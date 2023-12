Ngày 18/12, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Đình Hào (SN 1994, trú thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Cơ quan công an đã bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở Quảng Trị có tên Dương Đình Hào. Ảnh: N.V

Quá trình điều tra công an xác định, là hàng xóm, biết bố mẹ cháu L.T.B.N (SN 2011, trú cùng thôn) đi làm ăn xa, cháu N ở nhà một mình nên Hào nảy sinh ý định giao cấu với cháu N.

Khoảng 15h15 ngày 3/8/2023, sau khi uống bia ở nhà người thân, Hào đưa 2 con về nhà riêng của gia đình. Khi về đến nhà, Hào tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. Vì vậy, Hào lấy 1 cây kéo đi đến nhà cháu N.

15h30 cùng ngày, Hào gõ cửa, xông vào nhà, kẹp cổ, dí cây kéo vào trong khoang miệng cháu N để khống chế, ép cháu N lên giường với mục đích quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc Hào sơ hở, N giật cây kéo trong tay Hào và la hét. Sợ bị phát hiện, Hào bỏ chạy về nhà.

Như Dân Việt đã phản ánh, ngày 14/8, chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1983, trú thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, Hướng Hoá) – mẹ cháu N gửi đơn tố giác tội phạm đến UBND tỉnh Quảng Trị, Sở LĐTBXH tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Báo điện tử Dân Việt.

Đơn có nội dung, do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng chị phải đi làm ăn xa, để con gái L.T.B.N ở nhà một mình.

Khoảng 15h30 ngày 3/8, khi cháu N mở cửa hông nhà thì Dương Đình Hào xông vào, cầm kéo đâm vào miệng và đưa tay choàng lấy cổ khống chế, kéo N vào phòng ngủ. Hào bắt cháu N ngồi lên giường và chuẩn bị đóng cửa để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Chị Thuỷ - mẹ cháu N lúc làm việc với Báo Dân Việt để tìm kiếm sự hỗ trợ. Ảnh: N.V

Chớp lấy cơ hội lúc Hào sơ hở, cháu N giật được cây kéo từ tay Hào rồi kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, thím dâu của N là chị Lương Thị Thuỳ Trang vừa chạy đến nhà cháu N vừa la lên.

Nghe vậy, Hào bỏ chạy ra ngoài vườn. Chị Trang đưa cháu N vào nhà chị. Trong lúc đó, Hào cởi trần, đi lui đi tới ở khu vực nhà cháu N hai lần mới bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 9/8, Công an xã Tân Liên đã mời gia đình bị hại, đối tượng Dương Đình Hào làm việc. Buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Liên tham gia.

Tại đây, Hào xin lỗi cháu N, đồng thời có nguyện vọng bồi thường về tổn thất tinh thần cho cháu N và chấp nhận bị xử phạt vi phạm hành chính. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng cũng đồng ý việc xử lý vi phạm hành chính đối với Dương Đình Hào.

Sau buổi làm việc, chị Thuỷ rất bức xúc và không chấp nhận việc chỉ xử lý vi phạm hành chính Dương Đình Hào.

Hồ sơ vụ việc liên quan đến vụ án Dương Đình Hào hiếp dâm bé gái 12 tuổi. Ảnh: N.V

Chị Thuỷ cho biết, hồ sơ bệnh án của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá ngày 10/8 xác định, cháu N bị thương ở niêm mạc miệng, đầu lưỡi và vùng cổ.

"Sau khi sự việc xảy ra, con tôi bị hoảng loạn tinh thần, đêm không ngủ được, ám ảnh, hoảng sợ" – chị Thuỷ nói.

Nhận được đơn của chị Thuỷ, ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND huyện Hướng Hoá chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá kiểm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá thụ lý đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thuỷ. Quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và nghiệp vụ của mình, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Hướng Hoá đã làm rõ hành vi của Hào để bắt giữ đối tượng.