“Bay nhẹ tới Hà Nội” cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Thủ đô cùng Vietnam Airlines

Lan Anh Thứ ba, ngày 21/10/2025 09:55 GMT+7
Chiến dịch “Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines” được nâng tầm với quy mô toàn quốc trong 05 năm (2025 – 2030), hướng tới mục tiêu dài hạn trong hành trình phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch “Chạm thu Hà Nội”, trong ngày 20/10/2025, Vietnam Airlines phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) chính thức phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội” trên chuyến bay VN248 từ TP.Hồ Chí Minh đến TP. Hà Nội.

Nghi thức trao biểu tượng đối tác chiến dịch bay nhẹ cùng Vietnam Airlines.

Đây là bước tiếp nối thành công của chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo” năm 2024, qua đó lan tỏa mạnh mẽ về lối sống xanh và thu hút hàng nghìn hành khách, người dân cùng tham gia.

Chiến dịch “Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines” được nâng tầm với quy mô toàn quốc trong 05 năm (2025 – 2030), hướng tới mục tiêu dài hạn trong hành trình phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Nếu năm 2024, chiến dịch bay nhẹ khởi đầu từ Côn Đảo mang thông điệp bảo tồn hệ sinh thái biển đảo thì năm nay, “Bay nhẹ tới Hà Nội” tiếp tục lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô trong mùa thu dịu dàng. Chiến dịch mở đầu bằng chuyến bay mang thông điệp “Bay nhẹ tới Hà Nội”.

Phi hành đoàn của chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội".

Đây là chuyến bay bền vững được Vietnam Airlines áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp xanh trên mọi khâu vận hành. Tại sân bay, Vietnam Airlines đẩy mạnh check-in online để hạn chế thẻ, nhãn giấy và ngừng sử dụng thẻ mời giấy vào phòng chờ cho khách hạng phổ thông.

Với hàng hóa, hãng sử dụng container nhẹ (ULD) và vận động khách giảm trọng lượng hành lý nhằm giảm tải trọng, tiết kiệm nhiên liệu và cùng chung tay vì một hành trình xanh.

Trên chuyến bay, Vietnam Airlines thay thế thùng xốp đựng đá dùng một lần bằng vật liệu tái sử dụng, phân loại rác ngay trên chuyến bay, sử dụng túi đựng chăn phân hủy sinh học và khuyến khích hành khách mang ly, cốc cá nhân.

Hành khách làm thủ tục bay.

Hãng kiểm soát tỷ lệ suất ăn thừa thông qua phân tích dữ liệu tiêu thụ, điều chỉnh định mức hợp lý và áp dụng hình thức đặt trước góp phần giảm lãng phí thực phẩm và rác thải nhựa.

Các hành khách sẽ được giới thiệu và khuyến khích thực hiện những hành động nhỏ nhưng thiết thực như giảm nhẹ hành lý, check-in trực tuyến, mang theo bình nước hoặc cốc cá nhân để sử dụng. Số liệu thực tế ghi nhận, gần 80% hàng khách trên chuyến “Bay nhẹ tới Hà Nội” thực hiện check-in online và sinh trắc học toàn trình khi làm thủ tục bay.

Từ việc giảm tải trọng máy bay, chuyến bay sẽ giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải CO2 và “nhẹ gánh” tác động tới môi trường. Đồng thời, Hãng áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật máy bay như rửa khô tàu bay, rửa động cơ định kỳ và căn chỉnh cửa tàu bay nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

Hành khách cùng với tiếp viên trên chuyến bay.

Cũng trên chuyến bay nhẹ tới Hà Nội, gần 250 du khách sẽ chứng kiến nghi thức trao biểu tượng đối tác Chiến dịch “Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines” giữa Vietnam Airlines với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội EPMA.

Nghi thức này đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ, cam kết chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh trong cộng đồng.Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Bay nhẹ tới Hà Nội” là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và nhất quán của Vietnam Airlines trong hành trình phát triển bền vững.

Sau hiệu ứng tích cực từ chiến dịch Bay nhẹ tới Côn Đảo năm 2024, chúng tôi mong muốn tiếp tục đưa bay nhẹ thành hoạt động thường niên gắn với nhiều điểm đến đặc biệt. Từ đó, qua mỗi năm, cộng đồng chúng ta lại có thêm cơ hội cùng chung tay vì một hành tinh xanh”.

Hành khách trên chuyến bay, trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất.

Ông Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường – Bộ Nông Nghiệp và Môi trường chia sẻ: “Chiến dịch ‘Bay nhẹ tới Hà Nội’ là một ví dụ điển hình về mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. Thông qua những hành động nhỏ, thiết thực như giảm tải trọng hành lý hay hạn chế rác thải nhựa, Vietnam Airlines cùng hàng triệu hành khách đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh.”

Song song với hoạt động trên các chuyến bay, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình thu gom nhựa tại chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch ở Hà Nội trong chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” được Hãng phối hợp triển khai cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Các trạm thu gom nhựa của hãng được đặt ở những điểm tập trung đông người. Những sản phẩm nhựa được thu gom sẽ được tái chế thành các vật dụng hữu ích, sau đó gửi tặng các tổ chức, trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, “Bay nhẹ tới Hà Nội” là một trong những hoạt động tiêu biểu Vietnam Airlines dự kiến đăng ký tham dự “The Aviation Challenge 2025” do Liên minh SkyTeam tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến xanh và nỗ lực giảm phát thải trong ngành hàng không toàn cầu.

Việc tham dự sân chơi quốc tế này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Vietnam Airlines trong việc tiên phong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”

Ngày 19/10, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp, Lễ bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I – năm 2025” đã diễn ra trang trọng, khép lại hai ngày thi đấu sôi nổi, đầy cảm xúc. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Vietstock 2026 tiếp nối sứ mệnh gắn kết và nâng tầm chăn nuôi Việt

Vietstock 2026 tiếp nối sứ mệnh gắn kết và nâng tầm chăn nuôi Việt

Run tay chân kéo dài là biểu hiện của bệnh gì?

Run tay chân kéo dài là biểu hiện của bệnh gì?

OMODA & JAECOO Hybrid – Bứt phá giới hạn, khẳng định vị thế dẫn đầu qua hành trình “Ten-Nation Hybrid Marathon”

OMODA & JAECOO Hybrid – Bứt phá giới hạn, khẳng định vị thế dẫn đầu qua hành trình “Ten-Nation Hybrid Marathon”

Agribank mang sản phẩm công nghệ cực chất đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Agribank mang sản phẩm công nghệ cực chất đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo
Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

“Hợp tác lúa gạo với Việt Nam thay đổi mô hình nhượng quyền đất đai của Cuba” là tiêu đề một bài viết của hãng tin IPS đăng tải ngày 18/6 vừa qua. Bài báo của hãng tin quốc tế IPS nhấn mạnh những tín hiệu tích cực từ mô hình hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, Cuba trồng lúa bằng công nghệ Việt Nam, lúa giống Việt Nam mang tính độc đáo này, trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực cải thiện an ninh lương thực.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc.

Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Hàng loạt dự án giao thông hưởng lợi khi áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15. Trong đó, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, tăng tốc tiến độ triển khai các hạng mục và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử
Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử

Không khí lạnh đang tràn về khiến miền Bắc và Thanh Hóa trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét dưới 16°C. Đồng thời, sự kết hợp của khối khí lạnh này với bão số 12 đang gây ra thời tiết cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, với gió giật mạnh và sóng cao tới 7m. Đáng lo ngại hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài, với lượng mưa cục bộ có thể vượt 900mm, gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch
TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch

Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, Hội Công nghệ cao TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức thí điểm Sàn Giao dịch thịt heo trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'
Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'

Nghị sĩ châu Âu người Romania Diana Sosoaca đã thề sẽ bẻ gãy chân ông Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine cố gắng phát biểu tại quốc hội nước bà.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”
Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”

Theo đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê đã vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình triển khai suất ăn cho học sinh. Trong khi đó, phụ huynh cho rằng “ban giám hiệu nhà trường thiếu trách nhiệm, thờ ơ, thách thức phụ huynh…”.

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi
Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen( bão số 12) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, người dân các làng biển phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động đưa tàu thuyền lên bờ, chính quyền kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng "4 tại chỗ" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?
Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?

ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?; Liverpool theo đuổi Ousmane Diomande; Bayern Munich muốn chiêu mộ Bruno Fernandes; Real Madrid chưa nghiêm túc với thương vụ William Saliba; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo tin tưởng Magui Corceiro.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Tini vừa xuất hiện trên thị trường, trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng
Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10) tại thị trường tự do tiếp tục tăng ở cả hai chiều so với sáng qua, hiện dừng ở mức 27.247 - 27.367 đồng/USD (mua - bán).

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn
Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn

Đề xuất cho phép sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao để tổ chức hoạt động công cộng của Hà Nội đang mở ra hướng khai thác không gian đô thị mới, song cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn về an toàn và quản lý.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027
Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2025-2028.

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc
Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Nhiều nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc chịu đựng tình trạng quấy rối và lạm quyền kéo dài, dẫn đến hậu quả tâm lý nghiêm trọng và hàng loạt hệ lụy xã hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng
Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng

Trong không khí rộn ràng của mùa vàng vùng cao, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 25 - 26/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc.

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào
Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào

Theo các báo cáo mới xuất hiện từ phương tiện truyền thông châu Âu và Nga , Ba Lan, Đức và Ý được cho là đã dàn dựng một nỗ lực phối hợp để chuyển hướng trách nhiệm và tránh những hậu quả tiềm tàng từ Washington liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)
Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)

Từ sáng sớm, giáo viên, phụ huynh học sinh trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại sân trường. Trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, mọi người đều háo hức đón chờ sự kiện quan trọng này.

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia
Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia

Sự nghiệp bóng đá của trung vệ Facundo Garces (ĐT Malaysia) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn sau khi FIFA chính thức ra lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng
Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng

Bài văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch 2025 hướng dẫn chi tiết, giúp các gia đình có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống đầu tháng.

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Ba Nghệ sĩ Nhân dân đều có tên đệm là "Quốc" gồm: Quốc Chiêm, Quốc Anh, Quốc Trượng lần đầu cùng ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm
Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Bản tin bão mới nhất cũng dự báo, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa có cường suất lớn.

Từ 10/12 bỏ thi nâng ngạch công chức, người vi phạm thi tuyển công chức bị xử lý thế nào?
Từ 10/12 bỏ thi nâng ngạch công chức, người vi phạm thi tuyển công chức bị xử lý thế nào?

Ngoài việc bỏ thi nâng ngạch công chức, Bộ Nội vụ cũng sẽ ban hành quy định hướng dẫn thi tuyển, xét công chức. Quy trình thực hiện nghiêm minh, xử lý mạnh tay với những công chức gian dối trong thi tuyển.

Bộ đội Biên phòng Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) là nòng cốt về chống khai thác IUU trên biển
Bộ đội Biên phòng Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) là nòng cốt về chống khai thác IUU trên biển

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tuyến biển phối hợp các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát tàu thuyền, góp phần thay đổi nhận thức của ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái
Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái

Ngày 14/10/2025 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Hơn 600 ngày công đào hơn 3.700m hào tại Gia Lai, tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ ở Ia Boòng
Hơn 600 ngày công đào hơn 3.700m hào tại Gia Lai, tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ ở Ia Boòng

Với hơn 600 ngày công, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cùng các lực lượng đã miệt mài tìm kiếm tại xã Ia Boòng và phát hiện, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mỗi phần mộ là một phần ký ức thiêng liêng được đánh thức sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng sâu.

HLV Popov: “Bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal nếu còn tình trạng này”
HLV Popov: “Bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal nếu còn tình trạng này”

Sau chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng, HLV Popov của Thể Công Viettel không chỉ nói về 3 điểm quan trọng mà còn thẳng thắn chỉ ra những vấn đề khiến bóng đá Việt Nam khó phát triển nếu không thay đổi.

Tin mới nhất: Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện trước khi bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ
Tin mới nhất: Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện trước khi bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, ứng phó bão số 12, bão FENGSENG, TP.Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện, bảo vệ vùng hạ du.

Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng 'khóc ròng', sốt sắng ra quyết định quan trọng
Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng "khóc ròng", sốt sắng ra quyết định quan trọng

Giá vàng hôm nay 21/10 trụ mức cao khiến người vay vàng như "ngồi trên đống lửa". Họ lo lắng vì giá vàng tăng vọt khiến số tiền phải trả gấp nhiều lần ban đầu.

'Sự sụp đổ cuối cùng', phương Tây bị sốc trước những gì xảy ra ở Donbas
"Sự sụp đổ cuối cùng", phương Tây bị sốc trước những gì xảy ra ở Donbas

Quân đội Nga đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Krasnoarmeysk và buộc quân đội Ukraine phải rời bỏ vị trí, nhà phân tích Alan Watson lưu ý trên trang mạng xã hội X.

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt
Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt

Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn theo Điều 232 Bộ luật hình sự. Đây là một trong những địa điểm xảy ra tình trạng phá rừng, san gạt đất lâm nghiệp trái phép đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.

