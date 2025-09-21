Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh Gia Lai mới

Gia Lai vừa được sáp nhập, hình thành đơn vị hành chính mới với diện tích hơn 21.500 km², lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người, với 35 dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Tỉnh có hơn 600.000 ha rừng cùng hàng triệu hecta đất nông nghiệp màu mỡ, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông – Tây, Bắc – Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

Hạ tầng giao thông được tỉnh Gia Lai xây dựng hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trên hành trình mới, tỉnh Gia Lai xác định 5 trụ cột tăng trưởng:

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn, gắn với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên – Chămpa.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông – công nghiệp”, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Phát triển dịch vụ cảng – logistics, hình thành trung tâm logistics từ cửa khẩu Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.

Không gian ven biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Phát triển đô thị nhanh và bền vững, gắn với bất động sản công nghiệp, đô thị, du lịch và hạ tầng dịch vụ.

Để hiện thực hóa các trụ cột, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá chiến lược:

Xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.

Đẩy mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút đầu tư lớn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và chuyển đổi xanh.

Tạo đột phá về hạ tầng: giao thông, thủy lợi, logistics, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, hạ tầng số; ưu tiên kết nối cao nguyên – đồng bằng – ven biển.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, đối với khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, tỉnh định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và logistics, tận dụng lợi thế ven biển và kết nối hạ tầng.

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, tập trung thu hút các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản; đồng thời đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, cơ khí chính xác và các sản phẩm công nghệ cao.

Phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hướng tới hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực.

Phát triển dịch vụ cảng và các trung tâm logistics thông minh dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 19, cao tốc Bắc – Nam và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho nhà đầu tư.

Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ sư năng lượng tái tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam Á.

Hình thành các khu du lịch và lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế, tạo điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Đối với khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, gồm mía đường, bò sữa công nghệ cao, cà phê, hồ tiêu, rau quả, dược liệu và chăn nuôi tập trung công nghệ cao.

Hình thành các vùng nguyên liệu ổn định, gắn với công nghiệp chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị trong tương lai.

Chuyển đổi diện tích cao su, rừng khộp kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Gia Lai là tỉnh sở hữu bờ biển đẹp, phát triển mạnh mẽ về du lịch biển đảo.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thu hút vùng nguyên liệu từ Campuchia đưa vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh để chế biến, hình thành chuỗi giá trị bền vững. Với cam kết mạnh mẽ, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, thông thoáng, qua đó đẩy mạnh giao thương xuyên biên giới.

Phát triển dự án năng lượng sạch, dịch vụ chất lượng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai trở thành địa phương có tiềm năng vượt trội tại miền Trung – Tây Nguyên, vừa về phát triển năng lượng sạch, vừa về du lịch và hạ tầng dịch vụ chất lượng cao.

Về năng lượng tái tạo: Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng trên địa bàn dự kiến đạt khoảng 9,6 GW, tạo nền tảng để hình thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực.

Cảng biển tại Quy Nhơn, Gia Lai.

Với lợi thế đa dạng từ điện gió, điện mặt trời, thủy điện đến LNG và sinh khối, tỉnh đã thu hút nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước như FPT, TMA cùng các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực AI, Big Data, IoT, Blockchain. Đây là cơ hội để kêu gọi đầu tư vào công nghiệp xanh, công nghệ cao, AI, bán dẫn, các khu công nghiệp trung hòa carbon và lưới điện thông minh, gắn với mục tiêu Chiến lược tăng trưởng xanh và Net Zero 2050.

Về du lịch, Gia Lai hội tụ lợi thế thiên nhiên đa dạng từ núi rừng Tây Nguyên đến bờ biển dài miền Trung, giàu bản sắc văn hóa với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài Chòi được UNESCO công nhận, cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh, Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co….

Với hệ sinh thái du lịch đặc sắc kết hợp nghỉ dưỡng biển, sinh thái núi rừng, văn hóa – cộng đồng và thể thao mạo hiểm, cùng các sự kiện quốc tế như Giải đua thuyền máy quốc tế F1H2O, địa phương đang từng bước khẳng định vị thế mới.

“Đây là cơ hội để kêu gọi đầu tư vào khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái – cộng đồng, trung tâm thể thao – sự kiện quốc tế, khu vui chơi giải trí, hạ tầng đô thị du lịch và dịch vụ thông minh, hướng tới xây dựng Gia Lai thành điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, về hạ tầng dịch vụ chất lượng cao, tỉnh đang triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào bệnh viện quốc tế, trường quốc tế, trung tâm dưỡng lão, nhà máy xử lý rác, hệ thống xử lý nước thải… nhằm cung cấp dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, chuyên gia và nhà đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững và hấp dẫn, tạo sự gắn bó lâu dài cho cộng đồng cư dân cũng như các doanh nghiệp.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025.

Bên cạnh thu hút đầu tư mới, Gia Lai tập trung rà soát, đánh giá các dự án chậm triển khai để tháo gỡ khó khăn, nâng cao uy tín môi trường đầu tư; đồng thời kiên quyết thu hồi dự án của nhà đầu tư không đủ năng lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có tiềm lực tham gia hiệu quả.

Cán bộ phải nghĩ lớn, làm lớn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: “Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn”.

Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi hấp dẫn, mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, đi đôi với đó, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền địa phương các cấp. Giao chỉ tiêu KPI đến từng sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Không gian hùng vĩ núi rừng Gia Lai.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “đúng người, đúng việc”, có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, tác phong chuyên nghiệp, khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

Thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, làm việc với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”.

Đổi mới phương pháp quản lý từ “kiểm soát” sang “phục vụ và sáng tạo”, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là “khách hàng” của cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm cản trở sự phát triển chung của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp.

Các dự án ven biển Gia Lai đã hình thành.

Quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc, không bàn lùi, chỉ bàn làm; không tiếp nhận lý do, chỉ tiếp nhận kết quả; nghĩ lớn, làm lớn”.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, tỉnh này đã trao 27 quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 26.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), đồng thời ký kết 42 biên bản ghi nhớ có tổng vốn dự kiến 93.400 tỷ đồng (gần 3,6 tỷ USD). Các dự án bao gồm: nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao đến du lịch, dịch vụ, logistics và phát triển đô thị...

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa các cam kết đầu tư, trong đó yêu cầu thực thi “6 rõ”: rõ người phụ trách, rõ việc phải làm, rõ quy trình thủ tục, rõ thời hạn – tiến độ, rõ nguồn lực và rõ kết quả đầu ra.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, cần phân công trách nhiệm xuyên suốt cho từng dự án; cải cách thủ tục theo phương châm “5 công khai - 3 đồng hành”: công khai quy hoạch, quỹ đất sạch; công khai thủ tục, thời hạn, tiêu chí; công khai trạng thái hồ sơ trên môi trường số; công khai đầu mối trách nhiệm, đường dây nóng; chính quyền đồng hành từ ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai.

Tỉnh phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định; kiên quyết xử lý nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, phát triển hạ tầng số, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với trách nhiệm xã hội. Tăng cường đối thoại, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Gia Lai thu hút 123 dự án với vốn đăng ký hơn 57.485 tỷ đồng, gồm 9 dự án FDI trị giá 26.990 tỷ đồng (1,08 tỷ USD) và 114 dự án trong nước gần 30.500 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào công nghiệp (51), nông - lâm - thủy sản (39), hạ tầng (17), thương mại - dịch vụ - du lịch (15) và bất động sản đô thị (1).