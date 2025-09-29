Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

"Chiến sĩ quả cảm": Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối
Phan Mạnh Quỳnh đạt thành tích tuyệt đối với 5/5 lần trúng tâm 10 tại chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thông tin ban đầu, trong đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9, khi bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh đã khiến hồ cá của anh Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa) bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu khoảng 20 tấn cá hồng và cá lăng.
“Trong đêm 28/9 có mưa lớn, gió giật dữ dội chúng tôi không dám ở lại ao nuôi. Đến sáng nay khi ra thăm ao sớm thì phát hiện lượng lớn cá bị trôi mất và chết hàng loạt. Số cá này đã sắp đến ngày xuất bán, giờ chết hết thế này gia đình tôi mất trắng hàng chục tấn cá. Năm nay không biết kiếm đâu ra tiền để gây dựng lại”, anh Tuấn rưng rưng chia sẻ.
Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh cho biết: “Do ảnh hưởng của bão số 10 khiến một gia đình trên địa bàn bị chết khoảng 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân thu gom cá, tiêu thụ giúp bà con. Còn số cá đã chết không thể bán, chúng tôi sẽ có biện pháp thu gom, chôn lấp tránh ảnh hưởng đến môi trường.”
Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...