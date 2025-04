Bất động sản nghỉ dưỡng khó vực dậy trong quý II/2025

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa qua vùng đáy

Thời gian qua, thị trường bất động sản bắt đầu vực dậy, có tín hiệu tích cực ở một số phân khúc. Tuy nhiên, bất động sản nghỉ dưỡng lại vẫn khá im ắng khi hàng loạt dự án nằm đắp chiếu, giao dịch thị trường sụt giảm và mức độ quan tâm của nhà đầu tư khá khiêm tốn.

Theo đó, sau dịch Covid-19, đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường này gặp hàng loạt khó khăn vì vướng pháp lý, chủ đầu tư không đủ tiềm lực về kinh tế. Nhiều dự án xây dựng dang dở phải "đắp chiếu", xuống cấp theo thời gian.

Đơn cử, tại khu vực Hồ Tràm có bãi biển nối giữa xã Bình Châu và thị trấn Long Hải, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng loạt dự án được phát triển ồ ạt trước đây thì bây giờ lại khá hoang sơ, nhiều công trình đang xuống cấp.

Hay tại tỉnh Bình Thuận, ở khu vực giáp biển, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng của một số chủ đầu tư được phát triển giai đoạn trước nay nằm im lìm, bị bào mòn theo thời gian.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn khá trầm lắng. Ảnh: Gia Linh

Dữ liệu báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của DKRA Group cho thấy, ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp mặc dù tăng 8% so với cùng kỳ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp so với giai đoạn 2019.

Các dự án được quảng bá ồ ạt giờ lại khá đìu hiu. Ảnh: Gia Linh

Sức cầu chung thị trường vẫn ở mức thấp, mặc dù lượng tiêu thụ sơ cấp đạt 144 căn, tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn khá khiêm tốn. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang. Các chính sách cam kết/chia sẻ lợi nhuận/doanh thu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc vẫn được áp dụng rộng rãi nhằm gia tăng thanh khoản.

Phân khúc nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng ghi nhận hơn 99% nguồn cung sơ cấp đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án đã mở bán trước đó. Sức cầu chung thị trường giảm hơn 54% so với cùng kỳ, phần lớn tập trung ở nhóm sản phẩm có pháp lý hoàn thiện và tiến độ xây dựng đảm bảo. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục xu hướng đi ngang. Những chính sách cam kết thuê lại, mua lại, hỗ trợ lãi suất,… vẫn tiếp tục được áp dụng rộng rãi nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Một số dự án xây dựng dở dang, bị thời gian bào mòn. Ảnh: Gia Linh

Riêng phân khúc condotel, nguồn cung sơ cấp quý I/2025 giảm nhẹ 3% so với quý trước nhưng tương đương so với cùng kỳ, phần lớn đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ. Sức cầu thị trường dù tăng so với cùng kỳ nhưng giao dịch chỉ tập trung cục bộ tại một số dự án nhất định.

Thị trường bất động sản vẫn khó vực dậy trong ngắn hạn. Ảnh: Gia Linh

Mặt bằng giá sơ cấp không biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2024 và vẫn neo cao. Nhìn chung, thanh khoản thị trường vẫn còn khá thấp, giao dịch tập trung chủ yếu ở những dự án quy mô lớn. Các vấn đề về pháp lý, hiệu quả khai thác, niềm tin của nhà đầu tư… vẫn là những rào cản khiến thị trường chưa thể phục hồi trong ngắn hạn.

Ông Phạm Lâm – CEO DKRA Group dự báo, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thời gian tới vẫn khó “sáng cửa”. Cụ thể, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng dự kiến tăng nhẹ so với quý I/2025, tập trung chủ yếu tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận.

Sức cầu chung thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, đà giảm có thể kéo dài và chưa có dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của phân khúc này trong ngắn hạn. Mặt bằng giá bán sơ cấp duy trì ổn định, khó có những biến động mạnh về giá trong quý II/2025.

Dự án đóng cửa vì thị trường ảm đạm. Ảnh: Gia Linh

Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng cho biết, thời gian qua công ty của mình đã tạm ngưng các kế hoạch bán hàng, hoạt động cầm chừng. Thị trường vẫn còn nhiều khó khăn vì phân khúc này phải đối diện nhiều vấn đề về pháp lý, dòng tiền và tâm lí của khách hàng. Các chính sách, quy định mới cần thời gian để có độ “ngấm” và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn tiếp tục thăm dò thị trường chứ chưa thể mạo hiểm tung các chiến lược bán hàng.