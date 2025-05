Nhà nông

Thứ rau dại đó là rau lạc tiên, dân Nam bộ gọi là rau nhãn lồng hoặc rau chùm bao. Ngọn non, lá non rau lạc tiên là loại rau dại ăn tốt cho sức khỏe, an thần, ngủ ngon, dân tình rỉ tai nhau "rau thần dược". Ngủ chán chê cả mùa đông, dây lạc tiên đứng ké ở bờ rào, chân bụi tre nghe hơi ấm của tiết xuân là nảy chồi. Rồi nghe tiếng ếch kêu, dính tí nước mưa rào là vươn ngọn non tua tủa.