Ngày 5/8, Công an phường Gia Định, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đặng Ngọc Trung (1997, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh niên trộm túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/8, Trung lái xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên đường Phan Văn Hân hướng từ đường Điện Biên Phủ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trung thời điểm thực hiện lại vụ trộm. Ảnh: Đăng Khôi.

Trung được đưa đến hiện trường. Ảnh: Đăng Khôi.

Khi đến trước nhà thuốc Pharmacity, phường Gia Định, Trung phát hiện chiếc xe máy của chị P.D.A.T (SN 1995) dựng trước cửa hàng, không có người trông coi.

Trên xe máy của chị T có treo 1 chiếc túi xách nên Trung nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị T.

Trung lái xe máy di chuyển qua lại nhiều lần rồi tiếp cận xe máy của chị T, lấy chiếc túi xách treo trên xe này rồi tháo chạy.

Sau đó, Trung đem tài sản trộm cắp được về nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây để cất giấu.

Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài giờ sau khi nhận tin báo, đến 18h30 cùng ngày, các trinh sát Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Gia Định đã kiểm tra, mời Trung về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận đã trộm chiếc túi xách của chị T, bên trong chiếc túi có 1 chiếc laptop.

Sau khi trộm được tài sản trên, Trung định đem bán chiếc laptop để lấy tiền tiêu xài nhưng chưa kịp đem đi bán đã bị cảnh sát bắt giữ, cảnh sát đã thu hồi toàn bộ tài sản bị lấy trộm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Gia Định tiếp tục lập hồ sơ, điều tra, làm rõ.