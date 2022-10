Bắt cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai

Bắt cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Tối 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Được biết, việc bắt bà Thu là để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Thu nghỉ hưu từ tháng 12/2015.

Dính lùm xùm bệnh viện bà Thu bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngay trong ngày, công an tiến hành khám xét nhà riêng của bà Thu tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo nguồn tin của Dân Việt, bà Thu là một trong 5 người ở Đồng Nai bị C03 mời ra làm việc đợt này. Bà Thu được xác định đã tham mưu cho nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Trước bà Thu, ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng vừa bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ. Giai đoạn đấu thầu, xây dựng bệnh viện, ông Thái là trưởng ban chỉ đạo dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, còn bà Bồ Ngọc Thu là phó ban chỉ đạo thường trực dự án này.

Trong chuỗi thông tin liên quan đến “lùm xùm” tại Bệnh viện Đồng Nai, trước đó, vào ngày 29/4, Bộ Công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty AIC) cùng một số bị can bị cáo buộc đã thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm Luật Đấu thầu để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng.

Thời điểm đó, bà Nhàn bỏ trốn, nên bị cơ quan chức năng truy nã. Điều tra vụ án này, Bộ Công an còn khởi tố ông Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai), ông Nguyễn Công Tiến (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới) và 5 bị can khác. Đến ngày 18/8, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm ông Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế thuộc Sở Y tế Quảng Ninh; ông Phạm Ngọc Dũng, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính và Nguyễn Quý Thịnh, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Ban quản lý dự án các công trình y tế, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mopha.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Phan Huy Anh Vũ và Nhàn đã móc nối với đơn vị thẩm định giá, thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại cả trăm tỷ đồng. Bị can Vũ đã ký thủ tục, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà Công ty AIC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT, trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, để mua sắm thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 476 tỷ đồng.

Ông Phan Huy Anh Vũ, khi đó là Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, đã có hành vi thông đồng, móc nối với đơn vị thẩm định giá để lập, phê duyệt báo cáo thẩm định 11/12 gói thầu do Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn so với giá pháp luật quy định. Cơ quan điều tra xác định các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.