Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt xóa thành công đường dây tín dụng đen do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, SN 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu.

Xóa đường dây tín dụng đen, núp bóng tại quán sinh tố

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Lâm Thị Thu Em. Ảnh: CACC

Đang thời điểm được công an lấy lời khai. Ảnh: CACC

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Em và Đang cầm đầu.

Ngày 11/8, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn Em, Đang, Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002)

Bên cạnh đó, cảnh sát phát hiện Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xác định các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.

Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để làm địa điểm thu tiền của người vay.

Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích.

Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục được điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan.