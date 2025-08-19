Ngày 19/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt nhanh 2 đối tượng là người Trung Quốc gồm, Xia Feiyang (SN 2006, hộ chiếu EQ2495100) và Zhang Haoran (SN 2008, hộ chiếu EQ2524490) khi cả 2 đang trên đường ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước sau 6 giờ trộm cắp.

Chỉ sau 6 giờ gây án, 2 đối tượng người Trung Quốc gồm Xia Feiyang và Zhang Haoran đã bị bắt khi cả 2 đang trên đường ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16/8, khi trở về nhà sau giờ làm việc tại số nhà 120 đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, chị Lê Thị Thùy Trâm (SN 2000, trú tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và bạn trai Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc), phát hiện tầng 2 của ngôi nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị bị mất, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng gồm, tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Một trong 2 đối tượng Trung Quốc bị bắt và lực lượng chức năng thu giữ số tài sản trộm cắp được. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, chỉ sau 6 giờ tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Xia Feiyang (SN 2006, hộ chiếu EQ2495100) và Zhang Haoran (SN 2008, hộ chiếu EQ2524490) khi cả 2 đang trên đường ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm số tiền, trang sức và túi xách bị lấy trộm. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Xia Feiyang và Zhang Haoran khai nhận cùng với Wang Meng (SN 1990, hộ chiếu E73676063, quốc tịch Trung Quốc – hiện đang bỏ trốn) đã bàn bạc, tổ chức thực hiện vụ trộm trên, trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang truy bắt đối tượng Wang Meng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.