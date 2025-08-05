Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:35 GMT+7

Bắt thanh niên giở trò "2 ngón" lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

+ aA -
Đăng Khôi Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:35 GMT+7
Công an phường Gia Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét nhanh đối tượng trộm chiếc túi xách của cô gái trước nhà thuốc Pharmacity.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 5/8, Công an phường Gia Định, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đặng Ngọc Trung (1997, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh niên trộm túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/8, Trung lái xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phan Văn Hân hướng từ đường Điện Biên Phủ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trung thời điểm thực hiện lại vụ trộm. Ảnh: Đăng Khôi.
Trung được đưa đến hiện trường. Ảnh: Đăng Khôi.

Khi đến trước nhà thuốc Pharmacity, phường Gia Định, Trung phát hiện chiếc xe máy của chị P.D.A.T (SN 1995) dựng trước cửa hàng, không có người trông coi.

Trên xe máy của chị T có treo 1 chiếc túi xách nên Trung nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị T.

Trung lái xe máy di chuyển qua lại nhiều lần rồi tiếp cận xe máy của chị T, lấy chiếc túi xách treo trên xe này rồi tháo chạy.

Sau đó, Trung đem tài sản trộm cắp được về nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây để cất giấu.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài giờ sau khi nhận tin báo, đến 18h30 cùng ngày, các trinh sát Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Gia Định đã kiểm tra, mời Trung về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận đã trộm chiếc túi xách của chị T, bên trong chiếc túi có 1 chiếc laptop.

Sau khi trộm được tài sản trên, Trung định đem bán chiếc laptop để lấy tiền tiêu xài nhưng chưa kịp đem đi bán đã bị cảnh sát bắt giữ, cảnh sát đã thu hồi toàn bộ tài sản bị lấy trộm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Gia Định tiếp tục lập hồ sơ, điều tra, làm rõ.

Tham khảo thêm

Đối tượng có 4 tiền án gây ra loạt vụ trộm chống trả quyết liệt khi bị công an vây bắt

Đối tượng có 4 tiền án gây ra loạt vụ trộm chống trả quyết liệt khi bị công an vây bắt

Ở một dòng sông nổi tiếng Gia Lai, người ta đang hút trộm thứ gì khiến nông dân làm ruộng lo lắng?

Ở một dòng sông nổi tiếng Gia Lai, người ta đang hút trộm thứ gì khiến nông dân làm ruộng lo lắng?

Đà Nẵng: Truy bắt nóng hai đối tượng trộm điện thoại của du khách nước ngoài tại biển Cửa Đại

Đà Nẵng: Truy bắt nóng hai đối tượng trộm điện thoại của du khách nước ngoài tại biển Cửa Đại

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự

Một sự kiện tầm cỡ quốc tế về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) sắp sửa diễn ra tại TP.HCM, hứa hẹn mang đến những công nghệ tiên tiến nhất và cơ hội thực hành kỹ năng thoát hiểm cho cộng đồng.

Vì sao hàng ngàn nhà ở tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng?

Chuyển động Sài Gòn
Vì sao hàng ngàn nhà ở tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng?

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM tập huấn ứng dụng AI vào công tác

Chuyển động Sài Gòn
Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM tập huấn ứng dụng AI vào công tác

Xác minh clip xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Chuyển động Sài Gòn
Xác minh clip xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

6 “phượt thủ” TP.HCM đi lạc trên núi Minh Đạm được chính quyền hỗ trợ ứng cứu kịp thời

Chuyển động Sài Gòn
6 “phượt thủ” TP.HCM đi lạc trên núi Minh Đạm được chính quyền hỗ trợ ứng cứu kịp thời

Đọc thêm

Da Nang Downtown ngừng hoạt động sau 11 năm
Xã hội

Da Nang Downtown ngừng hoạt động sau 11 năm

Xã hội

Da Nang Downtown – một trong những tọa độ giải trí nổi tiếng nhất Đà Nẵng, sẽ nói lời tạm biệt với thành phố sông Hàn từ ngày 3/9/2025 để “chuyển mình”.

Đà Nẵng: Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới trên vùng đất từng nhiều lo toan
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới trên vùng đất từng nhiều lo toan

Đại đoàn kết dân tộc

Từ những mái nhà tạm bợ từng run rẩy trong mưa bão, nhiều hộ dân nghèo ở Đà Nẵng giờ đã được an cư trong những ngôi nhà mới vững chãi, đầy ắp nghĩa tình.

Hà Đức Chinh chuyển đến đầu đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?
Thể thao

Hà Đức Chinh chuyển đến đầu đầu quân cho đội bóng nào tại phía Bắc?

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc.

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui
Nhà nông

Một làng cổ đẹp như phim có tuổi đời hơn 1.000 năm ở Nam Định, cây cổ thụ hoành tráng thế này đây, chơi cả ngày vẫn vui

Nhà nông

Cách thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) chừng 20km, làng cổ Dịch Diệp (hay còn gọi là Dịch Diệp Trang) mang vẻ đẹp cổ kính của một làng quê Việt Nam. Làng cổ này có cây bồ đề là một cây cổ thụ đã hơn 900 năm tuổi.

Chưa từng có trong tiền lệ: Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương
Xã hội

Chưa từng có trong tiền lệ: Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương

Xã hội

Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ mới, làm việc chưa có tiền lệ là đưa 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm về các tỉnh, thành để hỗ trợ các địa phương trong 3 tháng.

Nuôi con vật hung hãn dẫn dụ từ rừng về, cứ đêm ra lấy thứ 'đại bổ' này đem bán, ông nông dân Quảng Trị kiếm bộn tiền
Nhà nông

Nuôi con vật hung hãn dẫn dụ từ rừng về, cứ đêm ra lấy thứ "đại bổ" này đem bán, ông nông dân Quảng Trị kiếm bộn tiền

Nhà nông

Ông nông dân Nguyễn Văn Dũng ở thôn 5, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm các xã: Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã sáng tạo mô hình nuôi ong vò vẽ ngay tại nhà để khai thác nhộng ong. Ong vò vẽ được biết tới về sự hung hãn, khó nuôi.

TP.HCM mở đột phá: Nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, nức lòng dân
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mở đột phá: Nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, nức lòng dân

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa ban hành chủ trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn TP.HCM. Có thể nói, đây là một đột phá, khiến người dân nức lòng.

Pháo binh Việt Nam xé toạc “cánh cửa thép” Xuân Lộc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Pháo binh Việt Nam xé toạc “cánh cửa thép” Xuân Lộc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa tiếng gầm rung chuyển của đạn pháo, Xuân Lộc – “cánh cửa thép” cuối cùng án ngữ Sài Gòn, đã bị pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam xé toạc. Từ những phát bắn chuẩn xác đến nghệ thuật luồn sâu đánh hiểm, trận địa pháo Xuân Lộc không chỉ là sức mạnh của hỏa lực, mà là một bản giao hưởng thép của quân đội ta.

Doãn Quốc Đam bị chê
Văn hóa - Giải trí

Doãn Quốc Đam bị chê

Văn hóa - Giải trí

Doãn Quốc Đam lên tiếng về vai tổng tài trong phim mới, khẳng định không sao chép bản gốc, mang đậm phong cách Việt và cá tính riêng.

Mua bán ma túy qua Telegram, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù
Pháp luật

Mua bán ma túy qua Telegram, nam thanh niên lĩnh 20 năm tù

Pháp luật

Lê Quang Thắng sử dụng tài khoản Telegram để giao dịch với đối tượng cung cấp ma túy và người mua, tổ chức nhiều đợt mua bán thuốc lắc, ketamine, methamphetamine với thủ đoạn tinh vi nhằm tránh bị phát hiện.

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vượt quãng đường khoảng 350km giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”

Chuyển động Sài Gòn

Lực lượng Công an TP.HCM đã vượt quãng đường dài khoảng 350km đến tỉnh Đắk Lắk giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”.

Dàn nữ quân nhân “cực phẩm” đẫm mồ hôi trên thao trường hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80
Ảnh

Dàn nữ quân nhân “cực phẩm” đẫm mồ hôi trên thao trường hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80

Ảnh

Bất chấp thời tiết nắng nóng của miền Bắc, các nữ quân nhân vẫn hăng say tập luyện, thể hiện khí chất rạng ngời. Sáng nay (5/8), các khối bước vào tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Hà Nội.

Hà Nội FC 'chơi lớn', chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?
Thể thao

Hà Nội FC "chơi lớn", chiêu mộ tiền vệ Brazil có giá 900.000 euro?

Thể thao

Hà Nội FC đang cân nhắc nghiêm túc tới việc chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Brazil Willian Maranhao. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Willian Maranhao hiện được định giá lên tới 900.000 euro.

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách
Kinh tế

Thủ tướng chỉ định bổ sung 5 chuyên gia hàng đầu vào Hội đồng Tư vấn chính sách

Kinh tế

Thủ tướng vừa có Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, trong đó có 5 chuyên gia hàng đầu về ngoại giao, y tế, truyền thông.

Cục trưởng Trần Thiện Cảnh đề xuất loạt giải pháp phát triển ngành đường sắt
Kinh tế

Cục trưởng Trần Thiện Cảnh đề xuất loạt giải pháp phát triển ngành đường sắt

Kinh tế

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh đề xuất thu hút tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển ngành đường sắt.

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng 'tố' Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?
Tin tức

Sau khi nhận giấy triệu tập của Công an Cần Thơ, người từng "tố" Công ty C.P. bán thịt heo bệnh có hành động gì?

Tin tức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã gửi giấy triệu tập ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ; nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về việc ông từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.) bán heo bệnh. Liên quan đến vấn đề này, ông N. cũng đã có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng.

Nguồn gốc lô đất nghìn tỷ ở Sài Gòn được trùm buôn xe Mercedes rao bán nhưng không ai mua
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn gốc lô đất nghìn tỷ ở Sài Gòn được trùm buôn xe Mercedes rao bán nhưng không ai mua

Chuyển động Sài Gòn

Lô đất nghìn tỷ nằm tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Đây cũng là khu vực có hàng loạt showroom ô tô ở cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP.HCM.

Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, bổ phổi, tốt xương, giàu đạm, ít chất béo, làm món này ăn cực kì hao cơm

Gia đình

Loại thịt này cũng cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo, là thực phẩm ưu tiên sử dụng cho người muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh.

Chỉ cần 15 phút làm điều này mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ thay đổi rõ rệt
Xã hội

Chỉ cần 15 phút làm điều này mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ thay đổi rõ rệt

Xã hội

Sự đông đúc xô bồ của thành thị khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Theo các nhà khoa học, chỉ cần 15 phút hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày, sức khỏe tinh thần của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Nữ sinh 2003 đến từ Phú Thọ đoạt ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025
Văn hóa - Giải trí

Nữ sinh 2003 đến từ Phú Thọ đoạt ngôi vị Á khôi 1 Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Thùy Chang đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025.

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên cầu Rạch Chiếc, thuộc phường Thủ Đức, TP.HCM gồm một xe tải, ba xe ô tô 7 chỗ và một xe ô tô 5 chỗ khiến nhiều xe hư hỏng nặng và một phụ nữ bị thương nhẹ.

Phường Vũng Tàu, TPHCM, Bí thư Đảng ủy bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh từ tỉnh Đồng Tháp về trồng ở khu phố
Nhà nông

Phường Vũng Tàu, TPHCM, Bí thư Đảng ủy bỏ tiền mua hoa Huỳnh Anh từ tỉnh Đồng Tháp về trồng ở khu phố

Nhà nông

Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh–sạch–đẹp, tạo điểm nhấn cho các tuyến đường, khu dân cư và cơ sở làm việc trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng uỷ phường Vũng Tàu, TPHCM (trước đây thuộc một phần diện tích TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mua cây hoa từ tỉnh Đồng Tháp trao tặng 2.000 cây cho phường để trồng ở khu phố trên địa bàn.

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, số lượng phương tiện và cơ sở đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM tăng lên đáng kể, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ chia sẻ các dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm thuộc phạm vi địa phương quản lý.

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng
Nhà đất

600 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dự kiến bán từ 470 triệu đồng

Nhà đất

Hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh sắp mở bán với giá từ 16,8 triệu đồng/m2, chỉ từ 470 triệu đồng mỗi căn, thu hút sự quan tâm lớn của người thu nhập thấp giữa "cơn khát" nhà.

Ukraine tấn công 5 máy bay chiến đấu siêu đắt đỏ của Nga tại sân bay Saky ở Crimea
Thế giới

Ukraine tấn công 5 máy bay chiến đấu siêu đắt đỏ của Nga tại sân bay Saky ở Crimea

Thế giới

Cơ quan An ninh Ukraine báo cáo rằng máy bay không người lái do Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha điều hành đã tấn công sân bay quân sự ở Saky, nằm trên bán đảo Crimea, tấn công máy bay Nga và một điểm lưu trữ đạn dược.

Tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu XCB-01 và loạt khí tài 'made in Vietnam' uy dũng trong đội hình A80
Media

Tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu XCB-01 và loạt khí tài 'made in Vietnam' uy dũng trong đội hình A80

Media

Trong hàng trăm khí tài tham gia tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80, có nhiều phương tiện, vũ khí là sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất như xe chiến đấu, tổ hợp tên lửa và các loại radar.

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ ngoại binh Brazil có giá 1 triệu euro?
Thể thao

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ ngoại binh Brazil có giá 1 triệu euro?

Thể thao

Trung vệ Matheus Felipe được cho là sẽ gia nhập CLB Công an TP.HCM. Matheus Felipe hiện có giá khoảng 1 triệu euro, và nếu thương vụ thành công, anh sẽ trở thành ngoại binh đắt giá nhất lịch sử V.League.

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới
Nhà nông

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

Nhà nông

Thị trường thịt chế biến đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chất lượng và an toàn thực phẩm trong bối cảnh thu nhập được cải thiện. Với mức tăng trưởng doanh thu 22,6% trong quý II/2025 và tỷ trọng đóng góp 34%, Masan MEATLife cho thấy lợi thế từ chiến lược tập trung vào sản phẩm giá trị cao và khai thác hiệu quả hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ nội bộ.

Tránh cái nắng như thiêu như đốt, nông dân Hà Nội mặc áo 'điều hòa' tiền triệu, ra đồng từ sớm tinh mơ
Media

Tránh cái nắng như thiêu như đốt, nông dân Hà Nội mặc áo "điều hòa" tiền triệu, ra đồng từ sớm tinh mơ

Media

Hà Nội những ngày đầu tháng 8, trời mới hơn 6 giờ sáng mà nhiệt độ đã lên tới gần 30°C. Dưới cái nắng oi ả, người nông dân buộc phải thay đổi lịch làm việc, ra đồng từ khi còn tờ mờ sáng để tránh cái nóng như đổ lửa giữa trưa.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định ra quyết định phũ phàng với Nguyễn Xuân Son?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

Đây, hình dáng con đường hơn 4.900 tỷ kết nối Trung tâm tỉnh Hưng Yên mới, với thành phố Thái Bình cũ

4

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

5

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới