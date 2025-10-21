“Bay nhẹ tới Hà Nội” cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Thủ đô cùng Vietnam Airlines

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo
“Hợp tác lúa gạo với Việt Nam thay đổi mô hình nhượng quyền đất đai của Cuba” là tiêu đề một bài viết của hãng tin IPS đăng tải ngày 18/6 vừa qua. Bài báo của hãng tin quốc tế IPS nhấn mạnh những tín hiệu tích cực từ mô hình hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, Cuba trồng lúa bằng công nghệ Việt Nam, lúa giống Việt Nam mang tính độc đáo này, trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực cải thiện an ninh lương thực.