Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (29 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm tín dụng đen ép người vay thế chấp clip khỏa thân

Theo điều tra ban đầu, đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Sơn cùng đàn em là Lập có hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook với lãi suất cao 20 - 40%/tháng.

Sơn và Lập tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, nhóm này yêu cầu người vay tiền phải thế chấp căn cước công dân, clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm hoặc vay qua thế chấp iCloud trên iPhone.

Nếu chậm trả lãi, nhóm này nhắn tin, gọi điện khủng bố, đăng tải hình ảnh nhạy cảm của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân; hoặc đến nhà chửi bới, đe dọa.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp xúc và làm việc với hàng chục người vay tiền và xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất 240 - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, cảnh sát đã làm việc với 10 phụ nữ bị nhóm Sơn bắt phải chụp, quay clip khỏa thân.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.