini, phát triển nhanh, thích hợp với người mới chơi cây cảnh.

