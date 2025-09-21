Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 12:33 GMT+7

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

+ aA -
Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 21/09/2025 12:33 GMT+7
Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) vừa công bố vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 26,1 tỷ USD. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu thu hút FDI có tỉnh Gia Lai, đạt 1,08 tỷ USD.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh Gia Lai mới

Gia Lai vừa được sáp nhập, hình thành đơn vị hành chính mới với diện tích hơn 21.500 km², lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người, với 35 dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Tỉnh có hơn 600.000 ha rừng cùng hàng triệu hecta đất nông nghiệp màu mỡ, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông – Tây, Bắc – Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Hạ tầng giao thông được tỉnh Gia Lai xây dựng hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trên hành trình mới, tỉnh Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng:

 Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên – Chămpa.

 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông – công nghiệp”, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

 Phát triển dịch vụ cảng – logistics, hình thành trung tâm logistics từ cửa khẩu Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.

Không gian ven biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Phát triển đô thị nhanh và bền vững, gắn với bất động sản công nghiệp, đô thị, du lịch và hạ tầng dịch vụ.

Để hiện thực hóa các trụ cột, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá chiến lược:

Xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư lớn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và chuyển đổi xanh.

 Tạo đột phá về hạ tầng: giao thông, thủy lợi, logistics, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, hạ tầng số; ưu tiên kết nối cao nguyên – đồng bằng – ven biển.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, đối với khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, tỉnh định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và logistics, tận dụng lợi thế ven biển và kết nối hạ tầng. 

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung thu hút các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản; đồng thời đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, cơ khí chính xác và các sản phẩm công nghệ cao.

Phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hướng tới hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực.

Phát triển dịch vụ cảng và các trung tâm logistics thông minh dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19, cao tốc Bắc – Nam và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho nhà đầu tư. 

Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ sư năng lượng tái tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam Á.

Hình thành các khu du lịch và lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế, tạo điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Đối với khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, gồm mía đường, bò sữa công nghệ cao, cà phê, hồ tiêu, rau quả, dược liệu và chăn nuôi tập trung công nghệ cao.

Hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, gắn với công nghiệp chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị trong tương lai.

Chuyển đổi diện tích cao su, rừng khộp kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Gia Lai là tỉnh sở hữu bờ biển đẹp, phát triển mạnh mẽ về du lịch biển đảo.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thu hút vùng nguyên liệu từ Campuchia đưa vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh để chế biến, hình thành chuỗi giá trị bền vững. Với cam kết mạnh mẽ, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, thông thoáng, qua đó đẩy mạnh giao thương xuyên biên giới.

Phát triển dự án năng lượng sạch, dịch vụ chất lượng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai trở thành địa phương có tiềm năng vượt trội tại miền Trung – Tây Nguyên, vừa về phát triển năng lượng sạch, vừa về du lịch và hạ tầng dịch vụ chất lượng cao.

Về năng lượng tái tạo: Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng trên địa bàn dự kiến đạt khoảng 9,6 GW, tạo nền tảng để hình thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực.

Cảng biển tại Quy Nhơn, Gia Lai.

Với lợi thế đa dạng từ điện gió, điện mặt trời, thủy điện đến LNG và sinh khối, tỉnh đã thu hút nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước như FPT, TMA cùng các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực AI, Big Data, IoT, Blockchain. Đây là cơ hội để kêu gọi đầu tư vào công nghiệp xanh, công nghệ cao, AI, bán dẫn, các khu công nghiệp trung hòa carbon và lưới điện thông minh, gắn với mục tiêu Chiến lược tăng trưởng xanh và Net Zero 2050.

Về du lịch, Gia Lai hội tụ lợi thế thiên nhiên đa dạng từ núi rừng Tây Nguyên đến bờ biển dài miền Trung, giàu bản sắc văn hóa với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài Chòi được UNESCO công nhận, cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh, Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co….

Với hệ sinh thái du lịch đặc sắc kết hợp nghỉ dưỡng biển, sinh thái núi rừng, văn hóa – cộng đồng và thể thao mạo hiểm, cùng các sự kiện quốc tế như Giải đua thuyền máy quốc tế F1H2O, địa phương đang từng bước khẳng định vị thế mới.

“Đây là cơ hội để kêu gọi đầu tư vào khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái – cộng đồng, trung tâm thể thao – sự kiện quốc tế, khu vui chơi giải trí, hạ tầng đô thị du lịch và dịch vụ thông minh, hướng tới xây dựng Gia Lai thành điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, về hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, tỉnh đang triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào bệnh viện quốc tế, trường quốc tế, trung tâm dưỡng lão, nhà máy xử lý rác, hệ thống xử lý nước thải… nhằm cung cấp dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, chuyên gia và nhà đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững và hấp dẫn, tạo sự gắn bó lâu dài cho cộng đồng cư dân cũng như các doanh nghiệp.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025.

Bên cạnh thu hút đầu tư mới, Gia Lai tập trung rà soát, đánh giá các dự án chậm triển khai để tháo gỡ khó khăn, nâng cao uy tín môi trường đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi dự án của nhà đầu tư không đủ năng lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm lực tham gia hiệu quả.

Cán bộ phải nghĩ lớn, làm lớn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”. 

Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, đi đôi với đó, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền địa phương các cấp. Giao chỉ tiêu KPI đến từng sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Không gian hùng vĩ núi rừng Gia Lai.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “đúng người, đúng việc”, có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, tác phong chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

Thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, làm việc với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”.

Đổi mới phương pháp quản lý từ “kiểm soát” sang “phục vụ và sáng tạo”, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là “khách hàng” của cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm cản trở sự phát triển chung của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

Các dự án ven biển Gia Lai đã hình thành.

Quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc, không bàn lùi, chỉ bàn làm; không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả; nghĩ lớn, làm lớn”.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, tỉnh này đã trao 27 quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 26.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), đồng thời ký kết 42 biên bản ghi nhớ có tổng vốn dự kiến 93.400 tỷ đồng (gần 3,6 tỷ USD). Các dự án bao gồm: nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao đến du lịch, dịch vụ, logistics và phát triển đô thị...

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa các cam kết đầu tư, trong đó yêu cầu thực thi “6 rõ”: rõ người phụ trách, rõ việc phải làm, rõ quy trình thủ tục, rõ thời hạn – tiến độ, rõ nguồn lực và rõ kết quả đầu ra.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, cần phân công trách nhiệm xuyên suốt cho từng dự án; cải cách thủ tục theo phương châm “5 công khai - 3 đồng hành”: công khai quy hoạch, quỹ đất sạch; công khai thủ tục, thời hạn, tiêu chí; công khai trạng thái hồ sơ trên môi trường số; công khai đầu mối trách nhiệm, đường dây nóng; chính quyền đồng hành từ ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai.

Tỉnh phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định; kiên quyết xử lý nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, phát triển hạ tầng số, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với trách nhiệm xã hội. Tăng cường đối thoại, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Gia Lai thu hút 123 dự án với vốn đăng ký hơn 57.485 tỷ đồng, gồm 9 dự án FDI trị giá 26.990 tỷ đồng (1,08 tỷ USD) và 114 dự án trong nước gần 30.500 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào công nghiệp (51), nông - lâm - thủy sản (39), hạ tầng (17), thương mại - dịch vụ - du lịch (15) và bất động sản đô thị (1).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch Đà Nẵng: Không để “đóng băng” nguồn lực, thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Kiểm tra loạt dự án của THACO tại Chu Lai ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh nếu nguồn lực bị “đóng băng” sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển chung, đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Kinh tế
Giá USD hôm nay 20/9: Phục hồi, VND mất giá

Lộ diện hai gói thầu ở Hà Nội vướng kiến nghị

Năng lượng mới
Lộ diện hai gói thầu ở Hà Nội vướng kiến nghị

So găng hoạt động các quỹ đầu tư: Một "tay chơi" lãi "khủng" 62,4%, gấp gần 2 lần hiệu suất VN-Index

Kinh tế
So găng hoạt động các quỹ đầu tư: Một 'tay chơi' lãi 'khủng' 62,4%, gấp gần 2 lần hiệu suất VN-Index

Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới

Đọc thêm

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?
Thể thao

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?

Thể thao

Tiến Linh sẽ trở về đất Thủ trong trận derby TP.HCM, mục tiêu của chân sút này là ghi bàn vào lưới đội bóng giúp anh làm nên tên tuổi.

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

Điều chỉnh mức thu nhập: Rộng cánh cửa cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, nhà ở xã hội được xem là hy vọng của rất nhiều người lao động TP.HCM về giấc mơ an cư. Trong đó, đề xuất điều chỉnh, tăng mức thu nhập được xem như giải pháp hữu hiệu, nới lỏng cánh cửa để người dân dễ dàng tiếp cận loại hình này.

Thiên tài tạo ra 'Quái vật biển Caspi' khiến CIA lo sợ
Điểm nóng

Thiên tài tạo ra "Quái vật biển Caspi" khiến CIA lo sợ

Điểm nóng

Vào tháng 7/1961, một cỗ máy xuất hiện trên Hồ chứa nước Gorky khiến ngay cả những người quan sát giàu kinh nghiệm cũng phải bối rối. Cỗ máy này không phải là máy bay — đôi cánh quá nhỏ, và cũng không phải là thuyền — nó đang lao vút trên mặt nước với tốc độ 200 km/giờ.

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu
Chuyển động Sài Gòn

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng chức năng xã Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em N.P.T.L (16 tuổi), người được cho là đã trượt chân xuống sông khi đang câu cá dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn. Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 20/9, để lại nỗi đau cho gia đình nghèo đang mòn mỏi ngóng chờ phép màu.

Bánh trung thu đang bán chạy, bất ngờ những loại hút khách nhất
Kinh doanh

Bánh trung thu đang bán chạy, bất ngờ những loại hút khách nhất

Kinh doanh

Chuẩn bị bước sang tháng Tám âm lịch, sức mua bánh trung thu đang dần tăng. Năm nay, các loại bánh có thương hiệu bán chạy, lấn át “bánh trung thu nhà làm”.

Loại cá bé tí ti giàu axit béo, giúp giảm viêm, dưỡng tim mạch, bổ não, làm món bình dân cực kỳ tốn cơm
Gia đình

Loại cá bé tí ti giàu axit béo, giúp giảm viêm, dưỡng tim mạch, bổ não, làm món bình dân cực kỳ tốn cơm

Gia đình

Dù bé tẹo, loại cá này lại rất bổ dưỡng, giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não.

Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Tầm soát sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân
Xã hội

Vụ tán sỏi laser khi máy hỏng: Tầm soát sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân

Xã hội

Sau khi phát hiện hàng trăm ca tán sỏi laser được ghi nhận khi thiết bị hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở Y tế Đắk Lắk đã huy động nhiều cơ sở y tế tham gia khám, tầm soát miễn phí cho bệnh nhân để bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”
Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”

Văn hóa - Giải trí

Đêm 20/9 (theo giờ Việt Nam), Chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”.

Ninh Bình FC “chơi trội”
Thể thao

Ninh Bình FC “chơi trội”

Thể thao

Để giúp các CĐV Thép xanh Nam Định thuận lợi hơn trong việc vào sân xem trận derby Ninh Bình giữa Ninh Bình FC và Thép xanh Nam Định, phía Ninh Bình FC đã quyết định tặng 1.000 vé vào sân cho các CĐV đội khách.

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con
Xã hội

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con

Xã hội

Một tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thụ lý vụ ly hôn hy hữu, xuất phát từ mâu thuẫn của cặp vợ chồng về việc đặt tên cho con trai.

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Pháp luật

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC, và 15 đồng phạm, trong đó có ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM bị truy tố về tội "vi phạm quy định đấu thầu" trong một vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu, vùng đất biên cương Tây Bắc, nơi 20 dân tộc anh em cùng chung sống, đã và đang chứng minh một hướng đi đầy triển vọng "biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững". Câu chuyện này không chỉ là thành công của một địa phương, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu.

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm
Tin tức

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm

Tin tức

Nhận lại toàn bộ số tiền, chị Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) đã cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của công an phường.

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp
Nhà đất

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp

Nhà đất

Sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp gần 200 ha tại xã Toàn Lưu, giá đất nơi đây tăng vọt 30 - 40%. Chỉ trong hơn một tuần, các "nhà đầu tư" biến đường làng thành "chợ đất" sôi động. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương và chuyên gia cảnh báo đây là cơn sốt đất "ảo" do đầu cơ, tiềm ẩn rủi ro cao cho người dân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên
Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên

Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 11 thành viên và Đoàn Thư ký có 3 thành viên.

Lời nguyền khắc trên bia mộ Shakespeare thực chất là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nguyền khắc trên bia mộ Shakespeare thực chất là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn 4 thế kỷ trôi qua, những dòng chữ khắc trên bia mộ William Shakespeare vẫn khiến hậu thế lạnh sống lưng. Lời nguyền răn cấm động vào xương cốt của thiên tài văn chương nước Anh đã tạo nên một vòng tròn huyền bí bao quanh cái chết của ông – nơi khoa học và tâm linh đến nay vẫn chưa thể giải đáp.

Dây và Cáp điện Thăng Long: Nhà thầu nghìn tỷ bị “điểm tên” chậm đóng BHXH
Kinh tế

Dây và Cáp điện Thăng Long: Nhà thầu nghìn tỷ bị “điểm tên” chậm đóng BHXH

Kinh tế

Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long, “khách quen” tại các công ty điện lực trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị điểm tên chậm đóng BHXH.

Sở NN&MT Quảng Ngãi cần chấn chỉnh trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tin tức

Sở NN&MT Quảng Ngãi cần chấn chỉnh trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tin tức

Trong 112 hồ sơ giải quyết trễ hạn của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi ở tháng 8/2025, số trường hợp thuộc về Sở NN&MT là 91 hồ sơ.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái
Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái

Pháp luật

Từng có quan hệ tình cảm nhưng bị chia tay, Nguyễn Duy Tuấn đã quay lén ảnh nóng rồi dùng để uy hiếp, buộc bạn gái cũ phải quan hệ tình dục; đối tượng vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Thôn, Tổ dân phố đổi tên như nào năm 2025?
Bạn đọc

Thôn, Tổ dân phố đổi tên như nào năm 2025?

Bạn đọc

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4168/BNV-CQĐP (ngày 23/6/2025) gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố, hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Trong đó, nội dung về việc chuyển đổi, đổi tên thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập được đặc biệt quan tâm.

Ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm, cây xăng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội
Tin tức

Ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm, cây xăng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Tin tức

Ôtô Mercedes lùi vào trụ bơm xăng tại cửa hàng Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội), khiến hai xe máy bốc cháy, nhân viên bán xăng kịp chạy thoát thân.

Thu hoạch lúa sớm, liên kết bao tiêu lúa gạo, nông dân An Giang giảm bớt thiệt thòi khi giá lúa giảm
Nhà nông

Thu hoạch lúa sớm, liên kết bao tiêu lúa gạo, nông dân An Giang giảm bớt thiệt thòi khi giá lúa giảm

Nhà nông

Mặc dù giá lúa vụ Hè Thu năm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long đang thấp hơn so với đầu vụ và cùng kỳ năm ngoái, song nhiều nông dân An Giang vẫn khá phấn khởi. Nguyên nhân là phần lớn diện tích đã được thu hoạch trước khi giá lúa giảm sâu, cộng thêm nhiều hộ tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 200 đồng–1.000 đồng/kg.

Arsenal vs Man City (22h30 ngày 21/9): Bất phân thắng bại?
Thể thao

Arsenal vs Man City (22h30 ngày 21/9): Bất phân thắng bại?

Thể thao

Arsenal vs Man City là cuộc so tài thuộc vòng 5 Premier League 2025/2026 và hai đội có thể chia điểm khi có thực lực cân bằng cũng như sự hiểu biết kỹ lưỡng về nhau.

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Thế giới

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long cùng gần 300 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên… sẽ biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc tại Lễ hội Đền Trần Thương.

Messi toả sáng rực rỡ: Ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Inter Miami thắng 3-2
Thể thao

Messi toả sáng rực rỡ: Ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Inter Miami thắng 3-2

Thể thao

Sáng 21/9, Messi ghi 2 bàn và 1 kiến tạo giúp Inter Miami thắng trận thứ hai liên tiếp, khi đánh bại DC United với tỷ số 3-2 để áp sát tốp đầu MLS.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine
Điểm nóng

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Điểm nóng

Châu Âu đang làm mọi cách có thể để cản trở một giải pháp hòa bình ở Ukraine và muốn kéo dài xung đột bằng mọi giá, thành viên Đảng Bundestag cánh tả Sevim Dagdelen phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung.

Vượt qua chông gai, 3 con giáp bứt phá trong đầu tháng 8 Âm lịch, sự nghiệp thăng hoa, tình yêu mật ngọt
Gia đình

Vượt qua chông gai, 3 con giáp bứt phá trong đầu tháng 8 Âm lịch, sự nghiệp thăng hoa, tình yêu mật ngọt
4

Gia đình

3 con giáp may mắn sẽ có cơ hội bứt phá vượt bậc trong đầu tháng 8 Âm lịch, gặt hái thành công rực rỡ trong công việc, tài chính và tình cảm.

Liên minh Việt - Nhật bắt tay xây dựng trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Liên minh Việt - Nhật bắt tay xây dựng trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Hai tập đoàn logistics Nhật Bản bắt tay cùng công ty Toàn Phát tại TP.HCM xây dựng Mekong Logistics Hub – trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, với kỳ vọng nâng tầm chuỗi giá trị nông - thủy sản và đưa hàng Việt vươn xa thị trường toàn cầu.

Cô giáo đất Cảng gợi ý cách làm xôi chim ngon như nhà hàng
Xã hội

Cô giáo đất Cảng gợi ý cách làm xôi chim ngon như nhà hàng

Xã hội

Món xôi chim mà một cô giáo chế biến không quá cầu kì, khá nhanh gọn, nhưng vẫn thơm ngon hết sảy khiến các thành viên trong gia đình ai cũng mê.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

4

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

5

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!