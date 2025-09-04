Bắt đối tượng ở Đắk Lắk trộm cá Huyết long trị giá khoảng 60 triệu đồng

Ngày 4/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Bình (SN 1993, trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cá huyết long bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Nguyên Khang

Trước đó, Bình đến 1 tiệm cá cảnh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) mua thức ăn cho cá.

Tại đây, Bình phát hiện cửa sắt của tiệm cá cảnh chỉ khép hờ, không khóa, đối tượng đã lẻn vào.

Sau đó, Bình dùng vợt bắt trộm một con cá Huyết long trị giá khoảng 60 triệu đồng, rồi cho vào túi nilon rồi mang về thả vào hồ nước tại nhà cha ruột để cất giấu.

Tuy nhiên, do con cá Huyết long trên bị sốc, thiếu ôxy dẫn đến chết nên Bình đã đem xác cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Từ tin báo của bị hại và dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng.

Được biết, Dương Văn Bình từng có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.