Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, trong đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9, khi bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh đã khiến hồ cá của anh Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa) bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu khoảng 20 tấn cá hồng và cá lăng.

Gia đình ông Phạm Anh Tuấn thiệt hại 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Ảnh: PV

Chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân đến hỗ trợ gia đình ông Tuấn khắc phục hậu quả do bão số 10. Ảnh: PV

“Trong đêm 28/9 có mưa lớn, gió giật dữ dội chúng tôi không dám ở lại ao nuôi. Đến sáng nay khi ra thăm ao sớm thì phát hiện lượng lớn cá bị trôi mất và chết hàng loạt. Số cá này đã sắp đến ngày xuất bán, giờ chết hết thế này gia đình tôi mất trắng hàng chục tấn cá. Năm nay không biết kiếm đâu ra tiền để gây dựng lại”, anh Tuấn rưng rưng chia sẻ.

Người dân vớt những con cá còn sống đem bán, giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: PV

Khoảng 20 tấn cá hồng và cá lăng bị chết do bão số 10. Ảnh: PV

Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh cho biết: “Do ảnh hưởng của bão số 10 khiến một gia đình trên địa bàn bị chết khoảng 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân thu gom cá, tiêu thụ giúp bà con. Còn số cá đã chết không thể bán, chúng tôi sẽ có biện pháp thu gom, chôn lấp tránh ảnh hưởng đến môi trường.”