Ngày 7/9/2025, Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ cướp xảy ra tại công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận.

Ba thanh niên đã bị bắt giữ vì giả danh công an, hành hung và cướp tài sản của hai người đang ngồi trong công viên ở TP.HCM.

Theo thông tin từ công an, rạng sáng cùng ngày, anh N.N.Q và anh P.T.Đ (cùng sinh năm 2004) đang ngồi ở ghế đá thì bị ba nam thanh niên đi xe máy áp sát. Nhóm này tự xưng là công an và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Khi hai nạn nhân từ chối, các đối tượng đã hành hung, khống chế và cướp đi hai điện thoại cùng một số tài sản khác trước khi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương truy xét và bắt giữ ba nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Lil (sinh năm 1998), Trần Bảo Quốc (sinh năm 1995) và Đặng Trung Nghĩa (sinh năm 2000). Tang vật liên quan cũng được thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả ba đối tượng khai nhận đã bàn bạc từ trước, thống nhất giả danh công an để cướp tài sản. Ngày 11/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nhóm này để tiếp tục điều tra về tội Cướp tài sản.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ. Khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm, người dân nên nhanh chóng trình báo để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.