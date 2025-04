Trong báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2025, Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group ghi nhận khoảng 18.300 giao dịch, bao gồm 8.200 giao dịch sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) và 10.100 giao dịch thứ cấp (chủ sở hữu mua đi bán lại). So với cùng kỳ năm 2024, tổng lượng giao dịch giảm 14%, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của phân khúc đất thổ cư tại nội thành.

Lượng giao dịch giảm tại tất cả quận, huyện còn do trùng thời điểm Tết Nguyên đán. So với cùng kỳ năm 2024, giao dịch bất động sản khu vực quận Hà Đông và Nam Từ Liêm giảm mạnh nhất do thiếu nguồn cung.

Nguồn: One Mount Group

Giao dịch tại khu vực huyện Gia Lâm chỉ giảm nhẹ 10% nhờ phân khúc nhà ở cao tầng sơ cấp vẫn ổn định. Trong khi giao dịch tại quận Hoàng Mai tăng nhẹ 5% nhờ phân khúc nhà ở cao tầng sơ và thứ cấp duy trì tích cực.

5 quận, huyện có lượng giao dịch cao nhất gồm Gia Lâm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và Long Biên, chiếm 66% tổng giao dịch toàn thị trường.

Sau giai đoạn tăng nóng trong năm 2024, nguồn cung căn hộ mới trong quý đầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 4.000 căn, giảm mạnh 66% so với quý trước và 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự với xu hướng nguồn cung mở mới sụt giảm, lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp cao tầng trong quý 1 giảm khoảng 3,200 căn, tương đương 71% theo quý và 23% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ lũy kế trong quý chỉ đạt 80%.

Ghi chú: Tỷ lệ hấp thụ lũy kế được tính dựa trên lượng tiêu thụ và tổng nguồn cung. Nguồn: One Mount Group

Theo khảo sát, khách hàng chưa đủ tài chính và giá bán cao là 2 nguyên nhân chính dẫn tới việc không còn nhiều người mua bất động sản như thời gian trước. Đơn giá căn hộ sơ cấp mở mới trong quý 1/2025 đạt 76 triệu đồng/m2, tương đương với quý 4/2024 do nguồn cung mới trong quý có mức giá tương đối hấp dẫn.

Bất động sản Hà Nội quý 1/2025: Thị trường cao tầng chững lại, thấp tầng phục hồi. Ảnh: Lê Quân

Trái ngược, nguồn cung và lượng tiêu thụ nhà ở thấp tầng tăng cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Trong quý 1/2025, 4.200 căn hộ thấp tầng mở bán mới, mức cao nhất kể từ năm 2023. Dự báo cả năm 2025 nguồn cung mới tăng cao hơn giai đoạn 2023-2024, thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường nhà ở thấp tầng sau một thời gian dài trầm lắng.